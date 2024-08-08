https://crimea.ria.ru/20240808/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-za-izdevatelstvo-nad-muzhchinoy-v-simferopole-1139459948.html

СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе

СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.08.2024

СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе

В Крыму возбудили уголовное дело из-за инцидента с издевательством молодых людей над мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T16:39

2024-08-08T16:39

2024-08-08T16:39

следком крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму возбудили уголовное дело из-за инцидента с издевательством молодых людей над мужчиной. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.Правоохранители провели проверку по факту издевательства над мужчиной и угрозой ему пистолетом. Инцидент находится на контроле у СК.В соцсетях сотрудники крымского следкома обнаружили видеозапись, снятую молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают пистолетом.Ранее в Крыму возбудили уголовное дело за хулиганство на троих подростков, которые издевались над мужчиной и вымогали деньги.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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