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Доходы бюджета РФ выросли на треть за семь месяцев
Доходы бюджета РФ выросли на треть за семь месяцев - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Доходы бюджета РФ выросли на треть за семь месяцев
Доходы российского бюджета за семь месяцев текущего года выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 триллионам рублей. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T12:32
2024-08-26T12:32
2024-08-26T12:32
владимир путин (политик)
федеральный бюджет
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экономика
финансы
доходы
ненефтегазовые доходы
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Доходы российского бюджета за семь месяцев текущего года выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 триллионам рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.При этом почти две трети бюджетных поступлений составили ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов, уточнил он.По словам Путина, эти и другие индикаторы говорят о том, что отечественная промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг чувствуют себя в целом уверенно. Предприятия, трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы, добавил президент."Нам обязательно нужно усилить позитивные тенденции в реальном секторе, поддержать вложения бизнеса в модернизацию и открытие новых производств, создание рабочих мест и подготовку кадров", – указал российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимумВ Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратилиМы столько никогда не строили: Хуснуллин об объемах ввода жилья в России
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владимир путин (политик), федеральный бюджет, новости, россия, экономика, финансы, доходы, ненефтегазовые доходы
Доходы бюджета РФ выросли на треть за семь месяцев
Доходы бюджета России выросли на 36% и приблизились к 20 триллионам рублей – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Доходы российского бюджета за семь месяцев текущего года выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 триллионам рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Рост экономики заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. За первые семи месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году. Хороший показатель", – сказал глава государства.
При этом почти две трети бюджетных поступлений составили ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов, уточнил он.
По словам Путина, эти и другие индикаторы говорят о том, что отечественная промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг чувствуют себя в целом уверенно. Предприятия, трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы, добавил президент.
"Нам обязательно нужно усилить позитивные тенденции в реальном секторе, поддержать вложения бизнеса в модернизацию и открытие новых производств, создание рабочих мест и подготовку кадров", – указал российский лидер.
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