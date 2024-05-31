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Государство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в Крыму - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Государство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в Крыму
Государство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в Крыму - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Государство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в Крыму
Инвестиции в новые крымские курорты "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" на западном побережье превысят 75 млрд рублей, из которых 13 млрд - из... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T14:45
2024-05-31T14:45
сергей аксенов
"крымская ривьера"
"золотые пески россии"
отдых в крыму
туризм в крыму
федеральный бюджет
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Инвестиции в новые крымские курорты "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" на западном побережье превысят 75 млрд рублей, из которых 13 млрд - из федерального бюджета. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, в строительство будет вложено 60 млрд рублей внебюджетных средств – это кредитные деньги. Строительство будет идти в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Срок реализации проекта 2024-2030 годы."У нас более 1100 отелей на сегодня, 160 тысяч койко-мест. Данный проект должен дать дополнительно около миллиона туристов - это около 5 тысяч номеров в двух комплексах. Все, что касается индустрии развлечения, все будет", - сказал глава Крыма.Благодаря строительству новых комплексов от Сак до Евпатории пройдет самый длинный и самый современный пляж в Крыму – около 12 км. Кроме того, новые курортные комплексы, по словам Аксенова, это и рабочие места, и налоги, и популяризация отдыха.Об этом новом проекте в Крыму Сергей Аксенов докладывал президенту Владимиру Путину в конце марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президентПутин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курортыНа проект "Пять морей" направят свыше 100 млрд рублей - поручение Путина
https://crimea.ria.ru/20240402/ne-nuzhen-nam-bereg-turetskiy-v-zapadnom-krymu-postroyat-unikalnyy-kurort-1136236331.html
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сергей аксенов, "крымская ривьера", "золотые пески россии", отдых в крыму, туризм в крыму, федеральный бюджет, новости крыма
Государство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в Крыму

На новые курорты в Крыму правительство РФ выделит 13 млрд рублей

14:45 31.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Инвестиции в новые крымские курорты "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" на западном побережье превысят 75 млрд рублей, из которых 13 млрд - из федерального бюджета. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"Правительство РФ выделяет федеральные средства – около 13 млрд рублей дополнительно: на перенос дороги за ж/д линию, строительство новых сетей электро-, водо- и газоснабжения", - сказал Сергей Аксенов.
Кроме того, в строительство будет вложено 60 млрд рублей внебюджетных средств – это кредитные деньги. Строительство будет идти в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Срок реализации проекта 2024-2030 годы.
"У нас более 1100 отелей на сегодня, 160 тысяч койко-мест. Данный проект должен дать дополнительно около миллиона туристов - это около 5 тысяч номеров в двух комплексах. Все, что касается индустрии развлечения, все будет", - сказал глава Крыма.
Благодаря строительству новых комплексов от Сак до Евпатории пройдет самый длинный и самый современный пляж в Крыму – около 12 км. Кроме того, новые курортные комплексы, по словам Аксенова, это и рабочие места, и налоги, и популяризация отдыха.
Об этом новом проекте в Крыму Сергей Аксенов докладывал президенту Владимиру Путину в конце марта.
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