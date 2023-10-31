https://crimea.ria.ru/20231031/tsifrovoe-shou-ob-istorii-moskvy-predstavyat-na-vystavke-forume-rossiya-1132449290.html
Цифровое шоу об истории Москвы представят на выставке-форуме "Россия"
Цифровое шоу об истории Москвы представят на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Цифровое шоу об истории Москвы представят на выставке-форуме "Россия"
На международной выставке-форуме "Россия", которая откроется в Москве в субботу, 4 ноября, столица представит цифровое историческое шоу. Об этом сообщил мэр... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T15:42
2023-10-31T15:42
2023-10-31T15:42
международная выставка-форум «россия»
сергей собянин
москва
новости
россия
вднх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На международной выставке-форуме "Россия", которая откроется в Москве в субботу, 4 ноября, столица представит цифровое историческое шоу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На официальном сайте мэра Москвы уточняют, что посетителям предоставят возможность погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с настоящим и будущим города: от транспорта до экологии, от образования до здравоохранения, от цифровой экосистемы до туризма. В программу московского стенда включено более 500 событий.На выставке-форуме 89 регионов России представят свои достижения в различных сферах: науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Для них, по словам Сергея Собянина, Москва подготовила презентации инновационных проектов, чтобы поделиться своим опытом. "Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников".Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве. Участие в ней примут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации, представители зарубежных стран. Каждый регион представит на выставке уникальную экспозицию, которая расскажет об особом характере и достижениях территории.Выставка проводится в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития регионов страны, содействия дальнейшему международному сотрудничеству.В региональной зоне представят экспозиции достижений субъектов РФ, рассказывающие о том, какие позитивные изменения произошли в регионах, как улучшились условия жизни и какие перспективы видят жители этих регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в МосквеЗапашный оценил предложение представлять Крым на форуме в Москве
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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международная выставка-форум «россия», сергей собянин, москва, новости, россия, вднх
Цифровое шоу об истории Москвы представят на выставке-форуме "Россия"
Международная выставка-форум "Россия" откроется в субботу в Москве – Собянин
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На международной выставке-форуме "Россия", которая откроется в Москве в субботу, 4 ноября, столица представит цифровое историческое шоу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На стенде города Москва представит интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется столица — становится комфортнее и безопаснее. Посетителей ждет цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис", - написал мэр в своем Telegram-канале.
На официальном сайте мэра Москвы уточняют, что посетителям предоставят возможность погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с настоящим и будущим города: от транспорта до экологии, от образования до здравоохранения, от цифровой экосистемы до туризма. В программу московского стенда включено более 500 событий.
На выставке-форуме 89 регионов России представят свои достижения в различных сферах: науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Для них, по словам Сергея Собянина, Москва подготовила презентации инновационных проектов, чтобы поделиться своим опытом. "Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников".
Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве. Участие в ней примут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации, представители зарубежных стран. Каждый регион представит на выставке уникальную экспозицию, которая расскажет об особом характере и достижениях территории.
Выставка проводится в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития регионов страны, содействия дальнейшему международному сотрудничеству.
В региональной зоне представят экспозиции достижений субъектов РФ, рассказывающие о том, какие позитивные изменения произошли в регионах, как улучшились условия жизни и какие перспективы видят жители этих регионов.
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