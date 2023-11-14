https://crimea.ria.ru/20231114/massovykh-meropriyatiy-v-krymu-na-novyy-god-ne-budet---aksenov-1132774666.html

Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - Аксенов

Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - Аксенов - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - Аксенов

Власти Крыма приняли решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T13:33

2023-11-14T13:33

2023-11-14T13:48

сергей аксенов

крым

новости крыма

новый год 2024

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Власти Крыма приняли решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом Аксенов пообещал, что власти республики "сделают все необходимое для того, чтобы создать крымчанам праздничное настроение". В частности, в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей. Также в населенных пунктах по традиции установят новогодние елки и украсят улицы.Глава республики также напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, новый год 2024, общество