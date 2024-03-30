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Как цифровые платформы помогут развитию туризма в Крыму – мнение - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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https://crimea.ria.ru/20240330/kak-tsifrovye-platformy-pomogut-razvitiyu-turizma-v-krymu--mnenie-1136144597.html
Как цифровые платформы помогут развитию туризма в Крыму – мнение
Как цифровые платформы помогут развитию туризма в Крыму – мнение - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Как цифровые платформы помогут развитию туризма в Крыму – мнение
Развитие и внедрение цифровых платформ, которые аккумулируют данные о тратах туристов в том или ином регионе, позволит туристической отрасли более оперативно... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T09:11
2024-03-30T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 мар – РИА Новости Крым. Развитие и внедрение цифровых платформ, которые аккумулируют данные о тратах туристов в том или ином регионе, позволит туристической отрасли более оперативно реагировать на существующие запросы рынка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала директор туроператора Кристина Загуменная.Гостья студии подчеркнула, что такие платформы создаются в рамках проекта "Экономика данных". Они позволяют собирать информацию о размере средств, которые гости региона тратят на питание, проживание, транспорт, посещение музеев, развлечения и другие услуги.Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал" сообщил, что объем финансирования нацпроекта по развитию туризма в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей.В свою очередь лава Крыма Сергей Аксенов представил два новых курорта, которые будут построены в республике: "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Проект предполагает строительство 17 отелей 3, 4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. 60 тысяч метров коммерческих площадей, 3,5 тысячи паркомест. В год проект готов принимать около 1 миллиона туристов. Должно быть создано 3,5 тысячи рабочих мест. И около 3 миллиардов налогов должны поступить в бюджеты различных уровней.Читайте также на РИА Новости Крым:Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - ПутинПутин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферыПутин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты
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РИА Новости Крым
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5
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96
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туризм в крыму, крым, крым курортный, новости, мнения, туризм, интернет
Как цифровые платформы помогут развитию туризма в Крыму – мнение

Цифровые платформы помогут создавать востребованные турпродукты – мнение

09:11 30.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкИнтернет, ноутбук
Интернет, ноутбук - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 мар – РИА Новости Крым. Развитие и внедрение цифровых платформ, которые аккумулируют данные о тратах туристов в том или ином регионе, позволит туристической отрасли более оперативно реагировать на существующие запросы рынка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала директор туроператора Кристина Загуменная.
Гостья студии подчеркнула, что такие платформы создаются в рамках проекта "Экономика данных". Они позволяют собирать информацию о размере средств, которые гости региона тратят на питание, проживание, транспорт, посещение музеев, развлечения и другие услуги.
"Благодаря этой информации можно спрогнозировать, какие услуги наиболее востребованы, какие отели нужно строить в конкретном курорте – небольшие мини-отели или наоборот, крупные сетевые для более платежеспособных гостей", – уточнила Загуменная.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал" сообщил, что объем финансирования нацпроекта по развитию туризма в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей.
В свою очередь лава Крыма Сергей Аксенов представил два новых курорта, которые будут построены в республике: "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Проект предполагает строительство 17 отелей 3, 4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. 60 тысяч метров коммерческих площадей, 3,5 тысячи паркомест. В год проект готов принимать около 1 миллиона туристов. Должно быть создано 3,5 тысячи рабочих мест. И около 3 миллиардов налогов должны поступить в бюджеты различных уровней.
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