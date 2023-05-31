https://crimea.ria.ru/20230531/krym-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-vystavke-forume-rossiya-v-moskve-1129094933.html

Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве

Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве

В соответствии с указом президента РФ Республика Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия", которая откроется в Москве на территории ВДНХ в... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T10:13

2023-05-31T10:13

2023-05-31T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В соответствии с указом президента РФ Республика Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия", которая откроется в Москве на территории ВДНХ в ноябре этого года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.По словам руководителя региона, выставка "Россия" дает возможность познакомиться с достижениями и передовым опытом других регионов. Крым открыт для всего нового, готов перенимать и применять лучшие практики, а также намерен продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность, заключил глава республики.Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве. Участие в ней примут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации, представители зарубежных стран. Каждый регион представит на выставке уникальную экспозицию, которая расскажет об особом характере и достижениях территории.Выставка проводится в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития регионов страны, содействия дальнейшему международному сотрудничеству.В региональной зоне представят экспозиции достижений субъектов РФ, рассказывающие о том, какие позитивные изменения произошли в регионах, как улучшились условия жизни и какие перспективы видят жители этих регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиЭксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в КрымуКак живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, москва, выставка, культура, новости крыма