https://crimea.ria.ru/20240730/arest-za-slomannyy-detskiy-samokat-v-simferopole-nakazali-khuligana-1139245401.html
Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана
Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана
Жителя Симферополя арестовали на двое суток за сломанный детский самокат. Об этом сообщает МВД Медиа. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T17:35
2024-07-30T17:35
2024-07-30T17:35
крым
симферополь
новости крыма
правонарушения
арест
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111826/88/1118268839_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_ecfdf9979bd06425a883ca6d3c5735bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя арестовали на двое суток за сломанный детский самокат. Об этом сообщает МВД Медиа.Видео инцидента в симферопольском парке имени Юрия Гагарина опубликовано в местном паблике. На кадрах видно, как на детской площадке ребенок на самокате сталкивается с другим малышом, в результате чего маленький "пешеход" падает. Находившийся рядом мужчина схватил и на глазах детей сломал чужой самокат. Сотрудники полиции оперативно установили личность 36-летнего правонарушителя и доставили его в отделение для выяснения обстоятельств.Свою вину он признал и уже компенсировал родителям девочки ущерб за двухколесный транспорт, уточнили в МВД.За хулиганство в отношении правонарушителя составлен административный протокол. Решением суда мужчине назначено наказание в виде двух суток админареста.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111826/88/1118268839_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04b8a248d650851c00a958b762087a6f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, новости крыма, правонарушения, арест, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Арест за сломанный детский самокат: в Симферополе наказали хулигана
В Симферополе хулигана арестовали на двое суток за сломанный детский самокат
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя арестовали на двое суток за сломанный детский самокат. Об этом сообщает МВД Медиа.
Видео инцидента в симферопольском парке имени Юрия Гагарина опубликовано в местном паблике. На кадрах видно, как на детской площадке ребенок на самокате сталкивается с другим малышом, в результате чего маленький "пешеход" падает. Находившийся рядом мужчина схватил и на глазах детей сломал чужой самокат.
Сотрудники полиции оперативно установили личность 36-летнего правонарушителя и доставили его в отделение для выяснения обстоятельств.
"Со слов задержанного, он гулял в парке с сыном, когда на детской площадке в мальчика случайно въехала маленькая девочка на самокате. Отец испугался за своего ребенка и, не справившись с эмоциями, сломал чужой самокат на глазах нескольких очевидцев", - говорится в сообщении.
Свою вину он признал и уже компенсировал родителям девочки ущерб за двухколесный транспорт, уточнили в МВД.
За хулиганство в отношении правонарушителя составлен административный протокол. Решением суда мужчине назначено наказание в виде двух суток админареста.