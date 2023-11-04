https://crimea.ria.ru/20231104/sayty-vystavki-foruma-rossiya-podverglis-massirovannoy-atake-khakerov-1132570349.html

Сайты выставки-форума "Россия" подверглись массированной атаке хакеров

Сайты выставки-форума "Россия" подверглись массированной атаке хакеров - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Сайты выставки-форума "Россия" подверглись массированной атаке хакеров

Сайты Международной выставки-форума "Россия", которая открывается в субботу в Москве, подверглись массированной хакерской атаке с Украины, США, Японии и ряда... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T10:29

2023-11-04T10:29

2023-11-04T10:29

москва

вднх

россия

международная выставка-форум «россия»

общество

крым

новости

хакеры

хакерские атаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/04/1132570232_0:78:3180:1867_1920x0_80_0_0_1e488dfc2a1a39dac9c464d1d250fc98.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Сайты Международной выставки-форума "Россия", которая открывается в субботу в Москве, подверглись массированной хакерской атаке с Украины, США, Японии и ряда европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции выставки достижений.В результате злоумышленникам удалось нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.Как отметили в пресс-службе, эта атака "подчеркивает грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки "Россия" на ВДНХ, которое не дает покоя недоброжелателям из недружественных стран"."Попытки таким вздорным способом помешать гражданам узнать о достижениях своей страны обречены на провал – мы наблюдаем колоссальный интерес к мероприятию со стороны не только москвичей, но и жителей всех уголков нашей Родины. А бессмысленные усилия снизить его из-за рубежа только убеждают в том, что проведением выставки мы попали в десятку", – добавили организаторы мероприятия.4 ноября на ВДНХ в Москве стартует Международная выставка-форум "Россия", на которой будут представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. Посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка.Крым в рамках выставки-форума представит свои достижения во всех сферах за почти 10 лет нахождения в составе России. Республику официально представит генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на форуме "Россия" представит достижения во всех сферах за 10 летНа выставке "Россия" в Москве можно выиграть путевку в КрымЦифровое шоу об истории Москвы представят на выставке-форуме "Россия"

москва

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, вднх, россия, международная выставка-форум «россия», общество, крым, новости, хакеры, хакерские атаки