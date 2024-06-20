https://crimea.ria.ru/20240620/novye-programmy-obucheniya-v-sfere-gostepriimstva-zapustyat-v-krymu-1138247794.html
Новые программы обучения в сфере гостеприимства запустят в Крыму
Новые программы обучения в сфере гостеприимства запустят в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Новые программы обучения в сфере гостеприимства запустят в Крыму
В Крыму растет потребность в новых программах обучения высококвалифицированных специалистов в сфере индустрии гостепримства. Этот вопрос обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T22:18
2024-06-20T22:18
2024-06-20T22:18
владимир курьянов
новости крыма
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
образование в крыму и севастополе
образование в россии
кфу (крымский федеральный университет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197523_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c31617f6328f40e7a7691bea9839f61.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму растет потребность в новых программах обучения высококвалифицированных специалистов в сфере индустрии гостепримства. Этот вопрос обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым."Индустрия гостеприимства – наша ближайшая перспектива. Это то, что является для нас определенным вызовом. В сфере высшего и среднего профессионального образования мы в билижайшие годы будем развивать такие программы", - сказал и.о. ректора КФУ имени Вернадского Владимир Курьянов.Он отметил, что у учебного заведения установились тесные связи с крупным гостиничным комплексом на ЮБК. Там существует огромная востребованность специалистов, потому что это быстро растущий гостиничный комплекс, где есть и аграрная составляющая, и связанная со здравоохранением.Также он отметил, что необходимость таких специалистов возникнет в скором времени и на западе Крыма. Здесь идет развитие территории: Сакский район, Евпатория и вплоть до Черноморского."В этом году мы планируем открыть "туризм и гостеприимство". Это востребованная специальность, учитывая тот факт, что сегодня развивается много учреждений санаторно-курортного назначения", - добавила директор Прибрежненского аграрного колледжа КФУ им. В.И. Вернадского Арзы Хаирова.В марте глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину, что в Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Должно быть создано 3,5 тысячи рабочих мест.Читайте также на РИА Новости Крым:Государство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в КрымуНе нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курортЗа 10 лет в Крыму появилось 70 новых отелей на 4 тысячи номеров
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197523_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f0e64333f0899b247d8531d576af0e10.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир курьянов, новости крыма, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, образование в крыму и севастополе, образование в россии, кфу (крымский федеральный университет)
Новые программы обучения в сфере гостеприимства запустят в Крыму
В Крыму запустят новые программы обучения специалистов индустрии гостеприимства
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму растет потребность в новых программах обучения высококвалифицированных специалистов в сфере индустрии гостепримства. Этот вопрос обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Индустрия гостеприимства – наша ближайшая перспектива. Это то, что является для нас определенным вызовом. В сфере высшего и среднего профессионального образования мы в билижайшие годы будем развивать такие программы", - сказал и.о. ректора КФУ имени Вернадского Владимир Курьянов.
Он отметил, что у учебного заведения установились тесные связи с крупным гостиничным комплексом на ЮБК. Там существует огромная востребованность специалистов, потому что это быстро растущий гостиничный комплекс, где есть и аграрная составляющая, и связанная со здравоохранением.
"Безусловно основная потребность там в высококвалифицированных специалистах. Это и рабочие профессии, и специалисты среднего звена. Поэтому мы рассматриваем возможность развития этого направления в Ялтинской гуманитарно-педагогической академии", - сообщил Владимир Курьянов.
Также он отметил, что необходимость таких специалистов возникнет в скором времени и на западе Крыма. Здесь идет развитие территории: Сакский район, Евпатория и вплоть до Черноморского.
"В этом году мы планируем открыть "туризм и гостеприимство". Это востребованная специальность, учитывая тот факт, что сегодня развивается много учреждений санаторно-курортного назначения", - добавила директор Прибрежненского аграрного колледжа КФУ им. В.И. Вернадского Арзы Хаирова.
В марте глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину, что в Крыму появятся два новых курорта
- "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Должно быть создано 3,5 тысячи рабочих мест.
Читайте также на РИА Новости Крым: