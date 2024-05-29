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Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президент - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президент
Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президент - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президент
Президент России Владимир Путин поручил утвердить создание федеральных круглогодичных курортов в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T14:51
2024-05-29T14:52
владимир путин (политик)
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"пять морей и озеро байкал"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил утвердить создание федеральных круглогодичных курортов в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений правительству.Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и предусматривают создание круглогодичных курортов, в числе которых "Приморск" в Запорожской области на побережье Азовского моря, "Белая дюна", Санкт-Петербург Марина" на побережье Балтийского моря, "Каспийский прибрежный кластер", "Новая Анапа" и "Золотые пески" на побережье Черного моря, а также курорты "Приморье" и "Волшебный Байкал".Кроме того, поручено утвердить проект по производству отечественной продукции для туристской индустрии, предусмотрев его финансирование за счет направляемых на реализацию программ развития промышленности средств. Поручения должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года.До 1 сентября 2024 года правительству приказано представить доклад о создании и функционировании единой цифровой платформы в сфере туризма. Последняя должна предусматривать сбор, хранение, обработку и передачу данных об объектах показа, гостиницах и иных средствах размещения, объектах общественного питания, работе экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, транспортно-логистических услугах.Также до 15 июня поручено представить доклад о расширении программы льготного кредитования инвестиционных проектов, которые необходимы для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристических кластеров.Развитие должно предусматривать увеличение номерного фонда, создаваемого в рамках этой программы, не менее чем до 59 тысяч номеров, а также рост количества посетителей аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных курортов, созданных в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, не менее чем до 23 миллионов человек в год.Ранее Владимир Путин заявил, что в рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях будут созданы новые курорты в девяти регионах: Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации.По словам главы республики, в Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Проект предполагает строительство 17 отелей 3,4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. В год проект готов принимать около 1 млн туристов. 3,5 тысячи рабочих мест должно быть создано.Читайте также на РИА Новости Крым:На проект "Пять морей" направят свыше 100 млрд рублей - поручение ПутинаКак цифровые платформы помогут развитию туризма в Крыму – мнениеЗачем Крыму новая концепция гостеприимства
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владимир путин (политик), новости, новости крыма, черное море, азовское море, туризм, туризм в крыму, "пять морей и озеро байкал"
Круглогодичные курорты на Черном и Азовском морях – что поручил президент

Круглогодичные курорты на Азовском море по проекту "Пять морей и озеро Байкал"

14:51 29.05.2024 (обновлено: 14:52 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил утвердить создание федеральных круглогодичных курортов в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений правительству.
Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и предусматривают создание круглогодичных курортов, в числе которых "Приморск" в Запорожской области на побережье Азовского моря, "Белая дюна", Санкт-Петербург Марина" на побережье Балтийского моря, "Каспийский прибрежный кластер", "Новая Анапа" и "Золотые пески" на побережье Черного моря, а также курорты "Приморье" и "Волшебный Байкал".
Кроме того, поручено утвердить проект по производству отечественной продукции для туристской индустрии, предусмотрев его финансирование за счет направляемых на реализацию программ развития промышленности средств. Поручения должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года.
До 1 сентября 2024 года правительству приказано представить доклад о создании и функционировании единой цифровой платформы в сфере туризма. Последняя должна предусматривать сбор, хранение, обработку и передачу данных об объектах показа, гостиницах и иных средствах размещения, объектах общественного питания, работе экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, транспортно-логистических услугах.
Также до 15 июня поручено представить доклад о расширении программы льготного кредитования инвестиционных проектов, которые необходимы для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристических кластеров.
Развитие должно предусматривать увеличение номерного фонда, создаваемого в рамках этой программы, не менее чем до 59 тысяч номеров, а также рост количества посетителей аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных курортов, созданных в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, не менее чем до 23 миллионов человек в год.
Ранее Владимир Путин заявил, что в рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях будут созданы новые курорты в девяти регионах: Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации.
По словам главы республики, в Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Проект предполагает строительство 17 отелей 3,4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. В год проект готов принимать около 1 млн туристов. 3,5 тысячи рабочих мест должно быть создано.
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Владимир Путин (политик)НовостиНовости КрымаЧерное мореАзовское мореТуризмТуризм в Крыму"Пять морей и озеро Байкал"
 
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