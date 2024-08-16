https://crimea.ria.ru/20240816/v-detsadu-simferopolya-rukhnul-potolok---nachata-proverka-1139643268.html

В детсаду Симферополя рухнул потолок - начата проверка

В детсаду Симферополя рухнул потолок - начата проверка - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В детсаду Симферополя рухнул потолок - начата проверка

Потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов крымской столицы Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту ведомством... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T11:23

2024-08-16T11:23

2024-08-16T11:23

крым

новости крыма

симферополь

следком крыма и севастополя

прокуратура республики крым

происшествия

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_5e347490c990f2cef4d2f4de55774487.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Потолочная отделка обрушилась в одном из детских садов крымской столицы Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по данному факту ведомством открыта проверка.По данным Следкома, пострадавших в результате инцидента нет. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители, в частности предстоит оценить действия должностных лиц дошкольного образовательного учреждения и городского департамента образования.Проверку также начала прокуратура республики."В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при проведении и приеме ремонтных работ в здании дошкольного учреждения, а также при организации образовательного процесса", - заключили в надзорном ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:В одной из квартир многоэтажки в Керчи обрушился потолокВ Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолокВ школе на Кубани потолок упал на учеников: ведется следствие

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, происшествия, дети