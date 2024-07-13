https://crimea.ria.ru/20240713/marat-khusnullin-proveril-stroitelstvo-kulturnogo-klastera-v-sevastopole-1138825869.html

Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе

Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T12:06

2024-07-13T12:06

2024-07-13T12:20

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новый херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный. Об этом он написал в своем ТГ-канале."Все объекты, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства. Будем держать на особом контроле выполнение поставленных задач. Отмечу, что это совершенно уникальный архитектурный и инфраструктурный проект. Уверен, что кластер заслуженно станет не только визитной карточкой всего полуострова, но и новой точкой притяжения в России!", - написал он.Марат Хуснуллин посетил историко-археологический парк "Херсонес Таврический", объект сдается уже этим летом. "Прошелся по местам уникального "Нового Херсонеса". Идейный вдохновитель проекта митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал об уникальных раскопках, которые проходили на этой территории, находки будут представлены здесь в музее Античности и Византии", - добавил вице-премьер.

https://crimea.ria.ru/20240713/marat-khusnullin-priekhal-s-rabochim-v-sevastopol-1138822047.html

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