https://crimea.ria.ru/20240730/arest-za-slomannyy-detskiy-samokat-v-simferopole-nakazali-khuligana-1139245401.html

Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана

Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана

Жителя Симферополя арестовали на двое суток за сломанный детский самокат. Об этом сообщает МВД Медиа. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T17:35

2024-07-30T17:35

2024-07-30T17:35

крым

симферополь

новости крыма

правонарушения

арест

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя арестовали на двое суток за сломанный детский самокат. Об этом сообщает МВД Медиа.Видео инцидента в симферопольском парке имени Юрия Гагарина опубликовано в местном паблике. На кадрах видно, как на детской площадке ребенок на самокате сталкивается с другим малышом, в результате чего маленький "пешеход" падает. Находившийся рядом мужчина схватил и на глазах детей сломал чужой самокат. Сотрудники полиции оперативно установили личность 36-летнего правонарушителя и доставили его в отделение для выяснения обстоятельств.Свою вину он признал и уже компенсировал родителям девочки ущерб за двухколесный транспорт, уточнили в МВД.За хулиганство в отношении правонарушителя составлен административный протокол. Решением суда мужчине назначено наказание в виде двух суток админареста.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, новости крыма, правонарушения, арест, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)