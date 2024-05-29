https://crimea.ria.ru/20240529/kruglogodichnye-kurorty-na-chernom-i-azovskom-moryakh--chto-poruchil-prezident-1137689943.html

Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президент

Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президент - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президент

Президент России Владимир Путин поручил утвердить создание федеральных круглогодичных курортов в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T14:51

2024-05-29T14:51

2024-05-29T14:52

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"пять морей и озеро байкал"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил утвердить создание федеральных круглогодичных курортов в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений правительству.Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и предусматривают создание круглогодичных курортов, в числе которых "Приморск" в Запорожской области на побережье Азовского моря, "Белая дюна", Санкт-Петербург Марина" на побережье Балтийского моря, "Каспийский прибрежный кластер", "Новая Анапа" и "Золотые пески" на побережье Черного моря, а также курорты "Приморье" и "Волшебный Байкал".Кроме того, поручено утвердить проект по производству отечественной продукции для туристской индустрии, предусмотрев его финансирование за счет направляемых на реализацию программ развития промышленности средств. Поручения должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года.До 1 сентября 2024 года правительству приказано представить доклад о создании и функционировании единой цифровой платформы в сфере туризма. Последняя должна предусматривать сбор, хранение, обработку и передачу данных об объектах показа, гостиницах и иных средствах размещения, объектах общественного питания, работе экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, транспортно-логистических услугах.Также до 15 июня поручено представить доклад о расширении программы льготного кредитования инвестиционных проектов, которые необходимы для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристических кластеров.Развитие должно предусматривать увеличение номерного фонда, создаваемого в рамках этой программы, не менее чем до 59 тысяч номеров, а также рост количества посетителей аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных курортов, созданных в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, не менее чем до 23 миллионов человек в год.Ранее Владимир Путин заявил, что в рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях будут созданы новые курорты в девяти регионах: Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации.По словам главы республики, в Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Проект предполагает строительство 17 отелей 3,4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. В год проект готов принимать около 1 млн туристов. 3,5 тысячи рабочих мест должно быть создано.Читайте также на РИА Новости Крым:На проект "Пять морей" направят свыше 100 млрд рублей - поручение ПутинаКак цифровые платформы помогут развитию туризма в Крыму – мнениеЗачем Крыму новая концепция гостеприимства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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