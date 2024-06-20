https://crimea.ria.ru/20240620/novye-programmy-obucheniya-v-sfere-gostepriimstva-zapustyat-v-krymu-1138247794.html

Новые программы обучения в сфере гостеприимства запустят в Крыму

Новые программы обучения в сфере гостеприимства запустят в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Новые программы обучения в сфере гостеприимства запустят в Крыму

В Крыму растет потребность в новых программах обучения высококвалифицированных специалистов в сфере индустрии гостепримства. Этот вопрос обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T22:18

2024-06-20T22:18

2024-06-20T22:18

владимир курьянов

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кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму растет потребность в новых программах обучения высококвалифицированных специалистов в сфере индустрии гостепримства. Этот вопрос обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым."Индустрия гостеприимства – наша ближайшая перспектива. Это то, что является для нас определенным вызовом. В сфере высшего и среднего профессионального образования мы в билижайшие годы будем развивать такие программы", - сказал и.о. ректора КФУ имени Вернадского Владимир Курьянов.Он отметил, что у учебного заведения установились тесные связи с крупным гостиничным комплексом на ЮБК. Там существует огромная востребованность специалистов, потому что это быстро растущий гостиничный комплекс, где есть и аграрная составляющая, и связанная со здравоохранением.Также он отметил, что необходимость таких специалистов возникнет в скором времени и на западе Крыма. Здесь идет развитие территории: Сакский район, Евпатория и вплоть до Черноморского."В этом году мы планируем открыть "туризм и гостеприимство". Это востребованная специальность, учитывая тот факт, что сегодня развивается много учреждений санаторно-курортного назначения", - добавила директор Прибрежненского аграрного колледжа КФУ им. В.И. Вернадского Арзы Хаирова.В марте глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину, что в Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Должно быть создано 3,5 тысячи рабочих мест.Читайте также на РИА Новости Крым:Государство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в КрымуНе нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курортЗа 10 лет в Крыму появилось 70 новых отелей на 4 тысячи номеров

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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