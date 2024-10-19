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Понадобится 10 дней: на Западе смоделировали нападение РФ на Прибалтику

Понадобится 10 дней: на Западе смоделировали нападение РФ на Прибалтику - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Понадобится 10 дней: на Западе смоделировали нападение РФ на Прибалтику

В случае гипотетического нападения на Прибалтику у армии России будет десять дней на захват территорий до прибытия войск НАТО. Этот сценарий смоделировал... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T21:49

2024-10-19T21:49

2024-10-19T21:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В случае гипотетического нападения на Прибалтику у армии России будет десять дней на захват территорий до прибытия войск НАТО. Этот сценарий смоделировал американский Центр по ведению войны нового поколения, пишет Bild.Уточняется, что такой военный расклад сделали высокопоставленные чиновники, бывшие генералы НАТО Филип Бридлав и Бен Ходжес, с расчетом на 2027 год.По мнению авторов, Россия может атаковать Литву с территории Белоруссии и Калининграда, а также предварительно занятой Латвии.На Западе все чаще звучат идеи и прогнозы прямого вооруженного конфликта России и НАТО. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва не представляет угрозы и никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом в начале года в Европе прошли учения всех стран НАТО Steadfast Defender 2024 с привлечением Швеции – это также была провокация США для дестабилизации европейской безопасности, сообщил ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Члены альянса при отработке маневров проверяли боеготовность вооруженных сил Североатлантического блока на случай потенциальной угрозы, в качестве которой как равного соперника будут рассматривать Россию, отмечал политолог.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал истинной целью стран НАТО заставить Россию отказаться от целей СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против РоссииЗапад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБМосква будет считать провокации в Приднестровье атакой на Россию - МИД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прибалтика, россия, нато, коллективный запад, в мире, новости, мнения