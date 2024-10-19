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Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС
Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС
Заявления президента России Владимира Путина на встрече с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС стали сенсационными для многих... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T19:19
2024-10-19T19:19
2024-10-19T19:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Заявления президента России Владимира Путина на встрече с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС стали сенсационными для многих участников встречи. Об этом рассказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Это была суперуспешная встреча. Президент имел возможность обратиться к многомиллиардной аудитории, поскольку те руководители СМИ, которые участвовали в этой встрече, представляли именно миллиарды людей", - рассказал Киселев.На встрече присутствовали глава CGTN Фань Юнь из Китая и исполнительный редактор индийского информационного агентства PTI Судхакар Наир. Были коллеги из Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ, представители африканских, латиноамериканских стран.Он уточнил, что время встречи было оговорено заранее - два часа. При этом вопросы на встрече президента РФ не согласовывались заранее."Путин, как говорится на телевидении, "думает в кадре", то есть он не повторял какие-то штампы, а глубоко и серьезно подбирал слова, его мысль в кадре была хорошо видна. Это формат, на который не способен ни одни лидер в мире. Не представляю ничего подобного с кем-то из других руководителей государств", - заключил Киселев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине – ПутинКогда закончится СВО - ответ ПутинаОпоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и Китая
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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дмитрий киселев, владимир путин (политик), брикс, россия, политика, новости
Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС
Слова Путина на встрече с ведущими СМИ стран БРИКС стали сенсационными – Киселев
19:19 19.10.2024 (обновлено: 19:27 19.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Заявления президента России Владимира Путина на встрече с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС стали сенсационными для многих участников встречи. Об этом рассказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Это была суперуспешная встреча. Президент имел возможность обратиться к многомиллиардной аудитории, поскольку те руководители СМИ, которые участвовали в этой встрече, представляли именно миллиарды людей", - рассказал Киселев.
На встрече присутствовали глава CGTN Фань Юнь из Китая и исполнительный редактор индийского информационного агентства PTI Судхакар Наир. Были коллеги из Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ, представители африканских, латиноамериканских стран.
"Сама встреча вызвала большой интерес, причем и у самого президента Путина она тоже вызвала огромный интерес. Коллегам очень понравился такой формат. Для многих его слова были реально сенсационные. Может быть, не для представителя Китая, но, например, для Латамерики, для Египта было очень много откровений. Как по фактуре, по содержанию того, о чем говорил президент, так и по тому вниманию, которое они чувствовали со стороны российского лидера. И сам формат был удачным, он никуда не спешил", - рассказал Киселев.
Он уточнил, что время встречи было оговорено заранее - два часа. При этом вопросы на встрече президента РФ не согласовывались заранее.
"Путин, как говорится на телевидении, "думает в кадре", то есть он не повторял какие-то штампы, а глубоко и серьезно подбирал слова, его мысль в кадре была хорошо видна. Это формат, на который не способен ни одни лидер в мире. Не представляю ничего подобного с кем-то из других руководителей государств", - заключил Киселев.
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