https://crimea.ria.ru/20231010/zapashnyy-nazval-samuyu-glavnuyu-tsennost-kryma-1131974327.html
Запашный назвал самую главную ценность Крыма
Запашный назвал самую главную ценность Крыма - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Запашный назвал самую главную ценность Крыма
Знаменитый российский дрессировщик, гендиректор Большого Московского госцирка и уроженец Ялты Эдгард Запашный оценил предложение представлять Республику Крым на РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T12:59
2023-10-10T12:59
2023-10-10T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Наталья Мешкова. Знаменитый российский дрессировщик, гендиректор Большого Московского госцирка и уроженец Ялты Эдгард Запашный оценил предложение представлять Республику Крым на Международной выставке-форуме "Россия". В комментарии РИА Новости Крым он отметил, что роль амбассадора Крыма для него - неожиданная и очень приятная, в первую очередь потому, что это выбор простых крымчан. “Знаете, одно дело, когда тебе чиновники что-то предлагают, назначают. А другое дело, когда люди говорят: хотим видеть этого человека. То, что меня выбрали – это неимоверно приятно и большая честь”, - сказал Запашный.Несмотря на то, что родился знаменитый дрессировщик в Ялте, в Крыму в детстве он практически не жил. Семья постоянно ездила с гастролями по крупным городам СССР, в том числе и по советской Украине.Сейчас Эдгард Запашный, напротив, тесно связан с Крымом: он регулярно приезжает сюда на отдых с семьей и по делам, поддерживает тесный контакт с местными коллегами, в частности с директором крымских зоопарков Олегом Зубковым, а также с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Рабочие вопросы возникают даже сейчас, в период спецоперации.“На сегодняшний день через республику мы не единожды решали вопросы по вывозу животных из зоны СВО. Недавно двух леопардов вывезли в Санкт-Петербург. И эта работа продолжается”, - рассказал Запашный.Глядя на крымчан и то, какой путь они прошли почти за 10 лет с момента Крымский весны, Эдгард Запашный признается: самая яркая черта полуострова для него – это даже не многочисленные объекты, которые появились в регионе за последние годы, но люди, которые населяют полуостров, и их четкая позиция, которая все эти годы остается неизменной.Международная выставка-форум “Россия” начнет свою работу в Москве 4 ноября 2023 года и продолжится до 12 апреля 2024 года. На форуме будут представлены все регионы и их основные достижения за последние годы.Республику Крым в течение всего этого времени будут представлять амбассадоры, которых в онлайн-формате выбрали крымчане. Среди них – как известные жители Крыма – писатель и телеведущий Платон Беседин, руководитель проекта “Экстрим Крым” Константин Выдыш, гендиректор комбината “Крымская роза”, нейрохирург Дмитрий Дедков, музыканты из рок-группы “Ундервуд” – так и знаменитые россияне, многие из которых, как и Эдгард Запашный, родились на полуострове: российский гроссмейстер Сергей Карякин, бывшая прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина, российская поп-певица, участница группы “Artik and Asti” Севиль Велиева.Кроме того, в список амбассадоров вошли россияне, которые в последние годы тесно связаны с Крымом и многое сделали для его становления и развития: известный российский фигурист Илья Авербух, гендиректор Международной медиагруппы “Россия сегодня” и организатор джаз-фестиваля в Коктебеле Дмитрий Киселев, гендиректор ТАСС и автор фильма “Крым. Путь домой” Андрей Кондрашов.Читайте также на РИА Новости Крым:Певица Алена Свиридова: "Крым мой – это моя Родина"Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в Крым Машков взял шефство над школой искусств в Севастополе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдгард запашный, крым, новости крыма, россия, мнения, общество, международная выставка-форум «россия»
Запашный назвал самую главную ценность Крыма
Знаменитый дрессировщик Запашный оценил предложение представлять Крым на форуме в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Наталья Мешкова.
Знаменитый российский дрессировщик, гендиректор Большого Московского госцирка и уроженец Ялты Эдгард Запашный оценил предложение представлять Республику Крым на Международной выставке-форуме "Россия". В комментарии РИА Новости Крым
он отметил, что роль амбассадора Крыма для него - неожиданная и очень приятная, в первую очередь потому, что это выбор простых крымчан.
“Знаете, одно дело, когда тебе чиновники что-то предлагают, назначают. А другое дело, когда люди говорят: хотим видеть этого человека. То, что меня выбрали – это неимоверно приятно и большая честь”, - сказал Запашный.
Несмотря на то, что родился знаменитый дрессировщик в Ялте, в Крыму в детстве он практически не жил. Семья постоянно ездила с гастролями по крупным городам СССР, в том числе и по советской Украине.
“Тогда я полуостров не отделял от всего остального. Я в школу ходил в Харькове, в Луганске, в Донецке, в Запорожье – практически во всех больших городах. Но, как советский ребенок, я знаю разницу менталитета людей, живущих в Киеве, в Ялте и во Львове. Эта разница действительно существует и для меня она понятна”, - подчеркнул дрессировщик.
Сейчас Эдгард Запашный, напротив, тесно связан с Крымом: он регулярно приезжает сюда на отдых с семьей и по делам, поддерживает тесный контакт с местными коллегами, в частности с директором крымских зоопарков Олегом Зубковым, а также с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Рабочие вопросы возникают даже сейчас, в период спецоперации.
“На сегодняшний день через республику мы не единожды решали вопросы по вывозу животных из зоны СВО. Недавно двух леопардов вывезли
в Санкт-Петербург. И эта работа продолжается”, - рассказал Запашный.
Глядя на крымчан и то, какой путь они прошли почти за 10 лет с момента Крымский весны, Эдгард Запашный признается: самая яркая черта полуострова для него – это даже не многочисленные объекты, которые появились в регионе за последние годы, но люди, которые населяют полуостров, и их четкая позиция, которая все эти годы остается неизменной.
"Несмотря на давление, на угрозы физического устранения, на массу ограничений, позиция людей не меняется. Это меня очень сильно радует! – делится он. – И площадка форума – это в первую очередь место, где можно показать мировому сообществу единение Крыма с Россией. Потому что мы с вами прекрасно знаем, какую информацию транслируют за рубежом. И любой человек, который сегодня произносит слово "Крым" в позитивном русле, тут же становится объектом внимания, введения всевозможных санкций, а прежде всего объектом агрессии. Но самое главное – оставаться открытым, несмотря ни на что, и не бояться ничего. Наверное, жители Крыма, увидев, узнав и изучив мою позицию, поняли, что я буду идти до конца и не брошу республику”.
Международная выставка-форум “Россия” начнет свою работу в Москве 4 ноября 2023 года и продолжится до 12 апреля 2024 года. На форуме будут представлены все регионы и их основные достижения за последние годы.
Республику Крым в течение всего этого времени будут представлять амбассадоры, которых в онлайн-формате выбрали крымчане. Среди них – как известные жители Крыма – писатель и телеведущий Платон Беседин, руководитель проекта “Экстрим Крым” Константин Выдыш, гендиректор комбината “Крымская роза”, нейрохирург Дмитрий Дедков, музыканты из рок-группы “Ундервуд” – так и знаменитые россияне, многие из которых, как и Эдгард Запашный, родились на полуострове: российский гроссмейстер Сергей Карякин, бывшая прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина, российская поп-певица, участница группы “Artik and Asti” Севиль Велиева.
Кроме того, в список амбассадоров вошли россияне, которые в последние годы тесно связаны с Крымом и многое сделали для его становления и развития: известный российский фигурист Илья Авербух, гендиректор Международной медиагруппы “Россия сегодня” и организатор джаз-фестиваля в Коктебеле Дмитрий Киселев, гендиректор ТАСС и автор фильма “Крым. Путь домой” Андрей Кондрашов.
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