https://crimea.ria.ru/20231215/fantasticheskiy-ryvok-rukovoditeli-kryma-rasskazali-o-dostizheniyakh-regiona-1133572943.html

Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях региона

Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях региона - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Фантастический рывок: руководители Крыма рассказали о достижениях региона

За 10 лет в составе России в Крыму произошли глобальные перемены в различных сферах, в частности, в нормативное состояние привели 80% школ и более 60%... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T12:44

2023-12-15T12:44

2023-12-15T13:58

крым

россия

международная выставка-форум "россия"

сергей аксенов

владимир константинов

дороги крыма

новый аэропорт "симферополь"

трасса таврида

крымский мост

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. За 10 лет в составе России в Крыму произошли глобальные перемены в различных сферах, в частности, в нормативное состояние привели 80% школ и более 60% учреждений здравоохранения. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.За годы после воссоединения с Россией в Крыму построены масштабные инфраструктурные объекты. В их числе Международный аэропорт имени Ивана Айвазовского, рассчитанный на 6,5 миллионов пассажиров в год и Крымский мост, пропускная способность которого – 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.Кроме того, построены и отремонтированы около четырех тысяч километров автодорог, проложена главная транспортная артерия Крыма – современная трасса "Таврида", запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС, газифицированы более 100 новых населенных пунктов.Также строятся новые очистные сооружения и водозаборы, благоустроены 286 общественных пространств, открыты более 60 отелей и санаториев, возведены и реконструированы 149 детских садов, открыты семь новых школ, строятся еще 14, созданы более 500 спортивных площадок и два крупных физкультурно-оздоровительных центра, открыт дворец водных видов спорта в Симферополе.Как отметил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, таких изменений в Крыму не было со времен восстановления после Великой Отечественной войны.День Крыма на выставке-форуме "Россия"15 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День Республики Крым. В его рамках, в частности, пройдет акция "Открытка из Крыма". Гости стенда могут подписать и отправить открытку с видами полуострова в любой регион России. Также посетители стенда могут направить письма и открытки военнослужащим в зону СВО.Кроме того, состоится викторина "Хочу в Крым!", в рамках которой состоится розыгрыш туристических путевок, мастер-класс "Крым этнографический" от крымских дервишей, презентация уникальных проектов экологического, эногастрономического, семейного туризма с использованием технологий виртуальной реальности.Также предусмотрено проведение творческой мастерской "Магнит из Крыма" (изготовление сувенира из морской гальки с пляжей Крыма с возможностью забрать сувенир с собой), презентация различных "визитных карточек региона", среди которых ароматы лаванды, можжевельника и других растений, целебных грязей Сакского озераНа крымском стенде также пройдет презентация Международного детского фонда "Артек", мастер-класс "Искусство целебной живописи" с использованием крымских пелоидов, лекция от сомелье, уроки рисования крымскими винами, показ фильма Сергея Дебижева "Крым небесный" и другие мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьмиАксенов приехал в Москву на выставку-форум "Россия"Путевку в Крым разыграли на форуме "Россия" в Москве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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