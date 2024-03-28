https://crimea.ria.ru/20240328/vklad-vnutrennego-turizma-v-vvp-strany-dolzhen-vyrasti-do-5---putin-1136119547.html

Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - Путин

Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - Путин - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - Путин

Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании о создании федеральных... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T19:35

2024-03-28T19:35

2024-03-28T19:35

владимир путин (политик)

туризм

внутренний туризм

россия

новости

ввп (валовый внутренний продукт)

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что все меры поддержки предпринимателям должны быть продлены. По словам Владимира Путина инструмент субсидирования процентной ставки по кредитам пользуется спросом. Уже сейчас предприниматели готовы реализовать проекта на 1 триллион рублей.

https://crimea.ria.ru/20240328/na-razvitie-turizma-do-2023-goda-v-rossii-vydelyat-bolee-400-mlrd-rubley--1136119249.html

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), туризм, внутренний туризм, россия, новости, ввп (валовый внутренний продукт)