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Крым остается одним из самых посещаемых регионов страны - Чернышенко

Крым остается одним из самых посещаемых регионов страны - Чернышенко - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Крым остается одним из самых посещаемых регионов страны - Чернышенко

Популярность Крыма среди российских туристов сохраняется. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T11:41

2024-01-22T11:41

2024-01-22T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Популярность Крыма среди российских туристов сохраняется. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По словам замглавы правительства, регионами-лидерами по общему числу туристов традиционно остаются Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, на долю которых приходится 35% всех турпоездок по стране. Хорошие показатели по темпам роста также показывают Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Северо-Запад, добавил Чернышенко.Новогодней столицей России в этом году, по его словам, стал Суздаль. С 24 декабря по 8 января праздничные мероприятия там посетили порядка 150 тысяч человек. Для города с населением 9 тысяч человек результат впечатляющий, отметил вице-премьер.Он также отметил рост популярности горнолыжных курортов. Так, в Краснодарском крае их в новогодние праздники посетили на 75% больше туристов, чем в прошлом году. На втором месте по популярности – Шерегеш, на третьем курорты Северного Кавказа. Также на 25% выросла популярность нового горнолыжного курорта в Мурманской области.В целом, по словам Чернышенко, рост числа поездок по России в сравнении с новогодними каникулами 2023 года, по предварительным данным, составил более 500 тысяч человек, а загрузка гостиниц превысила 80%.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации,Читайте также на РИА Новости Крым:Новые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли РоссииКрым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в РоссииКрымчане стали чаще отдыхать за границей – эксперт

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дмитрий чернышенко, крым, туризм в крыму, новости крыма, общество, россия, новый год 2024, новогодние каникулы в крыму