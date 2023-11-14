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Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - Аксенов - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - Аксенов
Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - Аксенов - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - Аксенов
Власти Крыма приняли решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T13:33
2023-11-14T13:48
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Власти Крыма приняли решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом Аксенов пообещал, что власти республики "сделают все необходимое для того, чтобы создать крымчанам праздничное настроение". В частности, в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей. Также в населенных пунктах по традиции установят новогодние елки и украсят улицы.Глава республики также напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.
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сергей аксенов, крым, новости крыма, новый год 2024, общество
Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - Аксенов

Власти Крыма решили не проводить массовые праздничные мероприятия на Новый год и Рождество

13:33 14.11.2023 (обновлено: 13:48 14.11.2023)
 
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Власти Крыма приняли решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет – безопасность", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
При этом Аксенов пообещал, что власти республики "сделают все необходимое для того, чтобы создать крымчанам праздничное настроение".
В частности, в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей. Также в населенных пунктах по традиции установят новогодние елки и украсят улицы.
Глава республики также напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаНовый год 2024Общество
 
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