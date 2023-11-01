https://crimea.ria.ru/20231101/krym-na-forume-rossiya-predstavit-dostizheniya-vo-vsekh-sferakh-za-10-let-1132498453.html

Крым на форуме "Россия" представит достижения во всех сферах за 10 лет

Крым на форуме "Россия" представит достижения во всех сферах за 10 лет - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Крым на форуме "Россия" представит достижения во всех сферах за 10 лет

На выставке-форуме "Россия" Крым представит свои достижения во всех сферах за почти 10 лет нахождения в составе России, а их в республике огромное количество... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T19:02

2023-11-01T19:02

2023-11-01T19:02

владимир константинов

вднх

выставка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На выставке-форуме "Россия" Крым представит свои достижения во всех сферах за почти 10 лет нахождения в составе России, а их в республике огромное количество. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.Крым уже не узнатьГоворя о конкретных переменах в облике полуострова и жизни его населения, Константинов назвал их "революционными" и "фантастическими"."Никто даже в самых смелых фантазиях не предполагал, что такое может произойти с Крымом. Полуостров изменился до такого состояния, в котором его никто раньше не видел. Крымчане, которые не были на полуострове более 10 лет, приезжают сюда и вообще не узнают наш регион", – поделился спикер ГС РК.В частности, отметил Константинов, в республике за это время удалось практически полностью закрыть очередь в детские сады. В прежние украинские времена эта проблема практически никак не решалась, а за российские годы в Крыму построили порядка 200 новых дошкольных учреждений. Кроме того, отремонтированы сотни и построены с нуля десятки школ.Проблемы Крыма с энергией и водой окончательно решеныГлава парламента республики также обратил внимание на масштабный и качественный ремонт прежних дорог и строительство новых трасс по самым современным стандартам, главной среди которых является "Таврида".Построены Крымский мост, связавший полуостров со всей остальной Россией, и новый аэропорт в Симферополе. За счет строительства Таврической и Балаклавской ТЭС обеспечена энергетическая безопасность региона, причем энергии с лихвой хватает и на нужды населения, и на развитие экономики.Также благодаря строительству и реконструкции водоводов, обустройству подземных скважин и другим мероприятиям в Крыму решена проблема водной безопасности. В различных регионах республики, в том числе курортных городах строятся канализационно-очистные сооружения и площадки по переработке твердых бытовых отходов. Полным ходом продолжается газификация населенных пунктов республики.Достижения в медицине, культуре и спортеПо словам Константинова, "фантастический рывок" произошел за эти годы в здравоохранении: построены современные медицинские центры в Ялте и Симферополе, отремонтированы многие больницы, открыты сотни ФАПов и врачебных амбулаторий, закуплены тысячи единиц современного оборудования, в том числе для сложных операций. Все это улучшило качество и доступность медицинских услуг в Крыму, подчеркнул спикер парламента.Немало достижений в области культуры и спорта. В частности, отреставрированы знаковые крымские памятники, в том числе Митридатская лестница в Керчи, замок "Ласточкино гнездо" в Ялте, музей художника Ивана Айвазовского в Феодосии и многие другие.В Симферополе после масштабной реконструкции открылся региональный спортивно-тренировочный центр" "Крым – СПОРТ", реконструированы стадион "Авангард" в Ялте и Дворец спорта в Евпатории, построены физкультурно-оздоровительные комплексы во многих регионах, открыты тысячи спортивных площадок.4 ноября на ВДНХ в Москве стартует Международная выставка-форум "Россия", на которой будут представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. В рамках выставки посетителей ожидает демонстрация различных достижений нашей страны, культурно-развлекательная программа, дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций и ярмарка. Республику Крым на выставке-форуме официально представит генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.

https://crimea.ria.ru/20231006/edgard-zapashnyy-predstavit-krym-na-mezhdunarodnoy-vystavke-forume-rossiya-1131905314.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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