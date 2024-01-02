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Крымчане стали чаще отдыхать за границей – эксперт
Крымчане стали чаще отдыхать за границей – эксперт - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Крымчане стали чаще отдыхать за границей – эксперт
Египет, Турция и ОАЭ стали самыми востребованными международными направлениями для туристов из Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T08:36
2024-01-02T08:36
2024-01-02T08:36
радио "спутник в крыму"
туризм
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элина сухотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Египет, Турция и ОАЭ стали самыми востребованными международными направлениями для туристов из Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель ведущего крымского турагенства Элина Сухотина.Гостья эфира отметила, что спрос за заграничные поездки среди крымчан существенно вырос в сравнении с прошлым годом, но все еще далек от допандемийных значений."Большинство туристов из Крыма выбрали Египет, Турцию, ОАЭ, а также точечно Мальдивы и Сейшелы", – сказала Сухотина. На выбор направления в первую очередь влияли стоимость тура, время перелета и число возможных пересадок.Эксперт также отметила некоторое подорожание отдыха за границей. Так, стоимость тура на двоих на новогодние праздники в Стамбул стартовала от 150-180 тысяч рублей, в Египет – от 200 тысяч рублейПо мнению экспертов, туристическая отрасль Крыма нуждается в корректировке подходов к организации отдыха, отношения к гостю и выстраивании новой концепции гостеприимства.В свою очередь министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что места во многих отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники почти полностью раскуплены, также туристы активно бронируют туры в регион на лето 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Железные дороги должны обеспечить турпоток в Крым – ПутинФантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях регионаПод завязку: многие отели в Крыму уже загружены на новогодние праздники
https://crimea.ria.ru/20231225/kogda-otkroyut-aeroport-simferopolya--vlasti-kryma-1133780401.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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туризм, крым, общество, мнения, элина сухотина, отдых, турция, египет
Крымчане стали чаще отдыхать за границей – эксперт
Туристы из Крыма чаще выбирают для зимнего отдыха Египет, Турцию и ОАЭ