https://crimea.ria.ru/20230812/kramer-bele-volochkovoy-i-dacha-pugachevoy--ne-temy-dlya-smi-v-rossii-1130662168.html
Крамер: белье Волочковой и дача Пугачевой – не темы для СМИ в России
Крамер: белье Волочковой и дача Пугачевой – не темы для СМИ в России - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Крамер: белье Волочковой и дача Пугачевой – не темы для СМИ в России
Воспитание в России культурного общества, а не потребителей, для которых важны лишь деньги и развлечения, во многом зависит от средств массовой информации,... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T19:35
2023-08-12T19:35
2023-08-12T19:35
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Воспитание в России культурного общества, а не потребителей, для которых важны лишь деньги и развлечения, во многом зависит от средств массовой информации, которые сегодня продолжают писать о даче Пугачевой, белье Волочковой и вспоминают покинувших Россию на фоне СВО, вместо того, чтобы забыть о них. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал российский пианист-виртуоз, народный артист России Даниил Крамер, посетивший с концертом Севастополь.По мнению Крамера, в России уже воспитано поколение профессиональных потребителей, и то, что происходит в жизни общества сегодня – в культуре, политике и экономике – имеет здесь свои причины.Каким вырастет следующее поколение россиян, найдется ли в нем место культуре и талантам в истинном понимании этих слов, во многом зависит от СМИ, которые все еще пишут не о том, что действительно важно, просто потому что это продается, считает он."Будете писать о великосветской жизни Филиппа Киркорова – такое вырастет и поколение. Это вы, СМИ, занимаетесь великосветскими сплетнями: "Сегодня Вера Брежнева в таком-то купальнике появилась", "А сегодня Волочкова сделала вот такой шпагат". Решение проблемы зависит от вас – не от меня, я даю концерты. Нужно осознание, что есть нечто более важное, чем белье Волочковой и дача Пугачевой – где бы она не находилась, пусть там и остается. Зачем вы о ней вообще пишете? Зачем вспоминаете тех, кого и вспоминать-то не надо? Потому что желание сделать деньги, продать", – поделился мнением артист.Ярким примером тому, что породило общество потребления, являются российские артисты, сбежавшие за рубеж на фоне украинского конфликта, считает Крамер."Я задавал этот вопрос себе и хотел бы задать его всем, кто уехал: что плохого сделала тебе эта страна, кроме хорошего? Она тебя вырастила, выучила, когда ты был больной – она тебя лечила. Ты в ней заработал деньги, все свое благополучие, эта публика тебя кормила. Ты жив, здоров, у тебя есть деньги, некоторым их хватило чтобы купить виллу в Майями. Скажи "спасибо" этой стране. А вместо этого ты на нее, извините, гадишь. Нет, это не моя позиция", – заявил артист.Сам он принял решение остаться в России, поддерживать свою страну во всем, попав под западные санкции, и ни о чем не жалеет.Вместе с лауреатами международных джазовых фестивалей Григорием Зайцевым (контрабас) и Егором Крюковским (ударные) Даниил Крамер дает в августе два концерта в Крыму, один - в воинской части. Организатор мероприятий – творческое объединение "Русский театральный дом".Ранее Крамер высказался о Зеленском как президенте Украины, миссии России и своих концертах для участников специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобами Пугачева призвала Минюст включить ее в список иноагентов
https://crimea.ria.ru/20230811/kramer-zelenskiy--predatel-i-vedet-ukrainu-k-gibeli-1130663886.html
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даниил крамер, алла пугачева, анастасия волочкова, культура, общество, крым, сми, мнения
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым.
Воспитание в России культурного общества, а не потребителей, для которых важны лишь деньги и развлечения, во многом зависит от средств массовой информации, которые сегодня продолжают писать о даче Пугачевой, белье Волочковой и вспоминают покинувших Россию на фоне СВО, вместо того, чтобы забыть о них. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым
высказал российский пианист-виртуоз, народный артист России Даниил Крамер, посетивший с концертом Севастополь.
По мнению Крамера, в России уже воспитано поколение профессиональных потребителей, и то, что происходит в жизни общества сегодня – в культуре, политике и экономике – имеет здесь свои причины.
"Все измеряется деньгами. От этого куча бед, о причинах которых мы не задумываемся. А монетизация жизни, искусства, науки – всего, она наложилась на передел ресурсов планеты", – сказал Крамер.
Каким вырастет следующее поколение россиян, найдется ли в нем место культуре и талантам в истинном понимании этих слов, во многом зависит от СМИ, которые все еще пишут не о том, что действительно важно, просто потому что это продается, считает он.
"Будете писать о великосветской жизни Филиппа Киркорова – такое вырастет и поколение. Это вы, СМИ, занимаетесь великосветскими сплетнями: "Сегодня Вера Брежнева в таком-то купальнике появилась", "А сегодня Волочкова сделала вот такой шпагат". Решение проблемы зависит от вас – не от меня, я даю концерты. Нужно осознание, что есть нечто более важное, чем белье Волочковой и дача Пугачевой – где бы она не находилась, пусть там и остается. Зачем вы о ней вообще пишете? Зачем вспоминаете тех, кого и вспоминать-то не надо? Потому что желание сделать деньги, продать", – поделился мнением артист.
Ярким примером тому, что породило общество потребления, являются российские артисты, сбежавшие за рубеж на фоне украинского конфликта, считает Крамер.
"Я задавал этот вопрос себе и хотел бы задать его всем, кто уехал: что плохого сделала тебе эта страна, кроме хорошего? Она тебя вырастила, выучила, когда ты был больной – она тебя лечила. Ты в ней заработал деньги, все свое благополучие, эта публика тебя кормила. Ты жив, здоров, у тебя есть деньги, некоторым их хватило чтобы купить виллу в Майями. Скажи "спасибо" этой стране. А вместо этого ты на нее, извините, гадишь. Нет, это не моя позиция", – заявил артист.
Сам он принял решение остаться в России, поддерживать свою страну во всем, попав под западные санкции, и ни о чем не жалеет.
"Я играю для той публики, которая меня зовет и приглашает. У меня множество концертов в России. И что, вы думаете, я захочу поехать туда, где мне будут орать: "Ты русский!"? Да, я русский. И я ни за что бы не пошел на унижение выступать под каким-то нейтральным флагом".
Вместе с лауреатами международных джазовых фестивалей Григорием Зайцевым (контрабас) и Егором Крюковским (ударные) Даниил Крамер дает в августе два концерта в Крыму, один - в воинской части. Организатор мероприятий – творческое объединение "Русский театральный дом".
Ранее Крамер высказался о Зеленском как президенте Украины, миссии России и своих концертах для участников специальной военной операции.
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