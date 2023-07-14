https://crimea.ria.ru/20230714/den-kreposti-v-kerchi-kak-eto-bylo-1130070211.html

День Крепости в Керчи: как это было

День Крепости в Керчи: как это было - РИА Новости Крым, 14.07.2023

День Крепости в Керчи: как это было

Традиционно в середине лета в городе двух морей устраивают праздник - День Крепости. В этом году он проходит 14 и 15 июля. Восточно-Крымский историко-культурный РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T20:37

2023-07-14T20:37

2023-07-14T20:46

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КЕРЧЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Традиционно в середине лета в городе двух морей устраивают праздник - День Крепости. В этом году он проходит 14 и 15 июля. Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник анонсировал по этому случаю ряд мероприятий, часть из которых оставил для гостей в секрете. Чем же удивляли на Дне Крепости, читайте в репортаже РИА Новости Крым. Новый старый памятник Во время Крымской войны британская армия, уходя, поставила на территории Севастополя в 1854 году памятник всем погибшим. В 1942 году немцы его разрушили. А в 2004-м памятник воссоздали жители Севастополя. Однако дальнейшая его судьба могла быть печальной. "Он подлежал уничтожению, - рассказал на Дне Крепости заведующий научно-исследовательским отделом "Керченская крепость" Юрий Белик. - Его привезли в Керчь, чтобы переплавить. Но он все же уцелел и появился в стенах крепости. Это камень - символ. Отнеситесь к нему философски. Это момент примирения непримиримых. Когда враги осознали, что жизнь солдат и офицеров превыше всего. А память о них должна быть вечна". Гости праздника увидели отреставрированный инкерманский камень. "Это консервация, которая продлит жизнь этому памятнику на долгие годы. Мы прекратили процесс разрушения", - пояснила Нина Кучеревская, заведующая отделом "Лапидарий" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Памятник установили на территории крепости Керчь рядом с КПП № 1. Незапланированная экскурсия В этой же части крепости по случаю праздника организовали экскурсию с посещением смотровой площадки, откуда открывается невероятный вид на Крымский мост. Она стала сюрпризом для посетителей - ее не анонсировали. К сожалению, проводить эту экскурсию на регулярной основе пока не представляется возможным. Вход на территорию крепости осуществляется сейчас только через КПП № 2. Территория же крепости 400 га. Гостям праздника повезло - к месту экскурсии их доставляли на машинах. Выставка кораблей Увидели посетители и небольшую выставку макетов кораблей времен русского флотоводца, командующего Черноморским флотом, адмирала Федора Ушакова.Историческая реконструкция Римские легионеры, русские и немецкие солдаты, казаки из исторических клубов Керчи и Севастополя вызвали у посетителей особый интерес. Ведь можно было пострелять из древнего оружия, подержать настоящую винтовку времен Великой Отечественной войны и, конечно, сделать фото на память. Приехали в город двух морей и реконструкторы из Севастополя. Например, клуб "История Таврики" продемонстрировал, как выглядели римские легионеры, которые находились в Крыму в I веке. Скидки на экскурсии Еще одним приятным сюрпризом стали скидки на традиционные экскурсии по крепости. Познакомиться с историей форта "Тотлебен", Виленского люнета и подняться на самую высокую точку Керчи (110 м над уровнем моря) взрослые могут за 200 р., дети за 50 р., В обычные дни цены в два раза выше. "Аналогов такому мощному оборонительному комплексу нет нигде в мире, - говорит научный сотрудник научно-исследовательского отдела "Керченская крепость" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Любовь Гордиенко. - Фрагментарные есть, но единого такого ансамбля нет. До 2002 года это был военный засекреченный объект. Не каждый житель Керчи даже сегодня знает о ее существовании". По ее словам, на протяжении шести последних лет в крепости велись работы по разминированию территории: извлекали боеприпасы времен Великой Отечественной войны. За эти годы были найдены десятки тысяч взрывоопасных предметов. Поэтому экскурсии проходят строго по определенным маршрутам. Возводилась крепость в течение 20 лет, начиная с 1857 года. За это время было построено около 300 зданий и уникальных сооружений. Все они спрятаны в рукотворных холмах. Крепость Керчь - одна из семи основных крепостей Российской империи. Вторая приморская крепость по значению после Кронштадта. На ее строительство было потрачено 12 миллионов рублей золотом.

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2023

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