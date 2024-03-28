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Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - Путин - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - Путин
Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - Путин - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - Путин
Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании о создании федеральных... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T19:35
2024-03-28T19:35
владимир путин (политик)
туризм
внутренний туризм
россия
новости
ввп (валовый внутренний продукт)
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что все меры поддержки предпринимателям должны быть продлены. По словам Владимира Путина инструмент субсидирования процентной ставки по кредитам пользуется спросом. Уже сейчас предприниматели готовы реализовать проекта на 1 триллион рублей.
https://crimea.ria.ru/20240328/na-razvitie-turizma-do-2023-goda-v-rossii-vydelyat-bolee-400-mlrd-rubley--1136119249.html
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владимир путин (политик), туризм, внутренний туризм, россия, новости, ввп (валовый внутренний продукт)
Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - Путин

Путин поставил задачу вдвое увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП страны

19:35 28.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
"Обращаю внимание на важнейшую задача текущего десятилетия. Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое: до 5 процентов", - заявил глава государства.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что все меры поддержки предпринимателям должны быть продлены.
"В прошлом году мы существенно расширили программу льготного кредитования крупных туристических проектов. Особый акцент сделали на гостиницах самого востребованного сегмента: 3, 4 звезды. А также включили в программу новые направления, в том числе строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов", - заявил президент.
По словам Владимира Путина инструмент субсидирования процентной ставки по кредитам пользуется спросом. Уже сейчас предприниматели готовы реализовать проекта на 1 триллион рублей.
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Владимир Путин (политик)ТуризмВнутренний туризмРоссияНовостиВВП (Валовый внутренний продукт)
 
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19:35Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - Путин
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