Рейтинг@Mail.ru
На развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240328/na-razvitie-turizma-do-2023-goda-v-rossii-vydelyat-bolee-400-mlrd-rubley--1136119249.html
На развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей
На развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей - РИА Новости Крым, 28.03.2024
На развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей
Объем финансирования нацпроекта по развитию турима в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T19:09
2024-03-28T19:21
владимир путин (политик)
туризм
внутренний туризм
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1e/1131055901_0:308:794:755_1920x0_80_0_0_c7ae6a8bc482636e9f8207fa83b6acf7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Объем финансирования нацпроекта по развитию турима в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".Он подчеркнул, что средства на его реализацию должны быть предусмотрены не только в бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Это станет важным ориентиром для бизнеса, который "вдолгую" выстраивает свои инвестиционные программы. В частности, в прошлом году была существенно расширена программа льготного кредитования крупных туристических проектов. Особый акцент был сделан на гостиницах наиболее востребованного сегмента – 3-4*. Также в программу включили новые направления - строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Российский лидер также указал на необходимость предусмотреть продление инструмента субсидирования процентной ставки по кредитам, так как "с его помощью предприниматели готовы реализовать новые проекты в сфере туризма почти на один триллион рублей".
https://crimea.ria.ru/20240328/putin-v-krymu-i-vosmi-regionakh-rossii-budut-sozdany-novye-kurorty-1136119097.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1e/1131055901_0:234:794:830_1920x0_80_0_0_6819be0abceea71e0601c7217e48b1de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), туризм, внутренний туризм, новости, россия
На развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей

Путин: на развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей

19:09 28.03.2024 (обновлено: 19:21 28.03.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоТуристы в Ялте
Туристы в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Объем финансирования нацпроекта по развитию турима в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".
"Предметные, целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены именно в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что средства на его реализацию должны быть предусмотрены не только в бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Это станет важным ориентиром для бизнеса, который "вдолгую" выстраивает свои инвестиционные программы.
"Отечественные компании должны и дальше оставаться ключевыми партнерами государства в развитии туристической индустрии. Все меры поддержки, которые уже показали свою эффективность за период реализации текущего национального проекта, должны быть обязательно продлены", – отметил президент.
В частности, в прошлом году была существенно расширена программа льготного кредитования крупных туристических проектов. Особый акцент был сделан на гостиницах наиболее востребованного сегмента – 3-4*.
Также в программу включили новые направления - строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Российский лидер также указал на необходимость предусмотреть продление инструмента субсидирования процентной ставки по кредитам, так как "с его помощью предприниматели готовы реализовать новые проекты в сфере туризма почти на один триллион рублей".
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
19:05
Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты
 
Владимир Путин (политик)ТуризмВнутренний туризмНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:35Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - Путин
19:28Путин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферы
19:25Швейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронту
19:09На развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей
19:05Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты
18:56Директора компании Meta* обвиняют в призывах к терактам в России
18:40Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
18:25В Севастополе в море упал военный самолет
18:24Катера и паромы временно приостановили работу в Севастополе
18:19Начался ремонт Екатерининского сада в Симферополе: что изменится
18:08Причина пробки на трассе Алушта-Ялта – обрыв троллейбусной линии
17:53СК: террористы из "Крокуса" связаны с украинскими националистами
17:51Клещи атакуют: выявлен случай заражения болезнью Лайма
17:44Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"
17:37Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов
17:32В Армянске в пятницу будет громко – власти назвали причину
17:21Большая стройка: как реконструируют набережную Коктебеля
17:03Атака Украины на ДНР: ранены три мирных жителя
17:02Штормовой ветер накроет Крым
16:57В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчина
Лента новостейМолния