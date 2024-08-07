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Крым может получить бюджетные кредиты на строительство новых курортов - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Крым может получить бюджетные кредиты на строительство новых курортов
Крым может получить бюджетные кредиты на строительство новых курортов - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Крым может получить бюджетные кредиты на строительство новых курортов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность направления инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию федерального проекта РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T11:29
2024-08-07T11:29
правительство россии
крым
"пять морей и озеро байкал"
черное море
азовское море
туризм в крыму
туризм
инфраструктура
финансирование
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность направления инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", предусматривающего строительство новых курортов, в том числе в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Решение об этом должно быть принято к середине сентября текущего года, отметили в правительстве.Кроме того, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг к этому же сроку должны проработать вопрос об увеличении использования средств Фонда национального благосостояния для производства отечественных туристических автобусов и судов и стимулирования спроса на них.В свою очередь Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Минэкономразвития и Общероссийским народным фронтом разработают к началу октября целевую модель контроля качества оказываемых населению туристических услуг."Пять морей и озеро Байкал" - проект по созданию федеральных морских круглогодичных курортов, часть национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Предполагает строительство 10 курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Цель – обеспечить не менее 140 млн внутренних турпоездок.Четыре из 10 проектов находятся на юге России: курорт "Приморск" в Запорожской области на Азовском море, "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" в Республике Крым на Черном море и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Государство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в КрымуНовые программы обучения в сфере гостеприимства запустят в КрымуСколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов
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Новости
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правительство россии, крым, "пять морей и озеро байкал", черное море, азовское море, туризм в крыму, туризм, инфраструктура, финансирование, новости
Крым может получить бюджетные кредиты на строительство новых курортов

На создание новых курортов в Крыму и других регионах планируется выдать бюджетные кредиты

11:29 07.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБерег Азовского моря в окрестностях поселка Курортное
Берег Азовского моря в окрестностях поселка Курортное - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность направления инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", предусматривающего строительство новых курортов, в том числе в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Минэкономразвития, Минстрою и Минфину поручено рассмотреть вопрос о возможности направления инфраструктурных бюджетных кредитов, а также средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, на реализацию федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", - говорится в сообщении.
Решение об этом должно быть принято к середине сентября текущего года, отметили в правительстве.
Кроме того, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг к этому же сроку должны проработать вопрос об увеличении использования средств Фонда национального благосостояния для производства отечественных туристических автобусов и судов и стимулирования спроса на них.
В свою очередь Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Минэкономразвития и Общероссийским народным фронтом разработают к началу октября целевую модель контроля качества оказываемых населению туристических услуг.
"Пять морей и озеро Байкал" - проект по созданию федеральных морских круглогодичных курортов, часть национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Предполагает строительство 10 курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Цель – обеспечить не менее 140 млн внутренних турпоездок.
Четыре из 10 проектов находятся на юге России: курорт "Приморск" в Запорожской области на Азовском море, "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" в Республике Крым на Черном море и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.
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Правительство РоссииКрым"Пять морей и озеро Байкал"Черное мореАзовское мореТуризм в КрымуТуризмИнфраструктураФинансированиеНовости
 
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