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Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты
Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты
Новые курорты будут созданы на побережье девяти регионов. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам развития проекта... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T19:05
2024-03-28T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Новые курорты будут созданы на побережье девяти регионов. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".Президент напомнил, что в формате нацпроекта в сфере туризма совместно с субъектами Федерации и бизнесом работа началась еще 2021 году. Предложенные системные инструменты и подходы показали свою эффективность.По словам российского лидера, практически во всех регионах страны появляются маршруты, которые интересны семьям с детьми и людям всех возрастов, развивается научно-популярный, событийный, промышленный туризм, запущены специальные молодежные и школьные программы.При этом, как и по всем ключевым направлениям развития, в сфере туризма нужно двигаться дальше, как в прямом, так и переносном смысле этого слова, ставить и решать новые значимые задачи.Путин также напомнил, что до 2030 года предстоит почти вдвое – до 140 миллионов – увеличить число ежегодных путешествий по стране. Для этого необходимо расширять доступное предложение разнообразных туристических услуг, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к великой истории и культуре страны, отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений.
https://crimea.ria.ru/20240328/na-razvitie-turizma-do-2023-goda-v-rossii-vydelyat-bolee-400-mlrd-rubley--1136119249.html
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владимир путин (политик), крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости
Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты
Путин: новые курорты будут созданы на побережье девяти регионов
19:05 28.03.2024 (обновлено: 19:17 28.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Новые курорты будут созданы на побережье девяти регионов. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".
"В рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях будут созданы новые курорты в девяти регионах: Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии", – сказал Путин.
Президент напомнил, что в формате нацпроекта в сфере туризма совместно с субъектами Федерации и бизнесом работа началась еще 2021 году. Предложенные системные инструменты и подходы показали свою эффективность.
"Только за прошлый год более чем в четыре раза увеличилось число туристов, посетивших Дагестан, вдвое вырос турпоток в Республику Алтай, в Адыгею и Ленинградскую область", - уточнил президент.
По словам российского лидера, практически во всех регионах страны появляются маршруты, которые интересны семьям с детьми и людям всех возрастов, развивается научно-популярный, событийный, промышленный туризм, запущены специальные молодежные и школьные программы.
При этом, как и по всем ключевым направлениям развития, в сфере туризма нужно двигаться дальше, как в прямом, так и переносном смысле этого слова, ставить и решать новые значимые задачи.
Путин также напомнил, что до 2030 года предстоит почти вдвое – до 140 миллионов – увеличить число ежегодных путешествий по стране. Для этого необходимо расширять доступное предложение разнообразных туристических услуг, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к великой истории и культуре страны, отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений.