https://crimea.ria.ru/20240328/putin-v-krymu-i-vosmi-regionakh-rossii-budut-sozdany-novye-kurorty-1136119097.html

Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты

Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты

Новые курорты будут созданы на побережье девяти регионов. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам развития проекта... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T19:05

2024-03-28T19:05

2024-03-28T19:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Новые курорты будут созданы на побережье девяти регионов. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".Президент напомнил, что в формате нацпроекта в сфере туризма совместно с субъектами Федерации и бизнесом работа началась еще 2021 году. Предложенные системные инструменты и подходы показали свою эффективность.По словам российского лидера, практически во всех регионах страны появляются маршруты, которые интересны семьям с детьми и людям всех возрастов, развивается научно-популярный, событийный, промышленный туризм, запущены специальные молодежные и школьные программы.При этом, как и по всем ключевым направлениям развития, в сфере туризма нужно двигаться дальше, как в прямом, так и переносном смысле этого слова, ставить и решать новые значимые задачи.Путин также напомнил, что до 2030 года предстоит почти вдвое – до 140 миллионов – увеличить число ежегодных путешествий по стране. Для этого необходимо расширять доступное предложение разнообразных туристических услуг, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к великой истории и культуре страны, отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений.

https://crimea.ria.ru/20240328/na-razvitie-turizma-do-2023-goda-v-rossii-vydelyat-bolee-400-mlrd-rubley--1136119249.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости