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За 10 лет в Крыму появилось 70 новых отелей на 4 тысячи номеров

За 10 лет в Крыму появилось 70 новых отелей на 4 тысячи номеров - РИА Новости Крым, 24.04.2024

За 10 лет в Крыму появилось 70 новых отелей на 4 тысячи номеров

В Крыму с 2014 года построено 70 новых гостиниц и санаториев различной категории. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр курортов Крыма, подводя итоги РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T09:14

2024-04-24T09:14

2024-04-24T09:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с 2014 года построено 70 новых гостиниц и санаториев различной категории. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр курортов Крыма, подводя итоги 10 лет развития туриндустрии региона.И уточнил, что категории отелей и гостиниц "самые разные", от трех до пяти звезд.По его словам, средний сегмент сегодня остается "наиболее эффективным и востребованным" у россиян, но в то же время в Крыму развивается и премиальный сегмент, "в котором есть отели, получившие все возможные международные призы".Отдельно министр отметил новый проект, вошедший в президентские поручения – "Пять морей и озеро Байкал".При этом он не исключил, что "самая большая променадная часть, самая большая набережная в Российской Федерации, порядка 20 километров, в итоге, будет там же построена".Ранее сообщалось, что на западном побережье Крыма в рамках реализации масштабного проекта "Золотые пески России" построят 7 отелей на 4500 номеров, одну из самых протяженных набережных на юге России, современный аквакомплекс, арт-пространство и стоянку для морского транспорта. В реализацию проекта планируется вложить 60 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.Уникальный круглогодичный курорт обещает стать самым крупным туристическим объектом на юге России. Его будут посещать не менее 1 миллиона туристов ежегодно, а налоговые поступления в бюджеты различных уровней предположительно составят 3 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как цифровые платформы помогут развитию туризма в Крыму – мнениеПутин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферыНа развитие туризма в России выделят более 400 млрд рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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