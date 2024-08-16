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В детсаду Симферополя рухнул потолок - начата проверка - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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В детсаду Симферополя рухнул потолок - начата проверка
В детсаду Симферополя рухнул потолок - начата проверка - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В детсаду Симферополя рухнул потолок - начата проверка
Потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов крымской столицы Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту ведомством... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T11:23
2024-08-16T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов крымской столицы Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту ведомством открыта проверка.По данным Следкома, пострадавших в результате инцидента нет. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители, в частности предстоит оценить действия должностных лиц дошкольного образовательного учреждения и городского департамента образования.Проверку также начала прокуратура республики."В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при проведении и приеме ремонтных работ в здании дошкольного учреждения, а также при организации образовательного процесса", - заключили в надзорном ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолокВ Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолокВ школе на Кубани потолок упал на учеников: ведется следствие
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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В детсаду Симферополя рухнул потолок - начата проверка

В Крыму Следком начал проверку по факту обрушения потолка в детском саду

11:23 16.08.2024
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов крымской столицы Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту ведомством открыта проверка.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей сотрудниками органов СК России был выявлен пост с видео, на котором зафиксированы упавшая в одной из комнат детского сада Симферополя потолочная отделка из гипсокартона", - сказано в сообщении.
По данным Следкома, пострадавших в результате инцидента нет. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители, в частности предстоит оценить действия должностных лиц дошкольного образовательного учреждения и городского департамента образования.
Проверку также начала прокуратура республики.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при проведении и приеме ремонтных работ в здании дошкольного учреждения, а также при организации образовательного процесса", - заключили в надзорном ведомстве.
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