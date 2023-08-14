https://crimea.ria.ru/20230814/pevitsa-alena-sviridova-krym-moy--eto-moya-rodina-1130521393.html
Певица Алена Свиридова: "Крым мой – это моя Родина"
Певица Алена Свиридова: "Крым мой – это моя Родина" - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Певица Алена Свиридова: "Крым мой – это моя Родина"
На афишах в Керчи под фотографией Алены Свиридовой с гитарой подпись: "День рождения в родном городе". Сегодня, 14 августа, певица задует свечи на праздничном... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T08:16
2023-08-14T08:16
2023-08-14T08:16
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КЕРЧЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На афишах в Керчи под фотографией Алены Свиридовой с гитарой подпись: "День рождения в родном городе". Сегодня, 14 августа, певица задует свечи на праздничном торте, а 16 числа поделится позитивным настроением с жителями и гостями города, которые придут на ее концерт. Почему решила провести его именно сейчас, в непростое для страны время, что думает о сегодняшней ситуации вокруг Крыма, Алена Свиридова рассказала в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.Концерт в родном городеАлена уверена, что сейчас важно держаться вместе и помогать друг другу. В обществе чувствуется нервозность, есть люди, которые настроены пессимистично. Задача артиста – помочь им.Последние пять лет певица дает именно акустические концерты. Ее популярные песни обрели новое звучание.Одно из последних выступлений Алены в Керчи было по случаю открытия Крымского моста пять лет назад. Оно было спонтанным. По словам артистки, и тогда, и на День города она выступала перед зрителем бесплатно, из любви к родной Керчи.Не парадная древняя КерчьКерчь – родина Алены. Она часто ездила сюда, когда была маленькой девочкой. Только в 90-е годы бывала редко. А больше десяти лет назад решила, что хочет вернуться к своим истокам и приобрела домик в микрорайоне Капканы.Поскольку Алена в Керчи теперь бывает часто, то замечает, что город постепенно меняется в лучшую сторону, оживает. При этом ему есть, к чему еще стремиться.Алена, как и многие жители и гости города, ждет, что здесь появится самая красивая набережная.Первые шаги в этом направлении уже делаются. Значит последуют и остальные.Сама Алена старается помочь преобразиться микрорайону, в котором живет. Говорит, когда приехала сюда, то тут не было даже освещения. Много общается с руководством города, чтобы поменяли водопровод, канализацию, заасфальтировали дорогу.Раньше, чем Путин: про Крымский мостВо время возведения Крымского моста Алена Свиридова вошла в состав Общественного совета по его строительству. История творилась на ее глазах.Алена вспоминает про жуткие пробки на паромную переправу до строительства моста. Были случаи, когда ее не пропускали домой. Приходилось выходить из машины и объяснять, что она не на переправу. Когда мост построили, все выдохнули. По словам певицы, эта связь с большой землей давно была необходима полуострову.Когда же на Крымский мост была совершена террористическая атака, Алена испытала настоящую боль: "Ломать не строить. Любые разрушения, где бы они не происходили, ужасны. Я жду, когда люди одумаются и договорятся".Артисты и СВОПо мнению Свиридовой, ребятам "за ленточкой" сейчас может помочь только философское отношение к жизни. Кто-то в такие времена обращается к религии, кто-то к философии. Именно стоицизм – философия трудных времен – должна помочь выстоять.Философски относится Алена и к своим коллегам-артистам, которые в эти времена покинули страну.Крамер: белье Волочковой и дача Пугачевой – не темы для СМИ в России"То, что люди делают, это целиком их ответственность. Они могут заблуждаться. Я не в праве кого-то осуждать, клеймить, – рассуждает певица. – Мне очень жаль, потому что хорошо понимаю, как им непросто. Потому что потерять дом – это очень тяжело. Кто-то это сделал сознательно, кто-то, поддавшись панике. Причины у всех разные. Если люди и совершают ошибки, им же за них и расплачиваться. Я вообще за то, чтобы объединять, а не разъединять".Читайте также на РИА Новости Крым:Судьбы строителей: москвичам покажут документальный фильм о Крымском мосте Крымский мост: "звездный" взгляд на стройку векаАлена Свиридова рассказала о поездках на дачу в Керчь
https://crimea.ria.ru/20230729/akter-beroev-priekhal-na-kinofestival-v-krym-s-fronta-1130389292.html
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130018005_649:0:2697:2048_100x100_80_0_0_79092f7917530944248698ea22b3cc3c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130018005_649:0:2697:2048_100x100_80_0_0_79092f7917530944248698ea22b3cc3c.jpg
крым, керчь, музыка, культура, алена свиридова, интервью
КЕРЧЬ, 14 авг – РИА Новости Крым
. На афишах в Керчи под фотографией Алены Свиридовой с гитарой подпись: "День рождения в родном городе". Сегодня, 14 августа, певица задует свечи на праздничном торте, а 16 числа поделится позитивным настроением с жителями и гостями города, которые придут на ее концерт. Почему решила провести его именно сейчас, в непростое для страны время, что думает о сегодняшней ситуации вокруг Крыма, Алена Свиридова рассказала в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.
"Моя миссия как артиста – давать людям надежду, силу, вдохновение в это непростое время. Я хочу, чтобы они наполнились радостью и продолжали жить дальше. Мы должны думать о хорошем. Рано или поздно все плохое закончится – оно всегда заканчивается. Это лишь вопрос времени", – говорит певица.
Концерт в родном городе
Алена уверена, что сейчас важно держаться вместе и помогать друг другу. В обществе чувствуется нервозность, есть люди, которые настроены пессимистично. Задача артиста – помочь им.
Последние пять лет певица дает именно акустические концерты. Ее популярные песни обрели новое звучание.
"Мы используем только акустические инструменты, которые не требуют подключения. Даже если вдруг отключится свет, мы все равно продолжим играть, – объясняет певица. – Это настоящий звук, мы не прячемся за внешними модными эффектами. Это честно перед зрителем. Две гитары, контрабас, ударные, голос – этот минимум выдает максимум".
Одно из последних выступлений Алены в Керчи было по случаю открытия Крымского моста пять лет назад. Оно было спонтанным. По словам артистки, и тогда, и на День города она выступала перед зрителем бесплатно, из любви к родной Керчи.
Не парадная древняя Керчь
Керчь – родина Алены. Она часто ездила сюда, когда была маленькой девочкой. Только в 90-е годы бывала редко. А больше десяти лет назад решила, что хочет вернуться к своим истокам и приобрела домик в микрорайоне Капканы.
"Когда 12 лет назад я приехала сюда, то увидела Керчь в очень запущенном состоянии. Это было зрелище не для слабонервных. Такой город мог любить только тот человек, который в нем родился, – вспоминает артистка. – Почему все было в таком ужасном состоянии в то время? Тогда же в Европе в подобные земли вкладывались, развивали курорты. Это же такая жемчужина. Она должна приносить людям радость: и тем, кто там живет, и тем, кто туда приезжает".
Поскольку Алена в Керчи теперь бывает часто, то замечает, что город постепенно меняется в лучшую сторону, оживает. При этом ему есть, к чему еще стремиться.
"Очень хочу, чтобы Керчь стала культурной столицей, – признается артистка. – Столько лет городу! Здесь такие культурные слои. Лично меня греет тот факт, что здесь жили люди на протяжении такого огромного количества времени. Это не может уйти куда-то безвозвратно".
Алена, как и многие жители и гости города, ждет, что здесь появится самая красивая набережная.
Первые шаги в этом направлении уже делаются
. Значит последуют и остальные.
Сама Алена старается помочь преобразиться микрорайону, в котором живет. Говорит, когда приехала сюда, то тут не было даже освещения. Много общается с руководством города, чтобы поменяли водопровод, канализацию, заасфальтировали дорогу.
Раньше, чем Путин: про Крымский мост
Во время возведения Крымского моста Алена Свиридова вошла в состав Общественного совета по его строительству. История творилась на ее глазах.
"Я была несколько раз на стройке, видела разные ее стадии, какие использовались технологии, – вспоминает артистка. – Это было очень масштабно. Я даже раньше, чем Путин, проехала по Крымскому мосту, когда мы снимали про него документальный фильм. Мост мне особенно дорог, потому что я наблюдала его возведение от начала до конца".
Алена вспоминает про жуткие пробки на паромную переправу до строительства моста. Были случаи, когда ее не пропускали домой. Приходилось выходить из машины и объяснять, что она не на переправу. Когда мост построили, все выдохнули. По словам певицы, эта связь с большой землей давно была необходима полуострову.
Когда же на Крымский мост была совершена террористическая атака, Алена испытала настоящую боль: "Ломать не строить. Любые разрушения, где бы они не происходили, ужасны. Я жду, когда люди одумаются и договорятся".
Артисты и СВО
По мнению Свиридовой, ребятам "за ленточкой" сейчас может помочь только философское отношение к жизни. Кто-то в такие времена обращается к религии, кто-то к философии. Именно стоицизм – философия трудных времен – должна помочь выстоять.
Философски относится Алена и к своим коллегам-артистам, которые в эти времена покинули страну.
"То, что люди делают, это целиком их ответственность. Они могут заблуждаться. Я не в праве кого-то осуждать, клеймить, – рассуждает певица. – Мне очень жаль, потому что хорошо понимаю, как им непросто. Потому что потерять дом – это очень тяжело. Кто-то это сделал сознательно, кто-то, поддавшись панике. Причины у всех разные. Если люди и совершают ошибки, им же за них и расплачиваться. Я вообще за то, чтобы объединять, а не разъединять".
"Крым мой. Я здесь родилась. Здесь могилы моих предков. Наверное, таким образом люди понимают, что эта земля их: когда с ней связано несколько поколений. Считаю эту землю своей. Если кто-то будет мне доказывать, что она не моя… Посмотрим, что будет дальше" – подытожила артистка.
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