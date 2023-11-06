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Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия" - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"
Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия" - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"
В работу Международной выставки-форума "Россия", которая открылась в Москве на ВДНХ, не случайно вписан марафон общества "Знание", где главные слушатели -... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T19:22
2023-11-06T19:34
международная выставка-форум "россия"
сергей кириенко
крым
мдц "артек"
новости крыма
общество
большая перемена
движение первых
москва
вднх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В работу Международной выставки-форума "Россия", которая открылась в Москве на ВДНХ, не случайно вписан марафон общества "Знание", где главные слушатели - школьники и студенты. Задача - показать юным россиянам достижения страны, вызывающие гордость и веру в воплощение собственных мечтаний. Об этом журналистам в понедельник заявил Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек"."Вся выставка "Россия" - она про гордость. Это гордость и мечта. Все, что показано на этой выставке - предмет гордости каждого из 89 представленных регионов. Общество "Знание" сейчас проводит на выходе опросы среди ребят: 70% участников, выходя сказали, что они стали больше гордиться своей страной. Это главная цель", - констатировал Кириенко.По его словам, многотысячные залы форума "Россия" собирают ежедневный аншлаг, лекции общества "Знания" пользуются огромной популярностью у молодежи. Для ребят это возможность почувствовать сопричастность к успехам страны и подтверждение того, что даже самые смелые мечты можно реализовать.6 ноября на площадке международного детского центра "Артек" проходит церемония награждения Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Конкурс – флагманский проект Движение Первых. Его соорганизатором выступает Росмолодежь при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Со 2 по 6 ноября 1,5 тыс. старшеклассников со всей России прошли решающие конкурсные испытания. Победители "Большой перемены" получат до 1 миллиона рублей на образование.4 ноября на ВДНХ в Москве стартовала Международная выставка-форум "Россия". Свои экспозиции представляют все регионы России, федеральные министерства, крупные госкомпании и общественные организации. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка. Форум-выставка продлится до 12 апреля следующего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в МосквеНа выставке "Россия" в Москве можно выиграть путевку в КрымЦифровое шоу об истории Москвы представят на выставке-форуме "Россия"
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международная выставка-форум "россия", сергей кириенко, крым, мдц "артек", новости крыма, общество, большая перемена, движение первых, москва, вднх
Гордость и мечта: Кириенко назвал главную задачу выставки-форума "Россия"

Кириенко: международная выставка-форум "Россия" - про гордость и мечту

19:22 06.11.2023 (обновлено: 19:34 06.11.2023)
 
© РИА Новости КрымСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В работу Международной выставки-форума "Россия", которая открылась в Москве на ВДНХ, не случайно вписан марафон общества "Знание", где главные слушатели - школьники и студенты. Задача - показать юным россиянам достижения страны, вызывающие гордость и веру в воплощение собственных мечтаний. Об этом журналистам в понедельник заявил Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на площадке международного детского центра "Артек".
"Вся выставка "Россия" - она про гордость. Это гордость и мечта. Все, что показано на этой выставке - предмет гордости каждого из 89 представленных регионов. Общество "Знание" сейчас проводит на выходе опросы среди ребят: 70% участников, выходя сказали, что они стали больше гордиться своей страной. Это главная цель", - констатировал Кириенко.
По его словам, многотысячные залы форума "Россия" собирают ежедневный аншлаг, лекции общества "Знания" пользуются огромной популярностью у молодежи. Для ребят это возможность почувствовать сопричастность к успехам страны и подтверждение того, что даже самые смелые мечты можно реализовать.
"Все то, что является сегодня предметом гордости, когда-то было мечтой. Ребятам важно увидеть не только предметы гордости, но и людей, которые это создают. Для них это пример, который помогает принимать собственные решения: кем быть, о чем мечтать. Если они видят результаты, видят людей, которые смогли это сделать, у них появляется мысль: "Значит, и я смогу". А это меняет амбицию их мечты. От того насколько смело они буду мечтать зависят не только их судьбы, но и судьба всей страны", - убежден первый замглавы администрации президента.
6 ноября на площадке международного детского центра "Артек" проходит церемония награждения Всероссийского конкурса "Большая перемена" для школьников 8-10 классов. Конкурс – флагманский проект Движение Первых. Его соорганизатором выступает Росмолодежь при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Со 2 по 6 ноября 1,5 тыс. старшеклассников со всей России прошли решающие конкурсные испытания. Победители "Большой перемены" получат до 1 миллиона рублей на образование.
4 ноября на ВДНХ в Москве стартовала Международная выставка-форум "Россия". Свои экспозиции представляют все регионы России, федеральные министерства, крупные госкомпании и общественные организации. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка. Форум-выставка продлится до 12 апреля следующего года.
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Международная выставка-форум "Россия"Сергей КириенкоКрымМДЦ "Артек"Новости КрымаОбществоБольшая переменаДвижение первыхМоскваВДНХ
 
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