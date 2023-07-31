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Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в Крым
Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в Крым
Российская актриса Ксения Алферова открыла для себя пустынные пейзажи западного побережья Крыма и оценила патриотизм крымчан. РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T19:45
2023-07-31T19:45
2023-07-31T19:45
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ОЛЕНЕВКА, 31 июл — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Российская актриса Ксения Алферова открыла для себя пустынные пейзажи западного побережья Крыма и оценила патриотизм крымчан.Своим мнением она поделилась c корреспондентом РИА Новости Крым во время кинофестиваля "Вот это фильм", который в эти дни проходил в поселке Оленевка.Ксения призналась, что хотела бы вернуться на Тарханкут, "место удивительное и волшебное", в скорейшем времени.Также она подчеркнула, что ехать в Крым, в отличие от некоторых туристов, совсем не боялась:"Я же русский человек. Во-первых, у меня интуиция хорошая. Я все-таки мама и на рожон не лезу. Конечно, раззадоривает, и хочется сказать "врешь, не возьмешь". Это очень по-русски, такое чувство у многих возникает. Я вообще достаточно бесстрашная".Ксения рассказала, что добиралась на полуостров сложносоставным маршрутом: сначала самолетом до Минеральных вод, а затем машиной через Крымский мост на полуостров.Алферова отметила не только красоту, но и чистоту Крымского полуострова и сравнила его с Краснодарским краем."Краснодарская часть пути — это прямо грустная история, а в Крыму хорошо. Думаешь, а можно сделать так, чтобы дольше ехать по Крыму: так все чистенько, видно сразу, что люди любят то место, где они живут. Это ценно. Это точно то, чем крымчане могут поделиться с материком".Стоит подчеркнуть, что на фестивале Ксения Алферова была вместе со своим мужем актером Егором Бероевым, который приехал в Крым другим маршрутом. По его собственным словам, он "спустился от Джанкоя", так как до визита на фестиваль находился в зоне СВО с гуманитарной миссией.Ксения Алферова — актриса российского кино и театра, телеведущая. Известна по фильмам "На солнце вдоль рядов кукурузы", "Дорога домой", телепрограммам "Танцы со звездами" и "Жди меня".Фестиваль короткометражного кино "Вот это фильм" проходил в поселке Оленевка с 25 по 29 июля. В жюри кинофестиваля — актеры Егор Бероев и Александр Михайлов.Читайте также на РИА Новости Крым:Фильм севастопольцев взял гран-при на международном фестивалеСнятый в Севастополе фильм с Бероевым и Алферовой вышел на экраныНе хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
кино, крым, культура, ксения алферова, мнения, новости, видео, фестиваль короткометражного кино "вот это фильм"
Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в Крым
Актриса Ксения Алферова сравнила Краснодарский край и Крым
Шеф-редактор специальных проектов
ОЛЕНЕВКА, 31 июл — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Российская актриса Ксения Алферова открыла для себя пустынные пейзажи западного побережья Крыма и оценила патриотизм крымчан.
Своим мнением она поделилась c корреспондентом РИА Новости Крым во время кинофестиваля "Вот это фильм", который в эти дни проходил в поселке Оленевка.
"Я влюбилась в это место. Я в Крыму, можно сказать, выросла, потому что маленькой все время ездила в Мисхор. Поэтому, когда я приехала сюда, это для меня абсолютно неожиданно. Я даже не знала, что Крым может быть таким. Но это любовь с первого взгляда. Когда я утром открыла дверь, я поняла, что это - мое место", - сказала она.
Ксения призналась, что хотела бы вернуться на Тарханкут, "место удивительное и волшебное", в скорейшем времени.
Также она подчеркнула, что ехать в Крым, в отличие от некоторых туристов, совсем не боялась:
"Я же русский человек. Во-первых, у меня интуиция хорошая. Я все-таки мама и на рожон не лезу. Конечно, раззадоривает, и хочется сказать "врешь, не возьмешь". Это очень по-русски, такое чувство у многих возникает. Я вообще достаточно бесстрашная".
Ксения рассказала, что добиралась на полуостров сложносоставным маршрутом: сначала самолетом до Минеральных вод, а затем машиной через Крымский мост на полуостров.
Алферова отметила не только красоту, но и чистоту Крымского полуострова и сравнила его с Краснодарским краем.
"Краснодарская часть пути — это прямо грустная история, а в Крыму хорошо. Думаешь, а можно сделать так, чтобы дольше ехать по Крыму: так все чистенько, видно сразу, что люди любят то место, где они живут. Это ценно. Это точно то, чем крымчане могут поделиться с материком".
Стоит подчеркнуть, что на фестивале Ксения Алферова была вместе со своим мужем актером Егором Бероевым, который приехал в Крым другим маршрутом. По его собственным словам, он "спустился от Джанкоя", так как до визита на фестиваль находился в зоне СВО с гуманитарной миссией.
Ксения Алферова — актриса российского кино и театра, телеведущая. Известна по фильмам "На солнце вдоль рядов кукурузы", "Дорога домой", телепрограммам "Танцы со звездами" и "Жди меня".
Фестиваль короткометражного кино "Вот это фильм" проходил в поселке Оленевка с 25 по 29 июля. В жюри кинофестиваля — актеры Егор Бероев и Александр Михайлов.
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