СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный. Об этом он написал в своем ТГ-канале."Все объекты, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства. Будем держать на особом контроле выполнение поставленных задач. Отмечу, что это совершенно уникальный архитектурный и инфраструктурный проект. Уверен, что кластер заслуженно станет не только визитной карточкой всего полуострова, но и новой точкой притяжения в России!", - написал он.Марат Хуснуллин посетил историко-археологический парк "Херсонес Таврический", объект сдается уже этим летом. "Прошелся по местам уникального "Нового Херсонеса". Идейный вдохновитель проекта митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал об уникальных раскопках, которые проходили на этой территории, находки будут представлены здесь в музее Античности и Византии", - добавил вице-премьер.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
"Все объекты, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства. Будем держать на особом контроле выполнение поставленных задач. Отмечу, что это совершенно уникальный архитектурный и инфраструктурный проект. Уверен, что кластер заслуженно станет не только визитной карточкой всего полуострова, но и новой точкой притяжения в России!", - написал он.
Марат Хуснуллин посетил историко-археологический парк "Херсонес Таврический", объект сдается уже этим летом.
"Прошелся по местам уникального "Нового Херсонеса". Идейный вдохновитель проекта митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал об уникальных раскопках, которые проходили на этой территории, находки будут представлены здесь в музее Античности и Византии", - добавил вице-премьер.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601