https://crimea.ria.ru/20240401/na-podderzhku-turizma-v-rossii-napravyat-403-mlrd-rubley-1136186736.html

На проект "Пять морей" направят свыше 100 млрд рублей - поручение Путина

На проект "Пять морей" направят свыше 100 млрд рублей - поручение Путина - РИА Новости Крым, 01.04.2024

На проект "Пять морей" направят свыше 100 млрд рублей - поручение Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", бюджетное финансирование в 2025-2030... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T13:30

2024-04-01T13:30

2024-04-01T13:41

владимир путин (политик)

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", бюджетное финансирование в 2025-2030 годах составит не менее 403 млрд рублей. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному Собранию."Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", предусмотрев финансирование в 2025-2030 годах мер поддержки туристской отрасли за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 403 млрд рублей", – говорится в сообщении.Согласно поручению, количество туристических поездок по территории России к 2030 году должно вырасти до 140 миллионов в год.При этом вклад туристской отрасли в валовой внутренний продукт страны к этому сроку должен увеличиться до 5%.Ранее Владимир Путин заявил, что в рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях будут созданы новые курорты в девяти регионах: Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации.По словам главы республики, в Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Проект предполагает строительство 17 отелей 3,4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. В год проект готов принимать около 1 млн туристов. 3,5 тысячи рабочих мест должно быть создано. Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризмаКак цифровые платформы помогут развитию туризма в Крыму – мнениеЗачем Крыму новая концепция гостеприимства

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владимир путин (политик), туризм, россия, экономика, нацпроекты в россии, новости, правительство россии