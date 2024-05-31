https://crimea.ria.ru/20240531/gosudarstvo-vydelit-okolo-13-mlrd-rubley-na-novye-kurorty-v-krymu-1137755089.html

Государство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в Крыму

Государство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в Крыму - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Государство выделит около 13 млрд рублей на новые курорты в Крыму

Инвестиции в новые крымские курорты "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" на западном побережье превысят 75 млрд рублей, из которых 13 млрд - из... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T14:45

2024-05-31T14:45

2024-05-31T14:45

сергей аксенов

"крымская ривьера"

"золотые пески россии"

отдых в крыму

туризм в крыму

федеральный бюджет

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Инвестиции в новые крымские курорты "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" на западном побережье превысят 75 млрд рублей, из которых 13 млрд - из федерального бюджета. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, в строительство будет вложено 60 млрд рублей внебюджетных средств – это кредитные деньги. Строительство будет идти в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Срок реализации проекта 2024-2030 годы."У нас более 1100 отелей на сегодня, 160 тысяч койко-мест. Данный проект должен дать дополнительно около миллиона туристов - это около 5 тысяч номеров в двух комплексах. Все, что касается индустрии развлечения, все будет", - сказал глава Крыма.Благодаря строительству новых комплексов от Сак до Евпатории пройдет самый длинный и самый современный пляж в Крыму – около 12 км. Кроме того, новые курортные комплексы, по словам Аксенова, это и рабочие места, и налоги, и популяризация отдыха.Об этом новом проекте в Крыму Сергей Аксенов докладывал президенту Владимиру Путину в конце марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президентПутин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курортыНа проект "Пять морей" направят свыше 100 млрд рублей - поручение Путина

https://crimea.ria.ru/20240402/ne-nuzhen-nam-bereg-turetskiy-v-zapadnom-krymu-postroyat-unikalnyy-kurort-1136236331.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, "крымская ривьера", "золотые пески россии", отдых в крыму, туризм в крыму, федеральный бюджет, новости крыма