В Керчи открыли новое место для отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл - РИА Новости Крым. В Керчи появился новый центр притяжения жителей и гостей города – площадь на Адмиралтейском проезде. Об идее проекта и ее реализации РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Керчи Святослав Брусаков.Белоснежные грифоны, фонари, сцена, скамейки с навесами и видом на море, копия самой дорогой в мире античной золотой монеты (статера), которая отливает золотом на солнце, – все это новое пространство для отдыха в центре Керчи. До этого здесь была заброшенная территория, огороженная забором.По словам мэра города, идея этого пространства возникла сама собой, когда строили колоннаду на центральной площади. Она стала ее логичным продолжением.Над созданием площади работала вся команда администрации: каждый внес свою лепту. Идея поставить в ее центре копию античной монеты принадлежала самому Святославу Брусакову.Брусаков рассказал, что заказывали ее копию у подрядчика на материке. Материал – композит, который должен долго прослужить. Ночью монету подсветят, и она будет видна с Митридата. Материал грифонов, фонарей на площади – структурный бетон, как и у колоннады, которую открыли в городе в прошлом году.Золотой статер использовался в древнегреческом городе Пантикапее во времена Боспорского царства в IV веке до нашей эры. Это период наивысшего расцвета искусства изготовления античной монеты.На лицевой стороне статера изображена голова сатира – лесного божества, которое часто изображали на чеканках. На оборотной стороне – грифон. Он держит в зубах копье. У ног грифона – хлебный колос, символ достатка и плодородия Боспорского царства.Сегодня это самая дорогая античная монета в мире.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя БоспораКогда снимут строительные леса с исторических зданий в центре Керчи День Крепости в Керчи: как это было
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл - РИА Новости Крым. В Керчи появился новый центр притяжения жителей и гостей города – площадь на Адмиралтейском проезде. Об идее проекта и ее реализации РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Керчи Святослав Брусаков.
"Мы открыли пять общественных территорий – это самая большая. Реализация проекта обошлась в 47 миллионов рублей, средства были выделены из федерального бюджета", – пояснил Брусаков.
Белоснежные грифоны, фонари, сцена, скамейки с навесами и видом на море, копия самой дорогой в мире античной золотой монеты (статера), которая отливает золотом на солнце, – все это новое пространство для отдыха в центре Керчи. До этого здесь была заброшенная территория, огороженная забором.
По словам мэра города, идея этого пространства возникла сама собой, когда строили колоннаду на центральной площади. Она стала ее логичным продолжением.
"Когда мы смотрели на колоннаду, то нам чего-то не хватало. Не хватало моря, ветра, свободы, пространства, – говорит Брусаков. – Сегодня это уже законченная композиция: гора Митридат, Большая Митридатская лестница, колоннада и Адмиралтейский – так мы называем это новое общественное пространство".
Над созданием площади работала вся команда администрации: каждый внес свою лепту. Идея поставить в ее центре копию античной монеты принадлежала самому Святославу Брусакову.
"Это самая знаменитая монета в мире, – объясняет замысел глава администрации. – Ее нашли в Керчи при раскопках Пантикапея. На аукционе ее приобрел некий меценат за 6 миллионов евро. Это очень древняя монета с серьезной историей. Это наша гордость".
Брусаков рассказал, что заказывали ее копию у подрядчика на материке. Материал – композит, который должен долго прослужить. Ночью монету подсветят, и она будет видна с Митридата. Материал грифонов, фонарей на площади – структурный бетон, как и у колоннады, которую открыли в городе в прошлом году.
"Если вы станете ровно по центру сцены, это будет одна ось: монета, колоннада, Митридат. Все – композиция закончилась. В море, конечно, можно еще зайти – тоже у меня есть идея. Но она дорогостоящая. Может, когда-то получится", – подытожил глава администрации города Керчи.
Золотой статер использовался в древнегреческом городе Пантикапее во времена Боспорского царства в IV веке до нашей эры. Это период наивысшего расцвета искусства изготовления античной монеты.
На лицевой стороне статера изображена голова сатира – лесного божества, которое часто изображали на чеканках. На оборотной стороне – грифон. Он держит в зубах копье. У ног грифона – хлебный колос, символ достатка и плодородия Боспорского царства.
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