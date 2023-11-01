https://crimea.ria.ru/20231101/na-vystavke-rossiya-v-moskve-mozhno-vyigrat-putevku-v-krym-1132491670.html
На выставке "Россия" в Москве можно выиграть путевку в Крым
На выставке "Россия" в Москве можно выиграть путевку в Крым - РИА Новости Крым, 01.11.2023
На выставке "Россия" в Москве можно выиграть путевку в Крым
Выиграть путешествие в Крым на пять дней возможно, посетив выставку-форум "Россия", которая пройдет в Москве. Об этом сообщили в минкурортов РК. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T18:41
2023-11-01T18:41
2023-11-01T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Выиграть путешествие в Крым на пять дней возможно, посетив выставку-форум "Россия", которая пройдет в Москве. Об этом сообщили в минкурортов РК.Основное условие конкурса: сделать фото на фоне крымского стенда и опубликовать фотографию в социальной сети ВКонтакте с хештегом #крымлучшийнавднх. Также нужно указать, что понравилось на стенде республики, и почему именно вы должны поехать в Крым на отдых.По информации минкурортов РК, победитель получит путевку в Крым на 5 дней для всей семьи.Кроме того, минкурортов Крыма проведет еще и конкурс-розыгрыш сертификата на отдых в Крыму и другие подарки от проекта "Гостеприимный Крым". Для участия в нем нужно пройти онлайн викторину на знание полуострова, ответив на 10 вопросов. Результат необходимо опубликовать в социальной сети ВКонтакте на своей личной страничке, обязательно указав хештег #хочувкрым.Победителя выберут 21 декабря с помощью генератора случайных чисел. Еще двое победителей получат крымскую натуральную косметику, туристический гамак и наборы путешественника от Туристического портала Крыма.Международная выставка-форум "Россия" пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Каждый регион РФ представит достижения в различных отраслях на своем стенде. Также в выставке будут участвовать органы федеральной власти, представители крупных корпораций, общественных объединений, зарубежных стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в МосквеЦифровое шоу об истории Москвы представят на выставке-форуме "Россия"Запашный назвал самую главную ценность Крыма
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На выставке "Россия" в Москве можно выиграть путевку в Крым
Путешествие в Крым можно выиграть на выставке "Россия" в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Выиграть путешествие в Крым на пять дней возможно, посетив выставку-форум "Россия", которая пройдет в Москве. Об этом сообщили в минкурортов РК.
"Министерство курортов и туризма РК в честь открытия выставки-форума "Россия" проведет фотоконкурс "Давай поедем в Крым!", а также приглашает всех посетить стенд республики на ВДНХ", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Основное условие конкурса: сделать фото на фоне крымского стенда и опубликовать фотографию в социальной сети ВКонтакте с хештегом #крымлучшийнавднх. Также нужно указать, что понравилось на стенде республики, и почему именно вы должны поехать в Крым на отдых.
По информации минкурортов РК, победитель получит путевку в Крым на 5 дней для всей семьи.
"Работы принимаются до 14 декабря, награждение победителя пройдет в рамках Дня Республики Крым на выставке 15 декабря 2023 года", - уточняют в министерстве.
Кроме того, минкурортов Крыма проведет еще и конкурс-розыгрыш сертификата на отдых в Крыму и другие подарки от проекта "Гостеприимный Крым". Для участия в нем нужно пройти онлайн викторину на знание полуострова, ответив на 10 вопросов
. Результат необходимо опубликовать в социальной сети ВКонтакте на своей личной страничке, обязательно указав хештег #хочувкрым.
Победителя выберут 21 декабря с помощью генератора случайных чисел. Еще двое победителей получат крымскую натуральную косметику, туристический гамак и наборы путешественника от Туристического портала Крыма.
Международная выставка-форум "Россия" пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Каждый регион РФ представит достижения в различных отраслях на своем стенде. Также в выставке будут участвовать органы федеральной власти, представители крупных корпораций, общественных объединений, зарубежных стран.
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