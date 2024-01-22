https://crimea.ria.ru/20240122/krym-ostaetsya-odnim-iz-samykh-poseschaemykh-regionov-strany---chernyshenko-1134375063.html
Крым остается одним из самых посещаемых регионов страны - Чернышенко
Крым остается одним из самых посещаемых регионов страны - Чернышенко - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Крым остается одним из самых посещаемых регионов страны - Чернышенко
Популярность Крыма среди российских туристов сохраняется. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T11:41
2024-01-22T11:41
2024-01-22T11:41
туризм
дмитрий чернышенко
крым
туризм в крыму
новости крыма
общество
россия
новый год 2024
новогодние каникулы в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133864630_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_288f9c745b07027065f46e26dcd4a1db.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Популярность Крыма среди российских туристов сохраняется. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По словам замглавы правительства, регионами-лидерами по общему числу туристов традиционно остаются Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, на долю которых приходится 35% всех турпоездок по стране. Хорошие показатели по темпам роста также показывают Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Северо-Запад, добавил Чернышенко.Новогодней столицей России в этом году, по его словам, стал Суздаль. С 24 декабря по 8 января праздничные мероприятия там посетили порядка 150 тысяч человек. Для города с населением 9 тысяч человек результат впечатляющий, отметил вице-премьер.Он также отметил рост популярности горнолыжных курортов. Так, в Краснодарском крае их в новогодние праздники посетили на 75% больше туристов, чем в прошлом году. На втором месте по популярности – Шерегеш, на третьем курорты Северного Кавказа. Также на 25% выросла популярность нового горнолыжного курорта в Мурманской области.В целом, по словам Чернышенко, рост числа поездок по России в сравнении с новогодними каникулами 2023 года, по предварительным данным, составил более 500 тысяч человек, а загрузка гостиниц превысила 80%.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации,Читайте также на РИА Новости Крым:Новые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли РоссииКрым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в РоссииКрымчане стали чаще отдыхать за границей – эксперт
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133864630_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d4e9938fc3229e802a0561cf387a5170.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, крым, туризм в крыму, новости крыма, общество, россия, новый год 2024, новогодние каникулы в крыму
Крым остается одним из самых посещаемых регионов страны - Чернышенко
Крым остается одним из самых посещаемых регионов страны – вице-премьер Чернышенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Популярность Крыма среди российских туристов сохраняется. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"На новогодние праздники в Крым приехали больше туристов, чем во время прошлых праздников. Республика остается одним из самых посещаемых регионов страны", - сказал Чернышенко на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
По словам замглавы правительства, регионами-лидерами по общему числу туристов традиционно остаются Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, на долю которых приходится 35% всех турпоездок по стране. Хорошие показатели по темпам роста также показывают Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Северо-Запад, добавил Чернышенко.
Новогодней столицей России в этом году, по его словам, стал Суздаль. С 24 декабря по 8 января праздничные мероприятия там посетили порядка 150 тысяч человек. Для города с населением 9 тысяч человек результат впечатляющий, отметил вице-премьер.
Он также отметил рост популярности горнолыжных курортов. Так, в Краснодарском крае их в новогодние праздники посетили на 75% больше туристов, чем в прошлом году. На втором месте по популярности – Шерегеш, на третьем курорты Северного Кавказа. Также на 25% выросла популярность нового горнолыжного курорта в Мурманской области.
В целом, по словам Чернышенко, рост числа поездок по России в сравнении с новогодними каникулами 2023 года, по предварительным данным, составил более 500 тысяч человек, а загрузка гостиниц превысила 80%.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов
, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации,
Читайте также на РИА Новости Крым: