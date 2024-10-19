https://crimea.ria.ru/20241019/mnogo-otkroveniy-kiselev-o-besede-putina-s-zhurnalistami-stran-briks-1141214073.html

Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС

Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС

Заявления президента России Владимира Путина на встрече с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС стали сенсационными для многих... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T19:19

2024-10-19T19:19

2024-10-19T19:27

дмитрий киселев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Заявления президента России Владимира Путина на встрече с руководителями ведущих средств массовой информации стран БРИКС стали сенсационными для многих участников встречи. Об этом рассказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Это была суперуспешная встреча. Президент имел возможность обратиться к многомиллиардной аудитории, поскольку те руководители СМИ, которые участвовали в этой встрече, представляли именно миллиарды людей", - рассказал Киселев.На встрече присутствовали глава CGTN Фань Юнь из Китая и исполнительный редактор индийского информационного агентства PTI Судхакар Наир. Были коллеги из Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ, представители африканских, латиноамериканских стран.Он уточнил, что время встречи было оговорено заранее - два часа. При этом вопросы на встрече президента РФ не согласовывались заранее."Путин, как говорится на телевидении, "думает в кадре", то есть он не повторял какие-то штампы, а глубоко и серьезно подбирал слова, его мысль в кадре была хорошо видна. Это формат, на который не способен ни одни лидер в мире. Не представляю ничего подобного с кем-то из других руководителей государств", - заключил Киселев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине – ПутинКогда закончится СВО - ответ ПутинаОпоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и Китая

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, владимир путин (политик), брикс, россия, политика, новости