https://crimea.ria.ru/20240331/nazvany-samye-vostrebovannye-u-krymchan-napravleniya-vnutrennego-turizma-1136144701.html

Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма

Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма

Сочи, Абхазия, Санкт-Петербург и Алтай – наиболее востребованные у крымчан направления внутреннего туризма на майские праздники. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T21:58

2024-03-31T21:58

2024-03-31T21:58

радио "спутник в крыму"

внутренний туризм

россия

сочи

санкт-петербург

алтайский край

абхазия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Сочи, Абхазия, Санкт-Петербург и Алтай – наиболее востребованные у крымчан направления внутреннего туризма на майские праздники. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" директор туроператора Кристина Загуменная.Гостья студии отметила, что крымчане достаточно сильно избалованны обилием туристический объектов, поэтому выбирают направления, где "есть что посмотреть".На втором месте расположились Санкт-Петербург и Кавказские Минеральные воды (КМВ). К этим городам также есть прямой поезд. Кроме того, из КМВ можно посмотреть Чечню, Ингушетию и Осетию. Ближе к июню вырастит спрос на Карелию.По ее словам, такой уровень востребованности – результат формирования национальных маршрутов, которые популяризируют данный регион. И подчеркнула, что их должно быть больше в туристических регионах России и в Крыму в том числе.На новогодние праздники в Крым приехали больше туристов, чем во время прошлых праздников, что подтверждает популярность региона и делает его одним из самых посещаемых в стране.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации,Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Крыму новая концепция гостеприимстваПутин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферыНовые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли России

https://crimea.ria.ru/20240328/putin-v-krymu-i-vosmi-regionakh-rossii-budut-sozdany-novye-kurorty-1136119097.html

россия

сочи

санкт-петербург

алтайский край

абхазия

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внутренний туризм, россия, сочи, санкт-петербург, алтайский край, абхазия, крым