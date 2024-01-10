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Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России
Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России
Крымские туристические проекты заняли 13 первых мест в номинациях Международной премии Russian Event Awards 2023 года, благодаря чему полуостров вошел в топ-10... РИА Новости Крым, 10.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Крымские туристические проекты заняли 13 первых мест в номинациях Международной премии Russian Event Awards 2023 года, благодаря чему полуостров вошел в топ-10 регионов событийного туризма России. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.Финал конкурса проходил в Нижнем Новгороде. За участие в нем боролись 52 крымских проекта из 8 регионов.Среди победителей проект из Симферополя "День лаванды в Крыму", который завоевал первое место в номинации "Лучшая идея туристического события". Лучшим туристическим событием в области научно-популярного туризма признали научно-популярный марафон "С Победой – к Победе" в Алуште.WINEPARK Fest из Ялты завоевал победу в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек". Лучшее MICE событие в области туризма представил, по мнению жюри, симферопольский акселератор предпринимательских проектов "Фабрика туризма".Движение активного долголетия жителей Крыма "Комуза" из Джанкоя победило в номинации "Лучшее событие для пожилых людей".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму составили портрет туриста 2023 годаЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваНовый год в Крыму: продажи туров выросли на треть
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, новости крыма, крым, россия, туризм, туризм в крыму, крым курортный, нижний новгород, симферополь, беларусь, алушта, ялта, джанкой
Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России

Крымские проекты заняли 13 первых мест в номинациях рейтинга событийного туризма России

21:10 10.01.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкТуристы на береговой скале рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму.
Туристы на береговой скале рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму. - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Крымские туристические проекты заняли 13 первых мест в номинациях Международной премии Russian Event Awards 2023 года, благодаря чему полуостров вошел в топ-10 регионов событийного туризма России. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.
Финал конкурса проходил в Нижнем Новгороде. За участие в нем боролись 52 крымских проекта из 8 регионов.
"Всего в 2023 году на соискание XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards был подан 641 проект из 65 регионов России и 7 проектов из 2 регионов Республики Беларусь", – цитирует портал учредителя конкурса Геннадия Шаталова.
Среди победителей проект из Симферополя "День лаванды в Крыму", который завоевал первое место в номинации "Лучшая идея туристического события". Лучшим туристическим событием в области научно-популярного туризма признали научно-популярный марафон "С Победой – к Победе" в Алуште.
WINEPARK Fest из Ялты завоевал победу в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек". Лучшее MICE событие в области туризма представил, по мнению жюри, симферопольский акселератор предпринимательских проектов "Фабрика туризма".
Движение активного долголетия жителей Крыма "Комуза" из Джанкоя победило в номинации "Лучшее событие для пожилых людей".
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