https://crimea.ria.ru/20241022/drony-vsu-atakuyut-zhilye-doma-v-belgorodskoy-oblasti--ranena-zhenschina-1141277497.html

Дроны ВСУ атакуют жилые дома в Белгородской области – ранена женщина

Дроны ВСУ атакуют жилые дома в Белгородской области – ранена женщина - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Дроны ВСУ атакуют жилые дома в Белгородской области – ранена женщина

Жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T21:04

2024-10-22T21:04

2024-10-22T21:04

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации Гладкова, в селе Ясные Зори вражеский дрон также атаковал жилой дом – повреждены крыша и окна. А в городе Шебекино ВСУ при помощи беспилотника атаковали многоквартирный дом — выбиты окна и посечен фасад.Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.Ранее во вторник сообщалось, что мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Накануне украинский FPV-дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия обстрела ВСУ Белгородской области: что известно на этот часВСУ снова атаковали беспилотниками регионы РоссииРебенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области

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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости