https://crimea.ria.ru/20230716/film-sevastopoltsev-vzyal-gran-pri-na-mezhdunarodnom-festivale-1130093721.html
Фильм севастопольцев взял гран-при на международном фестивале
Фильм севастопольцев взял гран-при на международном фестивале - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Фильм севастопольцев взял гран-при на международном фестивале
Фильм двух братьев-севастопольцев "Дорога к дому" с Бероевым и Алферовой в главных ролях взял гран-при на Международном кинофестивале семейных и детских... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T18:54
2023-07-16T18:54
2023-07-16T18:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Фильм двух братьев-севастопольцев "Дорога к дому" с Бероевым и Алферовой в главных ролях взял гран-при на Международном кинофестивале семейных и детских фильмов. Итогами кинематографических соревнований с РИА Новости Крым поделился один из соавторов картины Петр Шерстников.XVIII Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи" прошел в Ярославле 8 – 11 июля. Полнометражные и короткометражные художественные и анимационные работы на нем представили авторы из девяти стран: России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Узбекистана, а также Италии, Ирана, Индии и Мексики. Участников судило такое же интернациональное жюри под председательством народного артиста России Станислава Любшина.Учитывая масштаб, победа, по словам Шерстникова, была большой радостью и в какой-то степени неожиданностью.Петр написал музыку к фильму вместе с композитором и музыкантом Сергеем Войтенко. Режиссером и соавтором сценария картины с духовным смыслом является его брат – Иван Шерстников. Оба – коренные севастопольцы, потому сомнений в том, чтобы снимать кино на этой земле, откуда пошло христианство по Руси, сомнений у них не было.Фильм, главные роли в котором исполнили Егор Бероев и Ксения Алферова, повествует о жителе провинциального города, православном священнике, который ищет ответы на важные для него вопросы – нужно ли прощать? когда и как это возможно? – погружаясь в расследование трагических событий из чужой жизни.Картина уже вошла в финал международного кинофестиваля "Золотая тарелка", который проходит в Казани, итоги которого подведут 29 июля. "Будем надеяться, что нас и там по достоинству оценят", – поделился ожиданиями севастополец.Фильм "Дорога к дому", снятый совместно севастопольской кинокомпанией "Пушкин Фильм" и ООО "КПЦ Войтенко", вышел на экраны в феврале 2023 года. Драму с духовным смыслом снимали в Крыму: в Севастополе, Балаклаве и Бахчисарайском районе. Читайте также на РИА Новости Крым:Призраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму Бывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"Бывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного дома
https://crimea.ria.ru/20230202/snyatyy-v-sevastopole-film-s-beroevym-i-alferovoy-vyshel-na-ekrany-1126735799.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино, крым, крым кинематографический, культура, новости крыма, егор бероев, петр шерстников, ксения алферова
Фильм севастопольцев взял гран-при на международном фестивале
Фильм двух братьев-севастопольцев "Дорога к дому" взял гран-при на международном фестивале
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым.
Фильм двух братьев-севастопольцев "Дорога к дому" с Бероевым и Алферовой в главных ролях взял гран-при на Международном кинофестивале семейных и детских фильмов. Итогами кинематографических соревнований с РИА Новости Крым
поделился один из соавторов картины Петр Шерстников.
XVIII Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи" прошел в Ярославле 8 – 11 июля. Полнометражные и короткометражные художественные и анимационные работы на нем представили авторы из девяти стран: России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Узбекистана, а также Италии, Ирана, Индии и Мексики. Участников судило такое же интернациональное жюри под председательством народного артиста России Станислава Любшина.
Учитывая масштаб, победа, по словам Шерстникова, была большой радостью и в какой-то степени неожиданностью.
"Мы, конечно, очень сильно болеем за свой фильм, но были очень приятно удивлены, и радости нашей не было предела. Потому что там было представлено большое количество иностранных фильмов, так как это самый крупный международный фестиваль из всех, которые сейчас проходят в России, с тематикой фильмов для семьи. Были очень серьезные, сильные. Но коллегиально жюри приняло решение, что гран-при достоин именно наш фильм", – рассказал Шерстников.
Петр написал музыку к фильму вместе с композитором и музыкантом Сергеем Войтенко. Режиссером и соавтором сценария картины с духовным смыслом является его брат – Иван Шерстников. Оба – коренные севастопольцы, потому сомнений в том, чтобы снимать кино на этой земле, откуда пошло христианство по Руси, сомнений у них не было.
Фильм, главные роли в котором исполнили Егор Бероев и Ксения Алферова, повествует о жителе провинциального города, православном священнике, который ищет ответы на важные для него вопросы – нужно ли прощать? когда и как это возможно? – погружаясь в расследование трагических событий из чужой жизни.
"Время сейчас у нас такое, когда нужно объединяться. И первое место объединения – семья. С нее все начинается. Первая тематика нашего фильма – прощение, но все сводится к тому, что семейные ценности и духовная жизнь – на первом месте. И после этого все ответы на вопросы, которые необходимы человеку для жизни, ему будут даны", – прокомментировал Шерстников успех фильма.
Картина уже вошла в финал международного кинофестиваля "Золотая тарелка", который проходит в Казани, итоги которого подведут 29 июля. "Будем надеяться, что нас и там по достоинству оценят", – поделился ожиданиями севастополец.
Фильм "Дорога к дому", снятый совместно севастопольской кинокомпанией "Пушкин Фильм" и ООО "КПЦ Войтенко", вышел на экраны в феврале 2023 года
. Драму с духовным смыслом снимали в Крыму
: в Севастополе, Балаклаве и Бахчисарайском районе.
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