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В Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок
В Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок - РИА Новости Крым, 16.02.2023
В Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок
В Севастопольской многоэтажке из-за работ по замене кровли в жилой квартире на детскую кроватку рухнул потолок. Как сообщает пресс-служба крымского управления... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T11:29
2023-02-16T11:29
2023-02-16T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Севастопольской многоэтажке из-за работ по замене кровли в жилой квартире на детскую кроватку рухнул потолок. Как сообщает пресс-служба крымского управления Следкома, пострадавших нет, но в отношении подрядчика возбуждена процессуальная проверка.Обрушение перекрытийПо данным пресс-службы, проверка начата после сообщения в СМИ. Жители дома №15 по Большой Морской улице рассказали и показали журналистам, что во время замены кровли обрушился потолок, часть перекрытия упала на детскую кроватку.Проводится проверка16 февраля севастопольские следователи осмотрели пострадавшие квартиры, чердак и подвал дома, пообщались с жильцами и продолжают работать на месте инцидента.В ходе проверки правоохранители оценят действия подрядчика на предмет выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после которой может быть возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Потолок обрушился на пациентку больницы в Крыму: Следком начал проверкуВ школе на Кубани потолок упал на учеников: ведется следствиеСК в Крыму проверяет данные о разрушении дома, в котором живет ветеран
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В Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок
Следком: в Севастопольской многоэтажке при замене кровли рухнул потолок
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым.
В Севастопольской многоэтажке из-за работ по замене кровли в жилой квартире на детскую кроватку рухнул потолок. Как сообщает
пресс-служба крымского управления Следкома, пострадавших нет, но в отношении подрядчика возбуждена процессуальная проверка.
Обрушение перекрытий
По данным пресс-службы, проверка начата после сообщения в СМИ. Жители дома №15 по Большой Морской улице рассказали и показали журналистам, что во время замены кровли обрушился потолок, часть перекрытия упала на детскую кроватку.
"Также жильцы жаловались, что при работах по замене кровли сотрудники подрядной организации повредили сеть теплоснабжения, одна из труб лопнула, в результате чего из-за намокания часть потолка в квартире провисла и затем рухнула", - уточнили в Следкоме.
Проводится проверка
16 февраля севастопольские следователи осмотрели пострадавшие квартиры, чердак и подвал дома, пообщались с жильцами и продолжают работать на месте инцидента.
В ходе проверки правоохранители оценят действия подрядчика на предмет выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после которой может быть возбуждено уголовное дело.
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