https://crimea.ria.ru/20241019/rebenok-i-troe-vzroslykh-raneny-pri-obstrele-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1141216718.html
Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области
Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области
Четыре мирных жителя, в том числе 12-летня девочка, пострадали при обстреле украинских боевиков Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T22:33
2024-10-19T22:33
2024-10-19T22:42
обстрелы белгородской области
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1139003588_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3d8eaafe00624cfc2aff1de9b4463174.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, в том числе 12-летня девочка, пострадали при обстреле украинских боевиков Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По его данным, трижды за вечер под вражеским огнем оказался поселок Октябрьский.Кроме того, две женщины с осколочными ранениями доставлены в больницу Белгорода. Мужчина с ранением ноги самостоятельно обратился в местную больницу, откуда его направили на лечение в Белгород. "В результате попадания боеприпаса произошло возгорание надворных построек на территории двух частных домовладений. Пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы. По предварительным данным, в 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, 14 автомобилей получили различные повреждения", - уточнил Гладков.
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1139003588_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ecf631682436967e06b5ecf60b085318.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгородская область
Материал дополняется
Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области
12-летняя девочка и трое взрослых ранены при обстреле Белгородской области - Гладков
22:33 19.10.2024 (обновлено: 22:42 19.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, в том числе 12-летня девочка, пострадали при обстреле украинских боевиков Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, трижды за вечер под вражеским огнем оказался поселок Октябрьский.
"12-летняя девочка получила слепое осколочное ранение плеча. Попутным транспортом она доставлена в Октябрьскую районную больницу. После оказания первой помощи бригада скорой доставила ее в детскую областную клиническую больницу", - написал он в Telegram.
Кроме того, две женщины с осколочными ранениями доставлены в больницу Белгорода. Мужчина с ранением ноги самостоятельно обратился в местную больницу, откуда его направили на лечение в Белгород.
"В результате попадания боеприпаса произошло возгорание надворных построек на территории двух частных домовладений. Пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы. По предварительным данным, в 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, 14 автомобилей получили различные повреждения", - уточнил Гладков.