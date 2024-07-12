https://crimea.ria.ru/20240712/v-krymu-vozvoditsya-sto-mnogokvartirnykh-domov-1138790995.html
В Крыму возводится сто многоквартирных домов
В Крыму возводится сто многоквартирных домов - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Крыму возводится сто многоквартирных домов
В Крыму строится 100 многоквартирных домов общей жилой площадью в один миллион "квадратов". Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T11:33
2024-07-12T11:33
2024-07-12T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Крыму строится 100 многоквартирных домов общей жилой площадью в один миллион "квадратов". Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По информации Аксенова, за минувшие годы в республике введено в эксплуатацию почти 7,3 млн "квадратов" жилья. В планах на этот год - ввести еще порядка 1,3 млн кв. метров, в том числе около 316 тысяч – в МКД."При этом средняя обеспеченность населения Крыма жильем пока меньше, чем в среднем по стране, однако положительная динамика есть. По итогам прошлого года этот показатель составил 21,4 кв. метра на человека, а в 2015-м он не превышал 16,3 кв. метра", - резюмировал глава Крыма.Ранее сайте Минфина РФ появилась информация, что семейную ипотеку по льготной ставке в 6% продлили до 2030 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Программа распространяется на семьи с детьми, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготная ипотека – всё: ждать ли снижения цен на жильеЭксперт оценил доступность жилья в Крыму и СевастополеПутин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
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крым, новости крыма, сергей аксенов, жилье, строительство
В Крыму возводится сто многоквартирных домов
В Крыму строится 100 многоквартирных домов общей жилой площадью в 1 млн "квадратов"
11:33 12.07.2024 (обновлено: 11:36 12.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Крыму строится 100 многоквартирных домов общей жилой площадью в один миллион "квадратов". Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Общий градостроительный потенциал Республики Крым в рамках развития Азово-Черноморского кластера до 2030 года составляет 25 млн кв. метров жилья. На сегодняшний день реализуется 100 проектов строительства МКД на 1 млн кв. метров общей жилой площади", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По информации Аксенова, за минувшие годы в республике введено в эксплуатацию почти 7,3 млн "квадратов" жилья. В планах на этот год - ввести еще порядка 1,3 млн кв. метров, в том числе около 316 тысяч – в МКД.
"При этом средняя обеспеченность населения Крыма жильем пока меньше, чем в среднем по стране, однако положительная динамика есть. По итогам прошлого года этот показатель составил 21,4 кв. метра на человека, а в 2015-м он не превышал 16,3 кв. метра", - резюмировал глава Крыма.
Ранее сайте Минфина РФ появилась информация
, что семейную ипотеку по льготной ставке в 6% продлили до 2030 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Программа распространяется на семьи с детьми, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет.
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