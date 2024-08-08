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Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в Крыму - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в Крыму
Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в Крыму - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в Крыму
В Крыму правоохранители проводят проверку по факту издевательства над мужчиной и угрозой ему пистолетом. Об этом сообщают пресс-службы крымского Следкома и МВД... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители проводят проверку по факту издевательства над мужчиной и угрозой ему пистолетом. Об этом сообщают пресс-службы крымского Следкома и МВД Крыма.Информация об инциденте появилась в соцсетях. На видеозаписи молодые люди в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают предметом, похожим на пистолет.В МВД по Республике Крым уточняют, что в настоящее время полиция проводит комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица. Поручение организовать процессуальную проверку по статьям119 УК ("Угроза убийством") и 213 УК ("Хулиганство) дал и руководитель Главного следственного управления СК Владимир Терентьев. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям причастных.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД показало видео задержания участников покушения на боксера в ФеодосииПосле драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеВ Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал доклад
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РИА Новости Крым
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Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в Крыму

В Крыму СК и МВД проверяют факт издевательства над мужчиной и угрозы ему пистолетом

10:10 08.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители проводят проверку по факту издевательства над мужчиной и угрозой ему пистолетом. Об этом сообщают пресс-службы крымского Следкома и МВД Крыма.
Информация об инциденте появилась в соцсетях. На видеозаписи молодые люди в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают предметом, похожим на пистолет.
"Следователи Симферополя проводят проверку по факту издевательств молодых людей над мужчиной с применением предмета, похожего на пистолет", - говорится в сообщении Следкома.
В МВД по Республике Крым уточняют, что в настоящее время полиция проводит комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица.
Поручение организовать процессуальную проверку по статьям119 УК ("Угроза убийством") и 213 УК ("Хулиганство) дал и руководитель Главного следственного управления СК Владимир Терентьев. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям причастных.
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КрымНовости КрымаГСУ СК России по Крыму и СевастополюМВД по Республике Крым
 
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