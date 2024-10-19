https://crimea.ria.ru/20241019/rebenok-i-troe-vzroslykh-raneny-pri-obstrele-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1141216718.html

Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области

Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области

Четыре мирных жителя, в том числе 12-летня девочка, пострадали при обстреле украинских боевиков Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T22:33

2024-10-19T22:33

2024-10-19T22:42

обстрелы белгородской области

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, в том числе 12-летня девочка, пострадали при обстреле украинских боевиков Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По его данным, трижды за вечер под вражеским огнем оказался поселок Октябрьский.Кроме того, две женщины с осколочными ранениями доставлены в больницу Белгорода. Мужчина с ранением ноги самостоятельно обратился в местную больницу, откуда его направили на лечение в Белгород. "В результате попадания боеприпаса произошло возгорание надворных построек на территории двух частных домовладений. Пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы. По предварительным данным, в 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, 14 автомобилей получили различные повреждения", - уточнил Гладков.

белгородская область

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2024

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обстрелы белгородской области, белгородская область