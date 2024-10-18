https://crimea.ria.ru/20241018/opozdali-na-15-let-putin-otsenil-otnosheniya-ssha-i-kitaya-1141192494.html
Опоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и Китая
Опоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и Китая - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Опоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и Китая
Остановить развитие Китая невозможно, в попытках сделать это США вредят сами себе, как и во всех случаях, когда пытаются помешать экономикам других государств... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T16:45
2024-10-18T16:45
2024-10-18T16:45
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Остановить развитие Китая невозможно, в попытках сделать это США вредят сами себе, как и во всех случаях, когда пытаются помешать экономикам других государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС."Штатам нужно задуматься: вот, они вводят постоянные санкции, это на них же и отражается. В мире задумались, стоит ли использовать доллар, если США ограничивают использование доллара по политическим причинам. И объем использования долларов в расчетах и резервах медленно, но сокращается. Даже союзники США сокращают", - сказал президент России.Путин подчеркнул, что в первую очередь это связано с ростом экономики Китая и попыткой затормозить этот рост с помощью различных политически мотивированных санкций.Он также отметил, что Россия внимательно наблюдает за взаимоотношениями США и Китая, однако не вмешивается. При этом подчеркнул, что Москва безусловно исходит из того, что Китай является стратегическим партнером и союзником России.Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а партнерство в сфере энергетики приобрело стратегический характер, заявлял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пакистане.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: вклад БРИКС в мировую экономику превышает долю "Большой семерки"РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовПутин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и Китаем
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владимир путин (политик), россия, китай, сша, политика, экономика, в мире, новости, санкции
Опоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и Китая
Путин: США вредят самим себе в попытках остановить развитие других государств
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Остановить развитие Китая невозможно, в попытках сделать это США вредят сами себе, как и во всех случаях, когда пытаются помешать экономикам других государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС.
"Штатам нужно задуматься: вот, они вводят постоянные санкции, это на них же и отражается. В мире задумались, стоит ли использовать доллар, если США ограничивают использование доллара по политическим причинам. И объем использования долларов в расчетах и резервах медленно, но сокращается. Даже союзники США сокращают", - сказал президент России.
Путин подчеркнул, что в первую очередь это связано с ростом экономики Китая и попыткой затормозить этот рост с помощью различных политически мотивированных санкций.
"США опоздали лет на 15 – они не смогут остановить развитие Китая. Это как сказать Солнцу "Не вставай", оно все равно поднимется. Есть процессы экономического развития, и эта попытка сдержать Китай негативно отражается на экономике самих США", - убежден российский лидер.
Он также отметил, что Россия внимательно наблюдает за взаимоотношениями США и Китая, однако не вмешивается. При этом подчеркнул, что Москва безусловно исходит из того, что Китай является стратегическим партнером и союзником России.
Москва и Пекин
усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а партнерство в сфере энергетики приобрело стратегический характер, заявлял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пакистане.
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