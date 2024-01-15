https://crimea.ria.ru/20240115/novye-sovremennye-sanatorii-mogut-sdelat-krym-liderom-turotrasli-rossii-1134088530.html

Новые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли России

Новые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли России - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Новые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли России

Крым обладает уникальными природными богатствами для лечения и оздоровления взрослых и детей – это и климат, и минеральные воды, и грязи. О том, что можно... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T07:15

2024-01-15T07:15

2024-01-15T09:08

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Елена Одарюк о том, как сделать Крым лучшим курортом России Елена Одарюк о том, как сделать Крым лучшим курортом России audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Крым обладает уникальными природными богатствами для лечения и оздоровления взрослых и детей – это и климат, и минеральные воды, и грязи. О том, что можно улучшить в отрасли, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма, сервиса и гостиничного бизнеса СевГУ, директор турфирмы Елена Одарюк.Живительный климат ЮБК и волшебная рапа Сакского озераПо словам Елены Одарюк, отдых в санаториях вновь очень популярен у россиян. Люди едут не только лечиться на курорты, но и просто оздоровиться и набраться сил в экологически чистых местах в разных регионах страны, в местных санаториях, где им предлагают полезные процедуры и подходящие программы. Крым в этом смысле необыкновенно привлекателен."Климат Южного берега Крыма, например, был признан лечебным еще во второй половине 19 века, когда Ялта начинала развиваться как курорт. Самое большое лечебное влияние он оказывает на людей с заболеваниями дыхательных путей, в том числе с туберкулезом, который до появления антибиотиков в 1943 году не лечили. Но благодаря климату ЮБК замедляли течение заболевания и продлевали здесь жизнь больным", – рассказала Одарюк.Климатические курорты есть и в Западном Крыму, при этом главное достоинство местных санаториев – это грязи, добавила эксперт.Кроме того, в санаториях западной части полуострова лечат рапой Сакского озера, которая содержит большое количество солей – до 300 граммов на литр: ее применяют при различных лечебных процедурах.Чем санатории Крыма проигрывают соседям и почемуИ природа, и сохраненная лечебная база, и верность специалистов традициям превращает Крым в привлекательнейший регион, говорит эксперт. Тем не менее, он проигрывает соседним на Юге России."У нас практически не строится новых санаториев. А почему важны новые? Все здания, которые есть, это на 95% старая советская постройка, 70-80 годов. А это была эпоха советского минимализма, и суть санаториев тогда была другой: человека направляли исключительно на лечение, и никто не задавался вопросом о суперкомфорте, который сегодня уже необходим: изменились взгляды и жизнь. Поэтому наши санатории не всегда отвечают требованиям современного туриста: как бы ни старались, увеличить площадь не могут", – пояснила Одарюк.В этой связи в Крыму практически нет санаториев, которые можно отнести к категории 5 звезд или даже 4 звезды – их можно сосчитать по пальцам, говорит эксперт.Как пример того, что хотелось бы изменить в развитии санаторно-курортной отрасли в Крыму, она привела ситуацию с санаториями в Минеральных Водах в Ставропольском крае, где стали активно строить новые объекты в соответствии с требованиями современного туриста с 2023 года."За эти годы там построили уже несколько объектов-пятизвездочников, и те, кто не может отправиться на заграничные курорты, но хочет и здоровье поправить, и отдохнуть, выбирают такие санатории", – заключила Одарюк.Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что "в советское время работе санаториев в Крыму уделялось достаточно много внимания". И призвал власти республики совместно с министерством здравоохранения восстановить утраченную компетенцию, чтобы показать возможности Крыма.В июне 2023 года Путин призвал развивать морские круглогодичные курорты России с ценами и качеством, превосходящим все мировые стандарты. Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько востребованы санатории Крыма Более 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20240109/khudozhnik-v-kerchi-kartiny-s-krymskim-mostom-samye-populyarnye-u-turistov-1133732784.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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