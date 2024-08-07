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Мы столько никогда не строили: Хуснуллин об объемах ввода жилья в России
Мы столько никогда не строили: Хуснуллин об объемах ввода жилья в России - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Мы столько никогда не строили: Хуснуллин об объемах ввода жилья в России
зафиксирован за прошедший год в России. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T18:41
2024-08-07T18:41
2024-08-07T18:41
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жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Самый высокий объем ввода жилья за всю историю зафиксирован за прошедший год в России. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным.По словам вице-премьера, за этот период введены в эксплуатацию 110 миллионов квадратных метров жилья - столько никогда не строили. И в этом году уже фиксируется рост в данной отрасли.Он отметил, что такие цифры – это в том числе эффект от льготной ипотеки. За прошлый год население проинвестировало 8 триллионов рублей в жилую недвижимость, в этом году, по итогам семи месяцев – уже 4,3 триллиона."Население – самый крупный инвестор в стране", - заявил Хуснуллин.Что касается дорог, то, по словам вице-премьера, в этом году их построили даже больше, чем в прошлом году, который был рекордным за всю историю."Санкции нас заставляют более активно работать, приспосабливаться, искать новые формы, сокращать, искать внутренние резервы, добавлять новые механизмы, которых не было", - подчеркнул Марат Хуснуллин.Читайте также на РИА Новости Крым:Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в СевастополеКрым может получить бюджетные кредиты на строительство новых курортовВ Крыму возводится сто многоквартирных домов
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марат хуснуллин, россия, жилье, экономика, новости
Мы столько никогда не строили: Хуснуллин об объемах ввода жилья в России
В России отмечается самый высокий объем ввода жилья за всю историю – Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Самый высокий объем ввода жилья за всю историю зафиксирован за прошедший год в России. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным.
"Прошедший год, от прошлого Дня строителя до нынешнего, лучший год за всю историю строительства нашей страны. Причем не только за новейшую, но и всю историю со времен Советского Союза", - отметил Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, за этот период введены в эксплуатацию 110 миллионов квадратных метров жилья - столько никогда не строили. И в этом году уже фиксируется рост в данной отрасли.
"Мы по этому полугодию идем с четырехпроцентным ростом. С 2019 года добавили 35 процентов, и ни одного года не падали. И еще добавили 4 процента, то есть уже 39 процентов", - пояснил роста Хуснуллин.
Он отметил, что такие цифры – это в том числе эффект от льготной ипотеки. За прошлый год население проинвестировало 8 триллионов рублей в жилую недвижимость, в этом году, по итогам семи месяцев – уже 4,3 триллиона.
"Население – самый крупный инвестор в стране", - заявил Хуснуллин.
Что касается дорог, то, по словам вице-премьера, в этом году их построили даже больше, чем в прошлом году, который был рекордным за всю историю.
"Санкции нас заставляют более активно работать, приспосабливаться, искать новые формы, сокращать, искать внутренние резервы, добавлять новые механизмы, которых не было", - подчеркнул Марат Хуснуллин.
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