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Новый год в Крыму: продажи туров выросли на треть - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Новый год в Крыму: продажи туров выросли на треть
Новый год в Крыму: продажи туров выросли на треть - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Новый год в Крыму: продажи туров выросли на треть
Уровень бронирования номеров в отелях Крыма на новогодние праздники вырос в среднем на 36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в Севастополе... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T19:32
2023-12-27T19:32
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новогодние каникулы в крыму
российский союз туриндустрии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Уровень бронирования номеров в отелях Крыма на новогодние праздники вырос в среднем на 36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в Севастополе рост составил 42%. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).По данным организации, туроператоры сообщают о существенном росте продаж туров на полуостров в четвертом квартале 2023 года и на новогодние каникулы.Основной рост спроса приходится на "трехзвездочные" гостиницы.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ранее отмечал, что места во многих отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники почти полностью раскуплены, также туристы активно бронируют туры в регион на лето 2024 года.Глава республики Сергей Аксенов заявил, что в регионе не будет массовых праздничных гуляний в целях безопасности. При этом власти республики сделают все необходимое для того, чтобы создать крымчанам и гостям полуострова новогоднюю атмосферу, заверил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму составили портрет туриста 2023 годаЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваЖелезные дороги должны обеспечить турпоток в Крым – Путин
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4.7
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новый год, новогодние каникулы в крыму, российский союз туриндустрии, туризм в крыму, крым, новости крыма, общество, отдых в крыму
Новый год в Крыму: продажи туров выросли на треть

Уровень бронирования отелей Крыма на новогодние праздники вырос на 36% - РСТ

19:32 27.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро 1-го января 2022 года в Симферополе
Утро 1-го января 2022 года в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Уровень бронирования номеров в отелях Крыма на новогодние праздники вырос в среднем на 36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в Севастополе рост составил 42%. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
По данным организации, туроператоры сообщают о существенном росте продаж туров на полуостров в четвертом квартале 2023 года и на новогодние каникулы.
Основной рост спроса приходится на "трехзвездочные" гостиницы.
"Половина заездов приходится непосредственно на Новый год. Больше всего Крым востребован со стороны жителей самого полуострова, на них приходится 46% всех бронирований. На втором месте Москва и Московская область (20%), затем идут соседние регионы – Краснодарский край (8,1%), Ростовская область (4,4%)", - говорится в сообщении.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ранее отмечал, что места во многих отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники почти полностью раскуплены, также туристы активно бронируют туры в регион на лето 2024 года.
Глава республики Сергей Аксенов заявил, что в регионе не будет массовых праздничных гуляний в целях безопасности. При этом власти республики сделают все необходимое для того, чтобы создать крымчанам и гостям полуострова новогоднюю атмосферу, заверил он.
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Новый годНовогодние каникулы в КрымуРоссийский союз туриндустрииТуризм в КрымуКрымНовости КрымаОбществоОтдых в Крыму
 
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