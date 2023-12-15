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Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях региона - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях региона
Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях региона - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях региона
За 10 лет в составе России в Крыму произошли глобальные перемены в различных сферах, в частности, в нормативное состояние привели 80% школ и более 60%... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T12:44
2023-12-15T13:58
крым
россия
международная выставка-форум "россия"
сергей аксенов
владимир константинов
дороги крыма
новый аэропорт "симферополь"
трасса таврида
крымский мост
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. За 10 лет в составе России в Крыму произошли глобальные перемены в различных сферах, в частности, в нормативное состояние привели 80% школ и более 60% учреждений здравоохранения. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.За годы после воссоединения с Россией в Крыму построены масштабные инфраструктурные объекты. В их числе Международный аэропорт имени Ивана Айвазовского, рассчитанный на 6,5 миллионов пассажиров в год и Крымский мост, пропускная способность которого – 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.Кроме того, построены и отремонтированы около четырех тысяч километров автодорог, проложена главная транспортная артерия Крыма – современная трасса "Таврида", запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС, газифицированы более 100 новых населенных пунктов.Также строятся новые очистные сооружения и водозаборы, благоустроены 286 общественных пространств, открыты более 60 отелей и санаториев, возведены и реконструированы 149 детских садов, открыты семь новых школ, строятся еще 14, созданы более 500 спортивных площадок и два крупных физкультурно-оздоровительных центра, открыт дворец водных видов спорта в Симферополе.Как отметил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, таких изменений в Крыму не было со времен восстановления после Великой Отечественной войны.День Крыма на выставке-форуме "Россия"15 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День Республики Крым. В его рамках, в частности, пройдет акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могут подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России. Также посетители стенда могут направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.Кроме того, состоится викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой состоится розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Также предусмотрено проведение творческой мастерской "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озераНа крымском стенде также пройдет презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьмиАксенов приехал в Москву на выставку-форум "Россия"Путевку в Крым разыграли на форуме "Россия" в Москве
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крым, россия, международная выставка-форум "россия", сергей аксенов, владимир константинов, дороги крыма, новый аэропорт "симферополь", трасса таврида, крымский мост, здравоохранение в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма, видео
Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях региона

Аксенов: в Крыму привели в нормативное состояние 80% школ и более 60% больниц

12:44 15.12.2023 (обновлено: 13:58 15.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. За 10 лет в составе России в Крыму произошли глобальные перемены в различных сферах, в частности, в нормативное состояние привели 80% школ и более 60% учреждений здравоохранения. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
"До возвращения в Россию у нас все было в зачаточном состоянии, так же, как сейчас в исторических регионах РФ, которые в прошлом году вернулись на Родину. У нас было всего 3% школ, которые соответствовали требованиям, сейчас их больше 80%. Приведено в соответствие более 60% учреждений здравоохранения, снижена смертность, в том числе и младенческая – более чем в два с половиной раза. Такие показатели не могут не показывать глубину трансформации, которая произошла в Крыму за 10 лет", - сказал Аксенов журналистам.
За годы после воссоединения с Россией в Крыму построены масштабные инфраструктурные объекты. В их числе Международный аэропорт имени Ивана Айвазовского, рассчитанный на 6,5 миллионов пассажиров в год и Крымский мост, пропускная способность которого – 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.
Кроме того, построены и отремонтированы около четырех тысяч километров автодорог, проложена главная транспортная артерия Крыма – современная трасса "Таврида", запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС, газифицированы более 100 новых населенных пунктов.
Также строятся новые очистные сооружения и водозаборы, благоустроены 286 общественных пространств, открыты более 60 отелей и санаториев, возведены и реконструированы 149 детских садов, открыты семь новых школ, строятся еще 14, созданы более 500 спортивных площадок и два крупных физкультурно-оздоровительных центра, открыт дворец водных видов спорта в Симферополе.
Как отметил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, таких изменений в Крыму не было со времен восстановления после Великой Отечественной войны.

"Многие поколения крымчан мечтали о воссоединении с Россией, отдавали свои жизни в борьбе за эту цель. За 10 лет в Крыму произошли невероятные изменения, это фантастический рывок, которым мы гордимся, и это успех всей России. Сегодня Крым – высокоразвитый регион не только по российским, но и по мировым меркам. Главное наше достижение – это то, что люди вернулись на свою родную землю, в свою родную цивилизацию. Эта радость не покидает людей все эти 10 лет", - подчеркнул он.

День Крыма на выставке-форуме "Россия"

15 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День Республики Крым. В его рамках, в частности, пройдет акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могут подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России. Также посетители стенда могут направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.
Кроме того, состоится викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой состоится розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.
Также предусмотрено проведение творческой мастерской "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озера
На крымском стенде также пройдет презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.
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