https://crimea.ria.ru/20240808/izdevalis-i-ugrozhali-pistoletom---sk-nachal-proverku-po-intsidentu-v-krymu-1139448232.html

Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в Крыму

Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в Крыму - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в Крыму

В Крыму правоохранители проводят проверку по факту издевательства над мужчиной и угрозой ему пистолетом. Об этом сообщают пресс-службы крымского Следкома и МВД... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T10:10

2024-08-08T10:10

2024-08-08T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители проводят проверку по факту издевательства над мужчиной и угрозой ему пистолетом. Об этом сообщают пресс-службы крымского Следкома и МВД Крыма.Информация об инциденте появилась в соцсетях. На видеозаписи молодые люди в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают предметом, похожим на пистолет.В МВД по Республике Крым уточняют, что в настоящее время полиция проводит комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица. Поручение организовать процессуальную проверку по статьям119 УК ("Угроза убийством") и 213 УК ("Хулиганство) дал и руководитель Главного следственного управления СК Владимир Терентьев. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям причастных.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД показало видео задержания участников покушения на боксера в ФеодосииПосле драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеВ Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал доклад

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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