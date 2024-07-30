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Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана
Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана
Жителя Симферополя арестовали на двое суток за сломанный детский самокат. Об этом сообщает МВД Медиа. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T17:35
2024-07-30T17:35
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правонарушения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя арестовали на двое суток за сломанный детский самокат. Об этом сообщает МВД Медиа.Видео инцидента в симферопольском парке имени Юрия Гагарина опубликовано в местном паблике. На кадрах видно, как на детской площадке ребенок на самокате сталкивается с другим малышом, в результате чего маленький "пешеход" падает. Находившийся рядом мужчина схватил и на глазах детей сломал чужой самокат. Сотрудники полиции оперативно установили личность 36-летнего правонарушителя и доставили его в отделение для выяснения обстоятельств.Свою вину он признал и уже компенсировал родителям девочки ущерб за двухколесный транспорт, уточнили в МВД.За хулиганство в отношении правонарушителя составлен административный протокол. Решением суда мужчине назначено наказание в виде двух суток админареста.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, симферополь, новости крыма, правонарушения, арест, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана

В Симферополе хулигана арестовали на двое суток за сломанный детский самокат

17:35 30.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКарантин дети играют на площадке
Карантин дети играют на площадке - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя арестовали на двое суток за сломанный детский самокат. Об этом сообщает МВД Медиа.
Видео инцидента в симферопольском парке имени Юрия Гагарина опубликовано в местном паблике. На кадрах видно, как на детской площадке ребенок на самокате сталкивается с другим малышом, в результате чего маленький "пешеход" падает. Находившийся рядом мужчина схватил и на глазах детей сломал чужой самокат.
Сотрудники полиции оперативно установили личность 36-летнего правонарушителя и доставили его в отделение для выяснения обстоятельств.

"Со слов задержанного, он гулял в парке с сыном, когда на детской площадке в мальчика случайно въехала маленькая девочка на самокате. Отец испугался за своего ребенка и, не справившись с эмоциями, сломал чужой самокат на глазах нескольких очевидцев", - говорится в сообщении.

Свою вину он признал и уже компенсировал родителям девочки ущерб за двухколесный транспорт, уточнили в МВД.
За хулиганство в отношении правонарушителя составлен административный протокол. Решением суда мужчине назначено наказание в виде двух суток админареста.
 
КрымСимферопольНовости КрымаПравонарушенияАрестМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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