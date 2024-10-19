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Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области
Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области
Четыре мирных жителя, в том числе 12-летня девочка, пострадали при обстреле украинских боевиков Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T22:33
2024-10-19T22:42
обстрелы белгородской области
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, в том числе 12-летня девочка, пострадали при обстреле украинских боевиков Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По его данным, трижды за вечер под вражеским огнем оказался поселок Октябрьский.Кроме того, две женщины с осколочными ранениями доставлены в больницу Белгорода. Мужчина с ранением ноги самостоятельно обратился в местную больницу, откуда его направили на лечение в Белгород. "В результате попадания боеприпаса произошло возгорание надворных построек на территории двух частных домовладений. Пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы. По предварительным данным, в 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, 14 автомобилей получили различные повреждения", - уточнил Гладков.
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обстрелы белгородской области, белгородская область
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Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области

12-летняя девочка и трое взрослых ранены при обстреле Белгородской области - Гладков

22:33 19.10.2024 (обновлено: 22:42 19.10.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, в том числе 12-летня девочка, пострадали при обстреле украинских боевиков Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, трижды за вечер под вражеским огнем оказался поселок Октябрьский.
"12-летняя девочка получила слепое осколочное ранение плеча. Попутным транспортом она доставлена в Октябрьскую районную больницу. После оказания первой помощи бригада скорой доставила ее в детскую областную клиническую больницу", - написал он в Telegram.
Кроме того, две женщины с осколочными ранениями доставлены в больницу Белгорода. Мужчина с ранением ноги самостоятельно обратился в местную больницу, откуда его направили на лечение в Белгород.
"В результате попадания боеприпаса произошло возгорание надворных построек на территории двух частных домовладений. Пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы. По предварительным данным, в 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, 14 автомобилей получили различные повреждения", - уточнил Гладков.
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская область
 
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