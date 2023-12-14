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Путевку в Крым на ВДНХ выиграла Виктория из Владивостока - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Путевку в Крым на ВДНХ выиграла Виктория из Владивостока
Путевку в Крым на ВДНХ выиграла Виктория из Владивостока - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путевку в Крым на ВДНХ выиграла Виктория из Владивостока
Светлана из Владивостока стала победительницей конкурса от Министерства курортов и туризма Республики Крым. Девушка выиграла отдых в Ялте. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T21:36
2023-12-14T21:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Светлана из Владивостока стала победительницей конкурса от Министерства курортов и туризма Республики Крым. Девушка выиграла отдых в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба министерства.В ведомстве уточнили, что голосование длилось весь день, а в 19 часов были подведены итоги.Победительница сообщила, что не планировала путешествие в Крым, но благодаря конкурсу обязательно посетит полуостров с мужем.Чтобы стать участником конкурса-розыгрыша от гостеприимного Крыма, необходимо скачать QR-код, проголосовать за стенд Крыма и получить номерок. В ходе розыгрыша номерки из выбирали случайным образом. Участники могли выиграть поощрительные призы – крымские сувениры. В качестве главного приза разыгрывалась путевка на пять дней в один из отелей 5* полуострова.В Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылась декада туризма Крыма, посвященная достижениям республики в этой отрасли, а также богатейшей природе полуострова. Декада туризма Крыма продлится до 21 декабря.Работа крымского стенда в этот период посвящена четырем направлениям: "Крым – детям", "В Крым за здоровьем", "В Крым за впечатлениями" и "В Крым за вкусом", уточнили в министерстве.В рамках программы состоятся викторины с розыгрышами подарков, мастер-классы, творческие мастерские, виртуальные экскурсии, выступления специалистов и многое другое. Здесь можно продегустировать крымские ароматы, поучиться расписывать морскую гальку и выиграть путевку в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"Новый год 2024 в Крыму: чем удивят туристовЭксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму
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Путевку в Крым на ВДНХ выиграла Виктория из Владивостока

В Москве определили победителя викторины от гостеприимного Крыма

21:36 14.12.2023 (обновлено: 21:50 14.12.2023)
 
© РИА Новости КрымВ Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылась декада туризма Крыма
В Москве в рамках Международной выставки-форума Россия на ВДНХ открылась декада туризма Крыма - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Светлана из Владивостока стала победительницей конкурса от Министерства курортов и туризма Республики Крым. Девушка выиграла отдых в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В ведомстве уточнили, что голосование длилось весь день, а в 19 часов были подведены итоги.

"Целый день мы голосовали за стенд Крыма, чтобы вечером выбрать счастливчика, – сказано в сообщении. – Им стала Светлана из Владивостока. Мы желаем прекрасного отдыха в курортной столице – Ялте!"

Победительница сообщила, что не планировала путешествие в Крым, но благодаря конкурсу обязательно посетит полуостров с мужем.
© РИА Новости КрымПутевку в Крым на ВДНХ выиграла Виктория из Владивостока
Путевку в Крым на ВДНХ выиграла Виктория из Владивостока - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым
Путевку в Крым на ВДНХ выиграла Виктория из Владивостока
Чтобы стать участником конкурса-розыгрыша от гостеприимного Крыма, необходимо скачать QR-код, проголосовать за стенд Крыма и получить номерок. В ходе розыгрыша номерки из выбирали случайным образом. Участники могли выиграть поощрительные призы – крымские сувениры. В качестве главного приза разыгрывалась путевка на пять дней в один из отелей 5* полуострова.
В Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылась декада туризма Крыма, посвященная достижениям республики в этой отрасли, а также богатейшей природе полуострова. Декада туризма Крыма продлится до 21 декабря.
Работа крымского стенда в этот период посвящена четырем направлениям: "Крым – детям", "В Крым за здоровьем", "В Крым за впечатлениями" и "В Крым за вкусом", уточнили в министерстве.
В рамках программы состоятся викторины с розыгрышами подарков, мастер-классы, творческие мастерские, виртуальные экскурсии, выступления специалистов и многое другое. Здесь можно продегустировать крымские ароматы, поучиться расписывать морскую гальку и выиграть путевку в Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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