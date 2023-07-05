https://crimea.ria.ru/20230705/byvshiy-detskiy-ombudsmen-astakhov-snyal-v-donbasse-film-chudo-na-fronte-1129811890.html

Бывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"

Бывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте" - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Бывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"

В ноябре на экраны выйдет новый документальный фильм "Чудо на фронте, или в окопах атеистов нет". Он снят бывшим уполномоченным по правам ребенка в РФ Павлом... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T08:11

2023-07-05T08:11

2023-07-05T08:11

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Гурзуф, 5 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В ноябре на экраны выйдет новый документальный фильм "Чудо на фронте, или в окопах атеистов нет". Он снят бывшим уполномоченным по правам ребенка в РФ Павлом Астаховым. О том, как снимали кино, он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым."Мы брали интервью у наших ребят, которые каждый день выполняют задачи специальной военной операции, мы очень много беседовали со священниками, которые там, на передовой, помогают людям. И вот эта известная истина, которая родилась сотни лет назад, что не бывает атеистов в окопах под огнем, она повторяется и сегодня", - сказал Астахов.Идея фильма родилась в соавторстве с Борисом Корчевниковым в прошлом году, во время поездки в Мариуполь и на другие освобожденные территории Донбасса.Очень глубокое интервью для фильма, по его словам, удалось записать с героем Русской весны, командиром бригады "Восток" донецкого ополчения Александром Ходаковским."И нам повезло поговорить с отцом Димитрием Василенковым, главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих в зоне СВО. Это человек, который сам прошел четыре войны, был ранен, получил два ордена Мужества", - рассказал автор фильма.Это будет уже второй документальный фильм, отснятый Павлом Астаховым о событиях на фронте. Первый недавно вышел в эфире под названием "С чего начинается Родина"."Это о том, как за 30 лет, убивая и разрушая систему образования, воспитали несколько новых поколений, которые вообще забыли нашу великую историю, о том, что мы единый народ, что мы братья".О чудесных историях спасения жизни на фронте рассказывали и корреспонденты РИА Новости Крым. Не раз видел их и о. Дмитрий Кротков – священник, который четыре месяца провел на линии боевого соприкосновения, а теперь помогает бойцам и мирным жителям освобожденных территорий.2 июля в МДЦ "Артек" открылся 31 Международный кинофестиваль "Алые паруса". Его гостями стали знаменитые артисты и режиссеры Юрий Назаров, Всеволод Шиловский, Сергей Гармаш, Татьяна Судец, Александр Лойе, Антон Богданов, Надежда Бабкина и другие.Фестиваль проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения. В прошлом году фестиваль принимала артековская смена, впервые после 2014 года ставшая международной – МДЦ "Артек" посетили дети из Казахстана, Армении и ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВОАнгел-хранитель Григория Четвертака: путь крымского партизанаЧетыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял"

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

мдц "артек", сво, международный детский кинофестиваль "алые паруса", крым, события в донбассе, культура, религия, общество, павел астахов