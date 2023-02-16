https://crimea.ria.ru/20230216/v-sevastopole-pri-remonte-krovli-na-detskuyu-krovatku-rukhnul-potolok-1127013903.html

В Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок

В Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок - РИА Новости Крым, 16.02.2023

В Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок

В Севастопольской многоэтажке из-за работ по замене кровли в жилой квартире на детскую кроватку рухнул потолок. Как сообщает пресс-служба крымского управления... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T11:29

2023-02-16T11:29

2023-02-16T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Севастопольской многоэтажке из-за работ по замене кровли в жилой квартире на детскую кроватку рухнул потолок. Как сообщает пресс-служба крымского управления Следкома, пострадавших нет, но в отношении подрядчика возбуждена процессуальная проверка.Обрушение перекрытийПо данным пресс-службы, проверка начата после сообщения в СМИ. Жители дома №15 по Большой Морской улице рассказали и показали журналистам, что во время замены кровли обрушился потолок, часть перекрытия упала на детскую кроватку.Проводится проверка16 февраля севастопольские следователи осмотрели пострадавшие квартиры, чердак и подвал дома, пообщались с жильцами и продолжают работать на месте инцидента.В ходе проверки правоохранители оценят действия подрядчика на предмет выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после которой может быть возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Потолок обрушился на пациентку больницы в Крыму: Следком начал проверкуВ школе на Кубани потолок упал на учеников: ведется следствиеСК в Крыму проверяет данные о разрушении дома, в котором живет ветеран

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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