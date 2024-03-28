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На развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей
На развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей - РИА Новости Крым, 28.03.2024
На развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей
Объем финансирования нацпроекта по развитию турима в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T19:09
2024-03-28T19:09
2024-03-28T19:21
владимир путин (политик)
туризм
внутренний туризм
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Объем финансирования нацпроекта по развитию турима в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".Он подчеркнул, что средства на его реализацию должны быть предусмотрены не только в бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Это станет важным ориентиром для бизнеса, который "вдолгую" выстраивает свои инвестиционные программы. В частности, в прошлом году была существенно расширена программа льготного кредитования крупных туристических проектов. Особый акцент был сделан на гостиницах наиболее востребованного сегмента – 3-4*. Также в программу включили новые направления - строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Российский лидер также указал на необходимость предусмотреть продление инструмента субсидирования процентной ставки по кредитам, так как "с его помощью предприниматели готовы реализовать новые проекты в сфере туризма почти на один триллион рублей".
https://crimea.ria.ru/20240328/putin-v-krymu-i-vosmi-regionakh-rossii-budut-sozdany-novye-kurorty-1136119097.html
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владимир путин (политик), туризм, внутренний туризм, новости, россия
На развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей
Путин: на развитие туризма до 2023 года в России выделят более 400 млрд рублей
19:09 28.03.2024 (обновлено: 19:21 28.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Объем финансирования нацпроекта по развитию турима в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".
"Предметные, целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены именно в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что средства на его реализацию должны быть предусмотрены не только в бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Это станет важным ориентиром для бизнеса, который "вдолгую" выстраивает свои инвестиционные программы.
"Отечественные компании должны и дальше оставаться ключевыми партнерами государства в развитии туристической индустрии. Все меры поддержки, которые уже показали свою эффективность за период реализации текущего национального проекта, должны быть обязательно продлены", – отметил президент.
В частности, в прошлом году была существенно расширена программа льготного кредитования крупных туристических проектов. Особый акцент был сделан на гостиницах наиболее востребованного сегмента – 3-4*.
Также в программу включили новые направления - строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Российский лидер также указал на необходимость предусмотреть продление инструмента субсидирования процентной ставки по кредитам, так как "с его помощью предприниматели готовы реализовать новые проекты в сфере туризма почти на один триллион рублей".