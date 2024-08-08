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СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе
СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.08.2024
СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе
В Крыму возбудили уголовное дело из-за инцидента с издевательством молодых людей над мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T16:39
2024-08-08T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму возбудили уголовное дело из-за инцидента с издевательством молодых людей над мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.Правоохранители провели проверку по факту издевательства над мужчиной и угрозой ему пистолетом. Инцидент находится на контроле у СК.В соцсетях сотрудники крымского следкома обнаружили видеозапись, снятую молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают пистолетом.Ранее в Крыму возбудили уголовное дело за хулиганство на троих подростков, которые издевались над мужчиной и вымогали деньги.
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Новости
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РИА Новости Крым
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следком крыма и севастополя, новости крыма, крым, происшествия, симферополь
СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе

СК возбудил уголовное дело из-за издевательства над мужчиной и угрозы ему пистолетом

16:39 08.08.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму возбудили уголовное дело из-за инцидента с издевательством молодых людей над мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

"Руководитель ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьев с целью установления обстоятельств произошедшего следственным путем поручил возбудить уголовное дело по факту издевательств молодых людей над мужчиной в Симферополе", – говорится в сообщении Следкома.

Правоохранители провели проверку по факту издевательства над мужчиной и угрозой ему пистолетом. Инцидент находится на контроле у СК.
В соцсетях сотрудники крымского следкома обнаружили видеозапись, снятую молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают пистолетом.
Ранее в Крыму возбудили уголовное дело за хулиганство на троих подростков, которые издевались над мужчиной и вымогали деньги.
 
Следком Крыма и СевастополяНовости КрымаКрымПроисшествияСимферополь
 
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