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Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
В соответствии с указом президента РФ Республика Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия", которая откроется в Москве на территории ВДНХ в... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В соответствии с указом президента РФ Республика Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия", которая откроется в Москве на территории ВДНХ в ноябре этого года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.По словам руководителя региона, выставка "Россия" дает возможность познакомиться с достижениями и передовым опытом других регионов. Крым открыт для всего нового, готов перенимать и применять лучшие практики, а также намерен продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность, заключил глава республики.Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве. Участие в ней примут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации, представители зарубежных стран. Каждый регион представит на выставке уникальную экспозицию, которая расскажет об особом характере и достижениях территории.Выставка проводится в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития регионов страны, содействия дальнейшему международному сотрудничеству.В региональной зоне представят экспозиции достижений субъектов РФ, рассказывающие о том, какие позитивные изменения произошли в регионах, как улучшились условия жизни и какие перспективы видят жители этих регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиЭксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в КрымуКак живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли
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крым, сергей аксенов, москва, выставка, культура, новости крыма
Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве

Аксенов: Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в ноябре этого года

10:13 31.05.2023 (обновлено: 10:42 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В соответствии с указом президента РФ Республика Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия", которая откроется в Москве на территории ВДНХ в ноябре этого года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Мы готовы рассказать о достижениях и представить огромный потенциал нашего региона в самых разных сферах: от курортов и туризма до промышленности и сельского хозяйства. Уверен, это заинтересует потенциальных инвесторов и всех, кто хочет лучше узнать наш прекрасный и уникальный край", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам руководителя региона, выставка "Россия" дает возможность познакомиться с достижениями и передовым опытом других регионов. Крым открыт для всего нового, готов перенимать и применять лучшие практики, а также намерен продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность, заключил глава республики.
Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве. Участие в ней примут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации, представители зарубежных стран. Каждый регион представит на выставке уникальную экспозицию, которая расскажет об особом характере и достижениях территории.
Выставка проводится в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития регионов страны, содействия дальнейшему международному сотрудничеству.
В региональной зоне представят экспозиции достижений субъектов РФ, рассказывающие о том, какие позитивные изменения произошли в регионах, как улучшились условия жизни и какие перспективы видят жители этих регионов.
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