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Дроны ВСУ атакуют жилые дома в Белгородской области – ранена женщина - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Дроны ВСУ атакуют жилые дома в Белгородской области – ранена женщина
Дроны ВСУ атакуют жилые дома в Белгородской области – ранена женщина - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Дроны ВСУ атакуют жилые дома в Белгородской области – ранена женщина
Жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T21:04
2024-10-22T21:04
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации Гладкова, в селе Ясные Зори вражеский дрон также атаковал жилой дом – повреждены крыша и окна. А в городе Шебекино ВСУ при помощи беспилотника атаковали многоквартирный дом — выбиты окна и посечен фасад.Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.Ранее во вторник сообщалось, что мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Накануне украинский FPV-дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия обстрела ВСУ Белгородской области: что известно на этот часВСУ снова атаковали беспилотниками регионы РоссииРебенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Дроны ВСУ атакуют жилые дома в Белгородской области – ранена женщина

Осколочные ранения из-за атаки ВСУ получила жительница села Бехлевка Белгородской области

21:04 22.10.2024
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе в селе Бехлевка в результате атаки БПЛА на жилой дом ранена женщина. Бригада скорой медицинской помощи доставляет её в областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями затылочной области и правого бедра. Вся необходимая помощь ей оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по информации Гладкова, в селе Ясные Зори вражеский дрон также атаковал жилой дом – повреждены крыша и окна. А в городе Шебекино ВСУ при помощи беспилотника атаковали многоквартирный дом — выбиты окна и посечен фасад.
Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.
Ранее во вторник сообщалось, что мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Накануне украинский FPV-дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.
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Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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