https://crimea.ria.ru/20231227/novyy-god-v-krymu-prodazhi-turov-vyrosli-na-tret-1133843032.html

Новый год в Крыму: продажи туров выросли на треть

Новый год в Крыму: продажи туров выросли на треть - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Новый год в Крыму: продажи туров выросли на треть

Уровень бронирования номеров в отелях Крыма на новогодние праздники вырос в среднем на 36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в Севастополе... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T19:32

2023-12-27T19:32

2023-12-27T19:32

новый год

новогодние каникулы в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Уровень бронирования номеров в отелях Крыма на новогодние праздники вырос в среднем на 36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в Севастополе рост составил 42%. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).По данным организации, туроператоры сообщают о существенном росте продаж туров на полуостров в четвертом квартале 2023 года и на новогодние каникулы.Основной рост спроса приходится на "трехзвездочные" гостиницы.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ранее отмечал, что места во многих отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники почти полностью раскуплены, также туристы активно бронируют туры в регион на лето 2024 года.Глава республики Сергей Аксенов заявил, что в регионе не будет массовых праздничных гуляний в целях безопасности. При этом власти республики сделают все необходимое для того, чтобы создать крымчанам и гостям полуострова новогоднюю атмосферу, заверил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму составили портрет туриста 2023 годаЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваЖелезные дороги должны обеспечить турпоток в Крым – Путин

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, новогодние каникулы в крыму, российский союз туриндустрии, туризм в крыму, крым, новости крыма, общество, отдых в крыму