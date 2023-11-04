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Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в Москве - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в Москве
Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в Москве - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в Москве
Крым представил на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ на выставке-форуме "Россия", которая начала свою работу на ВДНХ РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Крым представил на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ на выставке-форуме "Россия", которая начала свою работу на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.По ее словам, на открытии выставки крымский стенд и стенд Кубани соединил макет Крымского моста в цветах российского флага. Это точная уменьшенная копия транспортного перехода через Керченский пролив, которая и на выставке-форуме "соединяет берега" Крыма и Тамани.Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в свою очередь отметил, что Крым и Краснодарский край - два берега одного Черного моря, на котором так любят отдыхать россияне.В рамках открытия выставки на крымском стенде состоялась презентация патриотического музыкального альбома "Песня на войне", композиции из которого исполнила крымская певица Алена Сосновская (Элни).4 ноября на ВДНХ в Москве стартовала Международная выставка-форум "Россия". Свои экспозиции представляют все регионы России, федеральные министерства, крупные госкомпании и общественные организации. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка. Форум-выставка продлится до 12 апреля следующего годаКрым официально представил генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.Читайте также на РИА Новости Крым:Сайты выставки-форума "Россия" подверглись массированной атаке хакеровНа выставке "Россия" в Москве можно выиграть путевку в КрымЦифровое шоу об истории Москвы представят на выставке-форуме "Россия"
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крым, ирина кивико, вадим волченко, минтуризма крыма, минэкономразвития крыма, минфин крыма, россия, международная выставка-форум «россия», общество, новости крыма, новости
Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в Москве

Кивико: Крым представил свои главные достижения в составе РФ на выставке-форуме "Россия"

12:51 04.11.2023 (обновлено: 13:01 04.11.2023)
 
© Минэкономразвития КрымаРеспублика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
Республика Крым представила достижения на форуме Россия в Москве
© Минэкономразвития Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Крым представил на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ на выставке-форуме "Россия", которая начала свою работу на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.
"Это грандиозное событие, которое свидетельствует о возрождении традиций, традиций единства страны, традиций достижений и рекордов, заложенных много лет назад на самой престижной и исторической выставке достижений народного хозяйства – ВДНХ. Идея выставки – показать все наиболее значимые достижения последних лет, а что может быть важнее возвращения в состав России Крыма, Севастополя и новых регионов", – приводит слова Кивико пресс-служба минэкономразвития РК.
По ее словам, на открытии выставки крымский стенд и стенд Кубани соединил макет Крымского моста в цветах российского флага. Это точная уменьшенная копия транспортного перехода через Керченский пролив, которая и на выставке-форуме "соединяет берега" Крыма и Тамани.
© Минэкономразвития КрымаРеспублика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
Республика Крым представила достижения на форуме Россия в Москве
© Минэкономразвития Крыма
Республика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в свою очередь отметил, что Крым и Краснодарский край - два берега одного Черного моря, на котором так любят отдыхать россияне.
"Наши связи крепнут благодаря налаженным турпотокам. И Крымский мост – главная артерия этих связей. Поэтому символично, что мы вместе на выставке-форуме "Россия" представим наши наиболее значимые достижения, которыми гордится вся страна", - сказал он.
В рамках открытия выставки на крымском стенде состоялась презентация патриотического музыкального альбома "Песня на войне", композиции из которого исполнила крымская певица Алена Сосновская (Элни).
© Минэкономразвития КрымаРеспублика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
Республика Крым представила достижения на форуме Россия в Москве
© Минэкономразвития Крыма
Республика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
4 ноября на ВДНХ в Москве стартовала Международная выставка-форум "Россия". Свои экспозиции представляют все регионы России, федеральные министерства, крупные госкомпании и общественные организации. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка. Форум-выставка продлится до 12 апреля следующего года
Крым официально представил генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
© Минэкономразвития КрымаРеспублика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
Республика Крым представила достижения на форуме Россия в Москве
© Минэкономразвития Крыма
Республика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
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