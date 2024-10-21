https://crimea.ria.ru/20241021/posledstviya-obstrela-vsu-belgorodskoy-oblasti-chto-izvestno-na-etot-chas-1141232189.html

Последствия обстрела ВСУ Белгородской области: что известно на этот час

Последствия обстрела ВСУ Белгородской области: что известно на этот час - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Последствия обстрела ВСУ Белгородской области: что известно на этот час

В результате утреннего обстрела ВСУ Белгорода и области ранена женщина, пожар в многоквартирном доме в Белгороде не подтвердился, но стало известно о возгорании РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T09:22

2024-10-21T09:22

2024-10-21T09:22

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

белгородская область

происшествия

белгород

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В результате утреннего обстрела ВСУ Белгорода и области ранена женщина, пожар в многоквартирном доме в Белгороде не подтвердился, но стало известно о возгорании в частном доме в Шебекино. Об этом сообщили глава региона Вячеслав Гладков.По его словам, в результате обстрела ВСУ утром в понедельник пострадали города Белгород и Шебекино, а также село Новая Таволжанка.По его словам, информация о возгорании жилого дома в Белгороде при обстреле украинских боевиков не подтвердилась после выезда на место. "От падения фрагментов произошло задымление сухой травы рядом с частными домами. Повреждено остекление квартир в одном многоквартирном доме, в 22 частных домах выбиты окна и посечены кровли. Кроме того, поврежден забор одного производственного предприятия. Также посечены два легковых автомобиля и один автобус", – рассказал Гладков.При этом стало известно, что в городе Шебекино после ударов ВСУ загорелся частный дом. По словам Гладкова, к месту направлены пожарные расчеты.Также еще в одном частном доме пробита крыша, а в МКД повреждено остекление, добавил он.Кроме того, в поселке Майский осколками посечен фасад частного дома, а в селе Головино у легкового автомобиля выбито лобовое стекло.Гладков отметил, что информация о последствиях еще уточняется, все службы работают на местах, а представители администрации проводят подомовые обходы.Глава региона подчеркнул, что ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной, призвал не игнорировать сигнал ракетной опасности.В ночь на 21 октября ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области, по информации Вячеслава Гладкова, ранения тогда получил мирный житель. Утром в понедельник атаки продолжились.Ранее, в субботу, 19 октября, в результате обстрела ВСУ Белгородской области пострадали четверо мирных людей, в том числе 12-летняя девочка. До этого сразу пятеро человек были ранены при обстреле украинскими боевиками Шебекино.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атаковали беспилотниками регионы России Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области Четверо пожарных ранены после атаки дронов в Нижегородской области

белгородская область

белгород

шебекино (город в белгородской области)

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