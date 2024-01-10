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Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России

Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России

Крымские туристические проекты заняли 13 первых мест в номинациях Международной премии Russian Event Awards 2023 года, благодаря чему полуостров вошел в топ-10... РИА Новости Крым, 10.01.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Крымские туристические проекты заняли 13 первых мест в номинациях Международной премии Russian Event Awards 2023 года, благодаря чему полуостров вошел в топ-10 регионов событийного туризма России. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.Финал конкурса проходил в Нижнем Новгороде. За участие в нем боролись 52 крымских проекта из 8 регионов.Среди победителей проект из Симферополя "День лаванды в Крыму", который завоевал первое место в номинации "Лучшая идея туристического события". Лучшим туристическим событием в области научно-популярного туризма признали научно-популярный марафон "С Победой – к Победе" в Алуште.WINEPARK Fest из Ялты завоевал победу в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек". Лучшее MICE событие в области туризма представил, по мнению жюри, симферопольский акселератор предпринимательских проектов "Фабрика туризма".Движение активного долголетия жителей Крыма "Комуза" из Джанкоя победило в номинации "Лучшее событие для пожилых людей".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму составили портрет туриста 2023 годаЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваНовый год в Крыму: продажи туров выросли на треть

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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