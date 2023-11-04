https://crimea.ria.ru/20231104/stend-kryma-otkrylsya-na-vystavke-forume-rossiya-v-moskve-1132574600.html

Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в Москве

Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в Москве - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в Москве

Крым представил на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ на выставке-форуме "Россия", которая начала свою работу на ВДНХ РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T12:51

2023-11-04T12:51

2023-11-04T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Крым представил на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ на выставке-форуме "Россия", которая начала свою работу на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.По ее словам, на открытии выставки крымский стенд и стенд Кубани соединил макет Крымского моста в цветах российского флага. Это точная уменьшенная копия транспортного перехода через Керченский пролив, которая и на выставке-форуме "соединяет берега" Крыма и Тамани.Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в свою очередь отметил, что Крым и Краснодарский край - два берега одного Черного моря, на котором так любят отдыхать россияне.В рамках открытия выставки на крымском стенде состоялась презентация патриотического музыкального альбома "Песня на войне", композиции из которого исполнила крымская певица Алена Сосновская (Элни).4 ноября на ВДНХ в Москве стартовала Международная выставка-форум "Россия". Свои экспозиции представляют все регионы России, федеральные министерства, крупные госкомпании и общественные организации. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка. Форум-выставка продлится до 12 апреля следующего годаКрым официально представил генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.Читайте также на РИА Новости Крым:Сайты выставки-форума "Россия" подверглись массированной атаке хакеровНа выставке "Россия" в Москве можно выиграть путевку в КрымЦифровое шоу об истории Москвы представят на выставке-форуме "Россия"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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