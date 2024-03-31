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Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма
Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма
Сочи, Абхазия, Санкт-Петербург и Алтай – наиболее востребованные у крымчан направления внутреннего туризма на майские праздники. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T21:58
2024-03-31T21:58
радио "спутник в крыму"
внутренний туризм
россия
сочи
санкт-петербург
алтайский край
абхазия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Сочи, Абхазия, Санкт-Петербург и Алтай – наиболее востребованные у крымчан направления внутреннего туризма на майские праздники. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" директор туроператора Кристина Загуменная.Гостья студии отметила, что крымчане достаточно сильно избалованны обилием туристический объектов, поэтому выбирают направления, где "есть что посмотреть".На втором месте расположились Санкт-Петербург и Кавказские Минеральные воды (КМВ). К этим городам также есть прямой поезд. Кроме того, из КМВ можно посмотреть Чечню, Ингушетию и Осетию. Ближе к июню вырастит спрос на Карелию.По ее словам, такой уровень востребованности – результат формирования национальных маршрутов, которые популяризируют данный регион. И подчеркнула, что их должно быть больше в туристических регионах России и в Крыму в том числе.На новогодние праздники в Крым приехали больше туристов, чем во время прошлых праздников, что подтверждает популярность региона и делает его одним из самых посещаемых в стране.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации,Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Крыму новая концепция гостеприимстваПутин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферыНовые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли России
https://crimea.ria.ru/20240328/putin-v-krymu-i-vosmi-regionakh-rossii-budut-sozdany-novye-kurorty-1136119097.html
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сочи
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внутренний туризм, россия, сочи, санкт-петербург, алтайский край, абхазия, крым
Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма

Крымчане в мае поедут в Сочи, Абхазию и на Алтай

21:58 31.03.2024
 
© Фото: Telegram-канал Сочи официальныйВ Сочи открылись зимние пляжи
В Сочи открылись зимние пляжи
© Фото: Telegram-канал Сочи официальный
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Сочи, Абхазия, Санкт-Петербург и Алтай – наиболее востребованные у крымчан направления внутреннего туризма на майские праздники. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" директор туроператора Кристина Загуменная.
Гостья студии отметила, что крымчане достаточно сильно избалованны обилием туристический объектов, поэтому выбирают направления, где "есть что посмотреть".

"По внутренним направлениям классическими являются Сочи и Абхазия – они доступны, ходят ежедневные поезда. Средний бюджет на неделю в отеле 3* составит 10-15 тысяч рублей на человека. Приверженцы более качественного отдыха – ближе к пляжной линии или с бассейном – потратят 45-50 тысяч рублей", – сообщила Загуменная.

На втором месте расположились Санкт-Петербург и Кавказские Минеральные воды (КМВ). К этим городам также есть прямой поезд. Кроме того, из КМВ можно посмотреть Чечню, Ингушетию и Осетию. Ближе к июню вырастит спрос на Карелию.

"Еще одно интересное направление – Алтай. В этот период проходит цветение маральника – один из самых красивых периодов в регионе, – продолжила Загуменная и отметила, что "отельная база на Алтае практически иссякла на майские праздники".

По ее словам, такой уровень востребованности – результат формирования национальных маршрутов, которые популяризируют данный регион. И подчеркнула, что их должно быть больше в туристических регионах России и в Крыму в том числе.
На новогодние праздники в Крым приехали больше туристов, чем во время прошлых праздников, что подтверждает популярность региона и делает его одним из самых посещаемых в стране.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации,
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Радио "Спутник в Крыму"Внутренний туризмРоссияСочиСанкт-ПетербургАлтайский крайАбхазияКрым
 
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