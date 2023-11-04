Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в Москве
Кивико: Крым представил свои главные достижения в составе РФ на выставке-форуме "Россия"
12:51 04.11.2023 (обновлено: 13:01 04.11.2023)
© Минэкономразвития КрымаРеспублика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
© Минэкономразвития Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Крым представил на своем стенде главные достижения региона за период его нахождения в составе РФ на выставке-форуме "Россия", которая начала свою работу на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.
"Это грандиозное событие, которое свидетельствует о возрождении традиций, традиций единства страны, традиций достижений и рекордов, заложенных много лет назад на самой престижной и исторической выставке достижений народного хозяйства – ВДНХ. Идея выставки – показать все наиболее значимые достижения последних лет, а что может быть важнее возвращения в состав России Крыма, Севастополя и новых регионов", – приводит слова Кивико пресс-служба минэкономразвития РК.
По ее словам, на открытии выставки крымский стенд и стенд Кубани соединил макет Крымского моста в цветах российского флага. Это точная уменьшенная копия транспортного перехода через Керченский пролив, которая и на выставке-форуме "соединяет берега" Крыма и Тамани.
© Минэкономразвития КрымаРеспублика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
© Минэкономразвития Крыма
Республика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в свою очередь отметил, что Крым и Краснодарский край - два берега одного Черного моря, на котором так любят отдыхать россияне.
"Наши связи крепнут благодаря налаженным турпотокам. И Крымский мост – главная артерия этих связей. Поэтому символично, что мы вместе на выставке-форуме "Россия" представим наши наиболее значимые достижения, которыми гордится вся страна", - сказал он.
В рамках открытия выставки на крымском стенде состоялась презентация патриотического музыкального альбома "Песня на войне", композиции из которого исполнила крымская певица Алена Сосновская (Элни).
© Минэкономразвития КрымаРеспублика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
© Минэкономразвития Крыма
Республика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
4 ноября на ВДНХ в Москве стартовала Международная выставка-форум "Россия". Свои экспозиции представляют все регионы России, федеральные министерства, крупные госкомпании и общественные организации. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка. Форум-выставка продлится до 12 апреля следующего года
Крым официально представил генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
© Минэкономразвития КрымаРеспублика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
© Минэкономразвития Крыма
Республика Крым представила достижения на форуме "Россия" в Москве
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