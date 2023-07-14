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День Крепости в Керчи: как это было - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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https://crimea.ria.ru/20230714/den-kreposti-v-kerchi-kak-eto-bylo-1130070211.html
День Крепости в Керчи: как это было
День Крепости в Керчи: как это было - РИА Новости Крым, 14.07.2023
День Крепости в Керчи: как это было
Традиционно в середине лета в городе двух морей устраивают праздник - День Крепости. В этом году он проходит 14 и 15 июля. Восточно-Крымский историко-культурный РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T20:37
2023-07-14T20:46
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КЕРЧЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Традиционно в середине лета в городе двух морей устраивают праздник - День Крепости. В этом году он проходит 14 и 15 июля. Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник анонсировал по этому случаю ряд мероприятий, часть из которых оставил для гостей в секрете. Чем же удивляли на Дне Крепости, читайте в репортаже РИА Новости Крым. Новый старый памятник Во время Крымской войны британская армия, уходя, поставила на территории Севастополя в 1854 году памятник всем погибшим. В 1942 году немцы его разрушили. А в 2004-м памятник воссоздали жители Севастополя. Однако дальнейшая его судьба могла быть печальной. "Он подлежал уничтожению, - рассказал на Дне Крепости заведующий научно-исследовательским отделом "Керченская крепость" Юрий Белик. - Его привезли в Керчь, чтобы переплавить. Но он все же уцелел и появился в стенах крепости. Это камень - символ. Отнеситесь к нему философски. Это момент примирения непримиримых. Когда враги осознали, что жизнь солдат и офицеров превыше всего. А память о них должна быть вечна". Гости праздника увидели отреставрированный инкерманский камень. "Это консервация, которая продлит жизнь этому памятнику на долгие годы. Мы прекратили процесс разрушения", - пояснила Нина Кучеревская, заведующая отделом "Лапидарий" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Памятник установили на территории крепости Керчь рядом с КПП № 1. Незапланированная экскурсия В этой же части крепости по случаю праздника организовали экскурсию с посещением смотровой площадки, откуда открывается невероятный вид на Крымский мост. Она стала сюрпризом для посетителей - ее не анонсировали. К сожалению, проводить эту экскурсию на регулярной основе пока не представляется возможным. Вход на территорию крепости осуществляется сейчас только через КПП № 2. Территория же крепости 400 га. Гостям праздника повезло - к месту экскурсии их доставляли на машинах. Выставка кораблей Увидели посетители и небольшую выставку макетов кораблей времен русского флотоводца, командующего Черноморским флотом, адмирала Федора Ушакова.Историческая реконструкция Римские легионеры, русские и немецкие солдаты, казаки из исторических клубов Керчи и Севастополя вызвали у посетителей особый интерес. Ведь можно было пострелять из древнего оружия, подержать настоящую винтовку времен Великой Отечественной войны и, конечно, сделать фото на память. Приехали в город двух морей и реконструкторы из Севастополя. Например, клуб "История Таврики" продемонстрировал, как выглядели римские легионеры, которые находились в Крыму в I веке. Скидки на экскурсии Еще одним приятным сюрпризом стали скидки на традиционные экскурсии по крепости. Познакомиться с историей форта "Тотлебен", Виленского люнета и подняться на самую высокую точку Керчи (110 м над уровнем моря) взрослые могут за 200 р., дети за 50 р., В обычные дни цены в два раза выше. "Аналогов такому мощному оборонительному комплексу нет нигде в мире, - говорит научный сотрудник научно-исследовательского отдела "Керченская крепость" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Любовь Гордиенко. - Фрагментарные есть, но единого такого ансамбля нет. До 2002 года это был военный засекреченный объект. Не каждый житель Керчи даже сегодня знает о ее существовании". По ее словам, на протяжении шести последних лет в крепости велись работы по разминированию территории: извлекали боеприпасы времен Великой Отечественной войны. За эти годы были найдены десятки тысяч взрывоопасных предметов. Поэтому экскурсии проходят строго по определенным маршрутам. Возводилась крепость в течение 20 лет, начиная с 1857 года. За это время было построено около 300 зданий и уникальных сооружений. Все они спрятаны в рукотворных холмах. Крепость Керчь - одна из семи основных крепостей Российской империи. Вторая приморская крепость по значению после Кронштадта. На ее строительство было потрачено 12 миллионов рублей золотом.
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4.7
96
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керчь, культура, крым, новости крыма, общество, крепость керчь, крымский мост
День Крепости в Керчи: как это было

День крепости Керчь приурочили к 170-летию Крымской войны и придумали, как удивить гостей

20:37 14.07.2023 (обновлено: 20:46 14.07.2023)
 
© Анна КарпенкоДень Крепости в Керчи. Экскурсия по форту Тотлебен
День Крепости в Керчи. Экскурсия по форту Тотлебен
© Анна Карпенко
Читать в
Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
Все материалы
КЕРЧЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Традиционно в середине лета в городе двух морей устраивают праздник - День Крепости. В этом году он проходит 14 и 15 июля. Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник анонсировал по этому случаю ряд мероприятий, часть из которых оставил для гостей в секрете. Чем же удивляли на Дне Крепости, читайте в репортаже РИА Новости Крым.

Новый старый памятник

Во время Крымской войны британская армия, уходя, поставила на территории Севастополя в 1854 году памятник всем погибшим. В 1942 году немцы его разрушили. А в 2004-м памятник воссоздали жители Севастополя. Однако дальнейшая его судьба могла быть печальной.
"Он подлежал уничтожению, - рассказал на Дне Крепости заведующий научно-исследовательским отделом "Керченская крепость" Юрий Белик. - Его привезли в Керчь, чтобы переплавить. Но он все же уцелел и появился в стенах крепости. Это камень - символ. Отнеситесь к нему философски. Это момент примирения непримиримых. Когда враги осознали, что жизнь солдат и офицеров превыше всего. А память о них должна быть вечна".
© Анна Карпенко В 1854 году Британская армия, уходя из Севастополя, поставила памятник всем погибшим.
 В 1854 году Британская армия, уходя из Севастополя, поставила памятник всем погибшим.
© Анна Карпенко
В 1854 году Британская армия, уходя из Севастополя, поставила памятник всем погибшим.
Гости праздника увидели отреставрированный инкерманский камень.
"Это консервация, которая продлит жизнь этому памятнику на долгие годы. Мы прекратили процесс разрушения", - пояснила Нина Кучеревская, заведующая отделом "Лапидарий" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
Памятник установили на территории крепости Керчь рядом с КПП № 1.

Незапланированная экскурсия

В этой же части крепости по случаю праздника организовали экскурсию с посещением смотровой площадки, откуда открывается невероятный вид на Крымский мост. Она стала сюрпризом для посетителей - ее не анонсировали. К сожалению, проводить эту экскурсию на регулярной основе пока не представляется возможным. Вход на территорию крепости осуществляется сейчас только через КПП № 2. Территория же крепости 400 га. Гостям праздника повезло - к месту экскурсии их доставляли на машинах.
© Анна КарпенкоВид с территории Крепости Керчь на Крымский мост
Вид с территории Крепости Керчь на Крымский мост
© Анна Карпенко
Вид с территории Крепости Керчь на Крымский мост

Выставка кораблей

Увидели посетители и небольшую выставку макетов кораблей времен русского флотоводца, командующего Черноморским флотом, адмирала Федора Ушакова.
© Анна КарпенкоДень Крепости в Керчи: выставка макетов кораблей
День Крепости в Керчи: выставка макетов кораблей
1 из 3
День Крепости в Керчи: выставка макетов кораблей
© Анна Карпенко
© Анна КарпенкоДень Крепости в Керчи: выставка макетов кораблей
День Крепости в Керчи: выставка макетов кораблей
2 из 3
День Крепости в Керчи: выставка макетов кораблей
© Анна Карпенко
© Анна Карпенко

День Крепости в Керчи: выставка макетов кораблей

Выставка в Крепости Керчь
3 из 3

День Крепости в Керчи: выставка макетов кораблей

© Анна Карпенко
1 из 3
День Крепости в Керчи: выставка макетов кораблей
© Анна Карпенко
2 из 3
День Крепости в Керчи: выставка макетов кораблей
© Анна Карпенко
3 из 3

День Крепости в Керчи: выставка макетов кораблей

© Анна Карпенко
Историческая реконструкция Римские легионеры, русские и немецкие солдаты, казаки из исторических клубов Керчи и Севастополя вызвали у посетителей особый интерес. Ведь можно было пострелять из древнего оружия, подержать настоящую винтовку времен Великой Отечественной войны и, конечно, сделать фото на память.
"Мы представляем форму кайзера Вильгельма II, - рассказали РИА Новости Крым представители керченского военно-патриотического клуба "Эльтиген", - Так выглядели солдаты прусской армии. Этот период тоже связан с крепостью. Их войска были в Керчи в начале XX века." 
Приехали в город двух морей и реконструкторы из Севастополя. Например, клуб "История Таврики" продемонстрировал, как выглядели римские легионеры, которые находились в Крыму в I веке.
© Анна КарпенкоДень Крепости в Керчи: реконструктор из клуба "История Таврики"
День Крепости в Керчи: реконструктор из клуба История Таврики
1 из 3
День Крепости в Керчи: реконструктор из клуба "История Таврики"
© Анна Карпенко
© Анна КарпенкоДень Крепости в Керчи: солдаты разных эпох
День Крепости в Керчи: солдаты разных эпох
2 из 3
День Крепости в Керчи: солдаты разных эпох
© Анна Карпенко
© Анна КарпенкоРеконструкторы
Реконструкторы
3 из 3
Реконструкторы
© Анна Карпенко
1 из 3
День Крепости в Керчи: реконструктор из клуба "История Таврики"
© Анна Карпенко
2 из 3
День Крепости в Керчи: солдаты разных эпох
© Анна Карпенко
3 из 3
Реконструкторы
© Анна Карпенко

Скидки на экскурсии

Еще одним приятным сюрпризом стали скидки на традиционные экскурсии по крепости. Познакомиться с историей форта "Тотлебен", Виленского люнета и подняться на самую высокую точку Керчи (110 м над уровнем моря) взрослые могут за 200 р., дети за 50 р., В обычные дни цены в два раза выше.
День Крепости в Керчи. Подземные галереи
День Крепости в Керчи. Подземные галереи
День Крепости в Керчи. Подземные галереи
"Аналогов такому мощному оборонительному комплексу нет нигде в мире, - говорит научный сотрудник научно-исследовательского отдела "Керченская крепость" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Любовь Гордиенко. - Фрагментарные есть, но единого такого ансамбля нет. До 2002 года это был военный засекреченный объект. Не каждый житель Керчи даже сегодня знает о ее существовании".
По ее словам, на протяжении шести последних лет в крепости велись работы по разминированию территории: извлекали боеприпасы времен Великой Отечественной войны. За эти годы были найдены десятки тысяч взрывоопасных предметов. Поэтому экскурсии проходят строго по определенным маршрутам.
Возводилась крепость в течение 20 лет, начиная с 1857 года. За это время было построено около 300 зданий и уникальных сооружений. Все они спрятаны в рукотворных холмах.
Крепость Керчь - одна из семи основных крепостей Российской империи. Вторая приморская крепость по значению после Кронштадта. На ее строительство было потрачено 12 миллионов рублей золотом.
© Анна КарпенкоДень Крепости в Керчи. Экскурсия
День Крепости в Керчи. Экскурсия
© Анна Карпенко
День Крепости в Керчи. Экскурсия
 
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