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В Керчи открыли новое место для отдыха - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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В Керчи открыли новое место для отдыха
В Керчи открыли новое место для отдыха - РИА Новости Крым, 29.07.2023
В Керчи открыли новое место для отдыха
В Керчи появился новый центр притяжения жителей и гостей города – площадь на Адмиралтейском проезде. Об идее проекта и ее реализации РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T21:02
2023-07-29T21:26
святослав брусаков
керчь
новости крыма
отдых в крыму
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл - РИА Новости Крым. В Керчи появился новый центр притяжения жителей и гостей города – площадь на Адмиралтейском проезде. Об идее проекта и ее реализации РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Керчи Святослав Брусаков.Белоснежные грифоны, фонари, сцена, скамейки с навесами и видом на море, копия самой дорогой в мире античной золотой монеты (статера), которая отливает золотом на солнце, – все это новое пространство для отдыха в центре Керчи. До этого здесь была заброшенная территория, огороженная забором.По словам мэра города, идея этого пространства возникла сама собой, когда строили колоннаду на центральной площади. Она стала ее логичным продолжением.Над созданием площади работала вся команда администрации: каждый внес свою лепту. Идея поставить в ее центре копию античной монеты принадлежала самому Святославу Брусакову.Брусаков рассказал, что заказывали ее копию у подрядчика на материке. Материал – композит, который должен долго прослужить. Ночью монету подсветят, и она будет видна с Митридата. Материал грифонов, фонарей на площади – структурный бетон, как и у колоннады, которую открыли в городе в прошлом году.Золотой статер использовался в древнегреческом городе Пантикапее во времена Боспорского царства в IV веке до нашей эры. Это период наивысшего расцвета искусства изготовления античной монеты.На лицевой стороне статера изображена голова сатира – лесного божества, которое часто изображали на чеканках. На оборотной стороне – грифон. Он держит в зубах копье. У ног грифона – хлебный колос, символ достатка и плодородия Боспорского царства.Сегодня это самая дорогая античная монета в мире.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя БоспораКогда снимут строительные леса с исторических зданий в центре Керчи День Крепости в Керчи: как это было
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святослав брусаков, керчь, новости крыма, отдых в крыму, культура, общество
В Керчи открыли новое место для отдыха

Новая площадь в центре Керчи обошлась в 47 миллионов рублей – Святослав Брусаков

21:02 29.07.2023 (обновлено: 21:26 29.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Анна КарпенкоВид на единый архитектурный ансамбль с Большой Митридатской лестницы
Вид на единый архитектурный ансамбль с Большой Митридатской лестницы - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл - РИА Новости Крым. В Керчи появился новый центр притяжения жителей и гостей города – площадь на Адмиралтейском проезде. Об идее проекта и ее реализации РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Керчи Святослав Брусаков.

"Мы открыли пять общественных территорий – это самая большая. Реализация проекта обошлась в 47 миллионов рублей, средства были выделены из федерального бюджета", – пояснил Брусаков.

Белоснежные грифоны, фонари, сцена, скамейки с навесами и видом на море, копия самой дорогой в мире античной золотой монеты (статера), которая отливает золотом на солнце, – все это новое пространство для отдыха в центре Керчи. До этого здесь была заброшенная территория, огороженная забором.
По словам мэра города, идея этого пространства возникла сама собой, когда строили колоннаду на центральной площади. Она стала ее логичным продолжением.

"Когда мы смотрели на колоннаду, то нам чего-то не хватало. Не хватало моря, ветра, свободы, пространства, – говорит Брусаков. – Сегодня это уже законченная композиция: гора Митридат, Большая Митридатская лестница, колоннада и Адмиралтейский – так мы называем это новое общественное пространство".

Над созданием площади работала вся команда администрации: каждый внес свою лепту. Идея поставить в ее центре копию античной монеты принадлежала самому Святославу Брусакову.

"Это самая знаменитая монета в мире, – объясняет замысел глава администрации. – Ее нашли в Керчи при раскопках Пантикапея. На аукционе ее приобрел некий меценат за 6 миллионов евро. Это очень древняя монета с серьезной историей. Это наша гордость".

Брусаков рассказал, что заказывали ее копию у подрядчика на материке. Материал – композит, который должен долго прослужить. Ночью монету подсветят, и она будет видна с Митридата. Материал грифонов, фонарей на площади – структурный бетон, как и у колоннады, которую открыли в городе в прошлом году.

"Если вы станете ровно по центру сцены, это будет одна ось: монета, колоннада, Митридат. Все – композиция закончилась. В море, конечно, можно еще зайти – тоже у меня есть идея. Но она дорогостоящая. Может, когда-то получится", – подытожил глава администрации города Керчи.

© РИА Новости Крым . Анна КарпенкоНовое место для отдыха в Керчи
Новое место для отдыха в Керчи
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Новое место для отдыха в Керчи
© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
© РИА Новости Крым . Анна КарпенкоНовое место для отдыха в Керчи
Новое место для отдыха в Керчи
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© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
© РИА Новости Крым . Анна КарпенкоНовое место для отдыха в Керчи
Новое место для отдыха в Керчи
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© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
© РИА Новости Крым . Анна КарпенкоНовое место для отдыха в Керчи
Новое место для отдыха в Керчи
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Новое место для отдыха в Керчи
© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
© РИА Новости Крым . Анна КарпенкоНовое место для отдыха в Керчи
Новое место для отдыха в Керчи
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Новое место для отдыха в Керчи
© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
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Новое место для отдыха в Керчи
© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
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Новое место для отдыха в Керчи
© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
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Новое место для отдыха в Керчи
© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
4 из 5
Новое место для отдыха в Керчи
© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
5 из 5
Новое место для отдыха в Керчи
© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
Золотой статер использовался в древнегреческом городе Пантикапее во времена Боспорского царства в IV веке до нашей эры. Это период наивысшего расцвета искусства изготовления античной монеты.
На лицевой стороне статера изображена голова сатира лесного божества, которое часто изображали на чеканках. На оборотной стороне грифон. Он держит в зубах копье. У ног грифона хлебный колос, символ достатка и плодородия Боспорского царства.
Сегодня это самая дорогая античная монета в мире.
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