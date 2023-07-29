https://crimea.ria.ru/20230729/v-kerchi-otkryli-novoe-mesto-dlya-otdykha-1130393065.html

В Керчи открыли новое место для отдыха

В Керчи открыли новое место для отдыха - РИА Новости Крым, 29.07.2023

В Керчи открыли новое место для отдыха

В Керчи появился новый центр притяжения жителей и гостей города – площадь на Адмиралтейском проезде. Об идее проекта и ее реализации РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T21:02

2023-07-29T21:02

2023-07-29T21:26

святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл - РИА Новости Крым. В Керчи появился новый центр притяжения жителей и гостей города – площадь на Адмиралтейском проезде. Об идее проекта и ее реализации РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Керчи Святослав Брусаков.Белоснежные грифоны, фонари, сцена, скамейки с навесами и видом на море, копия самой дорогой в мире античной золотой монеты (статера), которая отливает золотом на солнце, – все это новое пространство для отдыха в центре Керчи. До этого здесь была заброшенная территория, огороженная забором.По словам мэра города, идея этого пространства возникла сама собой, когда строили колоннаду на центральной площади. Она стала ее логичным продолжением.Над созданием площади работала вся команда администрации: каждый внес свою лепту. Идея поставить в ее центре копию античной монеты принадлежала самому Святославу Брусакову.Брусаков рассказал, что заказывали ее копию у подрядчика на материке. Материал – композит, который должен долго прослужить. Ночью монету подсветят, и она будет видна с Митридата. Материал грифонов, фонарей на площади – структурный бетон, как и у колоннады, которую открыли в городе в прошлом году.Золотой статер использовался в древнегреческом городе Пантикапее во времена Боспорского царства в IV веке до нашей эры. Это период наивысшего расцвета искусства изготовления античной монеты.На лицевой стороне статера изображена голова сатира – лесного божества, которое часто изображали на чеканках. На оборотной стороне – грифон. Он держит в зубах копье. У ног грифона – хлебный колос, символ достатка и плодородия Боспорского царства.Сегодня это самая дорогая античная монета в мире.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя БоспораКогда снимут строительные леса с исторических зданий в центре Керчи День Крепости в Керчи: как это было

https://crimea.ria.ru/20230709/kerch-otmetila-den-rybaka-po-novomu-kak-eto-bylo-1129916001.html

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святослав брусаков, керчь, новости крыма, отдых в крыму, культура, общество