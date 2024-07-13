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Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T12:06
2024-07-13T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный. Об этом он написал в своем ТГ-канале."Все объекты, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства. Будем держать на особом контроле выполнение поставленных задач. Отмечу, что это совершенно уникальный архитектурный и инфраструктурный проект. Уверен, что кластер заслуженно станет не только визитной карточкой всего полуострова, но и новой точкой притяжения в России!", - написал он.Марат Хуснуллин посетил историко-археологический парк "Херсонес Таврический", объект сдается уже этим летом. "Прошелся по местам уникального "Нового Херсонеса". Идейный вдохновитель проекта митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал об уникальных раскопках, которые проходили на этой территории, находки будут представлены здесь в музее Античности и Византии", - добавил вице-премьер.
https://crimea.ria.ru/20240713/marat-khusnullin-priekhal-s-rabochim-v-sevastopol-1138822047.html
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марат хуснуллин, севастополь, крым, новости крыма, строительство, херсонес, новый херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический"
Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе

Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный

12:06 13.07.2024 (обновлено: 12:20 13.07.2024)
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
"Все объекты, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства. Будем держать на особом контроле выполнение поставленных задач. Отмечу, что это совершенно уникальный архитектурный и инфраструктурный проект. Уверен, что кластер заслуженно станет не только визитной карточкой всего полуострова, но и новой точкой притяжения в России!", - написал он.
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
1 из 7
Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя

Строительство культурного кластера на мысе Хрустальный

Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
2 из 7

Строительство культурного кластера на мысе Хрустальный

© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя

Стройка идет полным ходом

Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
3 из 7

Стройка идет полным ходом

© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя

Новый Херсонес

Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
4 из 7

Новый Херсонес

© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя

Идейный вдохновитель проекта митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал об уникальных раскопках

Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
5 из 7

Идейный вдохновитель проекта митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал об уникальных раскопках

© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя

Мыс Хрустальный преображается

Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
6 из 7

Мыс Хрустальный преображается

© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя

Все объекты, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства

Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
7 из 7

Все объекты, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства

© Пресс-служба правительства Севастополя
1 из 7
Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
2 из 7

Строительство культурного кластера на мысе Хрустальный

© Пресс-служба правительства Севастополя
3 из 7

Стройка идет полным ходом

© Пресс-служба правительства Севастополя
4 из 7

Новый Херсонес

© Пресс-служба правительства Севастополя
5 из 7

Идейный вдохновитель проекта митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал об уникальных раскопках

© Пресс-служба правительства Севастополя
6 из 7

Мыс Хрустальный преображается

© Пресс-служба правительства Севастополя
7 из 7

Все объекты, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства

© Пресс-служба правительства Севастополя
Марат Хуснуллин посетил историко-археологический парк "Херсонес Таврический", объект сдается уже этим летом.
"Прошелся по местам уникального "Нового Херсонеса". Идейный вдохновитель проекта митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал об уникальных раскопках, которые проходили на этой территории, находки будут представлены здесь в музее Античности и Византии", - добавил вице-премьер.
Марат Хуснуллин в Севастополе
10:02
Марат Хуснуллин приехал с рабочим визитом в Севастополь
 
Марат ХуснуллинСевастопольКрымНовости КрымаСтроительствоХерсонесНовый ХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"
 
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