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Путевку в Крым на ВДНХ выиграла Виктория из Владивостока

Путевку в Крым на ВДНХ выиграла Виктория из Владивостока - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путевку в Крым на ВДНХ выиграла Виктория из Владивостока

Светлана из Владивостока стала победительницей конкурса от Министерства курортов и туризма Республики Крым. Девушка выиграла отдых в Ялте. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T21:36

2023-12-14T21:36

2023-12-14T21:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Светлана из Владивостока стала победительницей конкурса от Министерства курортов и туризма Республики Крым. Девушка выиграла отдых в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба министерства.В ведомстве уточнили, что голосование длилось весь день, а в 19 часов были подведены итоги.Победительница сообщила, что не планировала путешествие в Крым, но благодаря конкурсу обязательно посетит полуостров с мужем.Чтобы стать участником конкурса-розыгрыша от гостеприимного Крыма, необходимо скачать QR-код, проголосовать за стенд Крыма и получить номерок. В ходе розыгрыша номерки из выбирали случайным образом. Участники могли выиграть поощрительные призы – крымские сувениры. В качестве главного приза разыгрывалась путевка на пять дней в один из отелей 5* полуострова.В Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылась декада туризма Крыма, посвященная достижениям республики в этой отрасли, а также богатейшей природе полуострова. Декада туризма Крыма продлится до 21 декабря.Работа крымского стенда в этот период посвящена четырем направлениям: "Крым – детям", "В Крым за здоровьем", "В Крым за впечатлениями" и "В Крым за вкусом", уточнили в министерстве.В рамках программы состоятся викторины с розыгрышами подарков, мастер-классы, творческие мастерские, виртуальные экскурсии, выступления специалистов и многое другое. Здесь можно продегустировать крымские ароматы, поучиться расписывать морскую гальку и выиграть путевку в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристовЭксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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