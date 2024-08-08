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СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе
СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.08.2024
СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе
В Крыму возбудили уголовное дело из-за инцидента с издевательством молодых людей над мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T16:39
2024-08-08T16:39
2024-08-08T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму возбудили уголовное дело из-за инцидента с издевательством молодых людей над мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.Правоохранители провели проверку по факту издевательства над мужчиной и угрозой ему пистолетом. Инцидент находится на контроле у СК.В соцсетях сотрудники крымского следкома обнаружили видеозапись, снятую молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают пистолетом.Ранее в Крыму возбудили уголовное дело за хулиганство на троих подростков, которые издевались над мужчиной и вымогали деньги.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе
СК возбудил уголовное дело из-за издевательства над мужчиной и угрозы ему пистолетом