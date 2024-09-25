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Путин: вклад БРИКС в мировую экономику превышает долю "Большой семерки" - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Путин: вклад БРИКС в мировую экономику превышает долю "Большой семерки"
Путин: вклад БРИКС в мировую экономику превышает долю "Большой семерки" - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Путин: вклад БРИКС в мировую экономику превышает долю "Большой семерки"
Вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой "Большой семерки", заявил президент России Владимир Путин во время заседания президиума... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T15:55
2024-09-25T15:55
владимир путин (политик)
экономика
в мире
брикс
новости
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой "Большой семерки", заявил президент России Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.По его словам, доля БРИКС в мировом ВВП без учета новых членов этой организации в 1992 году составляла 16,7%, а в 2022 году — 31,4%.Кроме того, доля рубля во внешних расчетах России приближается к 40%, тогда как доля "токсичных западных валют" сократилась вдвое, добавил Путин.Также президент отметил, что мировая торговля и глобальная экономика активно меняются, в лидеры выходят страны глобального Юга."Мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Мы часто об этом говорим, и все это очень хорошо знают и понимают. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого глобального Юга - динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких как, например, БРИКС", - сказал Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главные приоритеты государственных расходовВ России растет число женщин-предпринимателей – ПутинДоходы бюджета РФ выросли на треть за семь месяцев
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владимир путин (политик), экономика, в мире, брикс, новости, государственный совет рк (госсовет)
Путин: вклад БРИКС в мировую экономику превышает долю "Большой семерки"

Вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю "Большой семерки" - Путин

15:55 25.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой "Большой семерки", заявил президент России Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.
По его словам, доля БРИКС в мировом ВВП без учета новых членов этой организации в 1992 году составляла 16,7%, а в 2022 году — 31,4%.
"Прогноз на 2028 год — 33,8%, а у "семерки" — 27,9%. Тенденция такая есть, и она сохраняется", — подчеркнул президент.
Кроме того, доля рубля во внешних расчетах России приближается к 40%, тогда как доля "токсичных западных валют" сократилась вдвое, добавил Путин.
Также президент отметил, что мировая торговля и глобальная экономика активно меняются, в лидеры выходят страны глобального Юга.
"Мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Мы часто об этом говорим, и все это очень хорошо знают и понимают. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого глобального Юга - динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких как, например, БРИКС", - сказал Путин.
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